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Кто ты из GTA: Си Джей, Нико Беллик, Томми Версетти или Тревор

Тест. Кто ты из GTA
Артём Ращупкин
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Иммигрант из Восточной Европы, темнокожий гангстер, психопат или глава криминальной империи?

Серия GTA славится своей сатирой на американскую жизнь, свободой действий и харизматичными персонажами. Только в GTA ты можешь противостоять криминальным авторитетам, уличным наркоторговцам и другим мерзким личностям, отравляющим жизнь окружающих, в полной мере.

Ты можешь спокойно прийти к ним домой, заявиться в офис или подкараулить за углом, чтобы произвести неизбежный выстрел правосудия и свободы.

Главные герои делают этот мир логически цельным и законченным. И каждый из них имеет свои увлечения, свои привычки и историю. Если Нико Беллик вышел простым и наивным по своей натуре парнем, который случайно оказался втянут в криминальную жизнь Либерти-Сити, то того же Томми Версетти можно назвать полной ему противоположностью. Предлагаем в этом тесте проверить, а на какого персонажа из этого игрового мира похожи именно вы.

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