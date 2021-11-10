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Кокорин, Милонов и Зеленский про победу команды NAVI, взлом консоли PlayStation и что показали на «день Mass Effect»

Взлом PS5 и Россия как ведущая держава мира по киберспорту / Чемп.NEWS
Илья Есаулов Семён Кудряшов
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Игрок s1mple на PGL Major Stockholm 2021
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Как поздравляли NAVI, взламывали PS5 и отмечали N7 — ежегодный «день Mass Effect».

Среда, а вместе с ней и 22-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем о реакции футболиста Александра Кокорина, депутата Виталия Милонова и президента Владимира Зеленского на главную победу года для команды NAVI.

О геймплее Lies of P о мрачном приключении Пиноккио в стиле Dark Souls. И про кражу корневых ключей от PS5 — чем опасен такой взлом игровой консоли Sony?

22-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 22-го выпуска «Чемп.News»

  • Как поклонники Mass Effect искали потерянное DLC (и нашли).
  • Дефицит крепчает: новые партии PS5 в России удовлетворяют всего 1% предзаказов.
  • Ubisoft повышает зарплаты сотрудникам, чтобы остановить текучку кадров.
  • И многое другое.
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