Что надо знать о GTA: The Definitive Edition до релиза?

Уже 11 ноября выйдет Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Необычный ремастер классической трилогии GTA — GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas.
Визуально сборник граничит с ремейком, поскольку разработчики постарались внедрить побольше современных технологий, да ещё и перешли на движок Unreal Engine.
Сама Rockstar не торопится показывать новинку — до выхода осталась пара дней, однако, кроме дебютного трейлера и нескольких десятков скриншотов, больше ничего не демонстрировали. Давайте постараемся собрать воедино всю известную информацию.
Скриншоты ремастера GTA: San Andreas
Что это всё-таки такое?
Несмотря на множество графических наворотов, это всё-таки ремастер. Фундамент остался прежним — ролики, миссии, контент, структура и озвучка взяты напрямую из оригиналов, однако для переиздания подтянули текстуры и перерисовали модели персонажей. Но глобально ничего не переделывали.
При этом геймплейно ожидаются более крупные нововведения — в первую очередь схема управления станет похожей на GTA 5. Что это означает на практике — хороший вопрос, поскольку издатель до сих пор ничего не показывал, ограничиваясь постановочными видео.
Ещё одним интересным моментом стали новые достижения. Их список расширился, а среди интересного стоит отметить, например, иконку с лапой Бигфута — это популярный миф про снежного человека из GTA: San Andreas. В оригинале его не было, но в ремастере могут добавить какие-то отсылки на подобные городские легенды.
Скриншоты ремастера GTA: Vice City
Системные требования
Что забавно, они выше, чем у GTA 5.
Минимальные:
- ОС — Windows 10
- Процессор — Intel Core i5-2700K или AMD FX-6300
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R9 280
- Оперативная память — 8 ГБ
- Место на диске — 45 ГБ
Рекомендуемые:
- Процессор — Intel Core i7-6600K или AMD Ryzen 5 2600
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 570
- Оперативная память — 16 ГБ
Где купить GTA: The Definitive Edition?
Игра выйдет абсолютно на всех актуальных платформах, однако версии для iOS и Android задержатся до первой половины 2022 года. Вдобавок версия для ПК, если верить утечкам, появится лишь в январе 2022 года. Первое время компьютерный вариант будет доступен только в магазине Rockstar.
- PS4 и PS5 — 4639 рублей
- Nintendo Switch — 5399 рублей
- Xbox One и Xbox Series — $ 60 (4400 рублей)
- ПК (RGL) — 4279 рублей
Подписчики Xbox Game Pass на консолях Xbox в день релиза получат доступ к GTA: San Andreas, тогда как пользователям PS Now с 7 декабря дадут GTA 3.
Вдобавок в декабре сборник выйдет в рознице за 4499 рублей для консолей Xbox и PlayStation.
Скриншоты ремастера GTA 3
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