Взлом PS5 и Россия как ведущая держава мира по киберспорту / Чемп.NEWS
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Как поздравляли NAVI, взламывали PS5 и отмечали N7 — ежегодный «день Mass Effect».
Среда, а вместе с ней и 22-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем о реакции футболиста Александра Кокорина, депутата Виталия Милонова и президента Владимира Зеленского на главную победу года для команды NAVI.
О геймплее Lies of P о мрачном приключении Пиноккио в стиле Dark Souls. И про кражу корневых ключей от PS5 — чем опасен такой взлом игровой консоли Sony?
22-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 22-го выпуска «Чемп.News»
- Как поклонники Mass Effect искали потерянное DLC (и нашли).
- Дефицит крепчает: новые партии PS5 в России удовлетворяют всего 1% предзаказов.
- Ubisoft повышает зарплаты сотрудникам, чтобы остановить текучку кадров.
- И многое другое.
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