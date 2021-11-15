Обзор Jurassic World Evolution 2. Когда хочется ручного динозаврика

Достойные игры про динозавров можно пересчитать по пальцам одной руки. Мало кто из разработчиков пытается понять, что делает этих потрясающих животных такими особенными.

Оригинальная Jurassic World Evolution как раз была одной из хороших игр про вымерших существ. В её мире динозавры – всего лишь ещё один вид диких животных, и многие компании пытаются на них заработать. Главный герой — владелец зоопарка с этими зверями. Он должен контролировать ловлю, содержание и условия для жизни огромных существ, при этом исследовать новые технологии, нанимать учёных и даже выращивать новых особей. И всё это — на потеху публике. Чем успешнее ваш зоопарк, тем больше вы сможете себе позволить.

Юрский период 2

В Jurassic World Evolution 2 глобально ничего изменилось по сравнению с предыдущей игрой — вы всё так же управляете зоопарком, ловите новых динозавров, обеспечиваете им все условия и зарабатываете деньги на туристах. Именно туристы изменились сильнее всего: теперь они приходят в зоопарк по разным причинам: кому-то нравится просто смотреть, а кто-то ждёт драк между дикими животными. Благодаря этому в игре появилась определённая глубина — для максимализации прибыли необходимо балансировать между разными категориями зрителей и при этом следить за здоровьем животных.

Рейнджер в поисках динозавров

Авторы доработали взаимодействия с динозаврами: теперь вы можете управлять автомобилем и вертолётом от третьего лица для поимки новых особей — как в каких-нибудь экшенах. А самое интересное, что физика транспортных средств сделана довольно неплохо для тайкуна о динозаврах.

Когда животные пойманы, нужно обеспечить их всем необходимым: едой, водой и растениями, а также следить за их поведением — ведь мы говорим о своенравных животных, которые в приступе ярости могут вырваться на свободу даже через металлические ограждения.

В Evolution 2 также появились новые погодные условия, включая мощные бури и сильные снегопады. Для противодействия силам природы необходимо строить убежища и вовремя спасать учёных, иначе их придётся нанимать и прокачивать заново. Это здорово освежает игру, ведь торнадо и другие погодные события происходят неожиданно и действовать нужно быстро.

Динозавры

Разработчики явно потратили немало времени на проработку динозавров, их виды сильно отличаются друг от друга. Помимо различий в анимациях и внешности, они также бывают как стадными животными, так и одиночками. С этим связана определённая проблема: одиночки очень не любят, когда на их территории находится другая особь — это приводит к дракам. А узнать, кто любит жить в компании, так просто не получится: приходится запоминать это методом проб и ошибок либо постоянно использовать команду рейнджеров для опознания повадок животных.

В Evolution 2 разработчики добавили давно напрашивавшуюся регулировку скорости игры. Теперь не придётся несколько минут реального времени ожидать транспортировки динозавров и выполнения исследований: в первой части это здорово просаживало игровой темп.

Помимо множества удобств, разработчики добавили довольно спорные решения. Многие рутинные вещи в игре необходимо делать только руками: например, заправлять топливом электростанции и автомобили с вертолётами, давать отдых учёным и заделывать дыры в электрических заборах. Все эти моменты можно было сделать автоматическими, ведь когда у игрока огромный зоопарк со множеством зданий, подобный микроменеджмент только раздражает.

Для оперативного лечения динозавров нужны исследования

Также вы не можете полноценно сыграть в песочницу: поначалу в ней закрыта большая часть зданий, открываемых после прохождения одиночной кампании и других режимов игры. Из-за этого полноценно оценить все механики и погрузиться в мир динозавров можно лишь спустя несколько десятков часов.

В Evolution 2, помимо короткого сюжетного режима и бесконечной песочницы, есть раздел испытаний и «Теория Хаоса». Если с испытаниями всё понятно — необходимо за время выполнять внутриигровые задачи — то «Теория Хаоса» – уже совсем другой разговор. В этом режиме разработчики воссоздали условия из оригинальных фильмов — от лица Джона Хэммонда вы можете повернуть сюжет картин в другое русло. В список вошли все части франшизы. Было здорово вновь окунуться в атмосферу культовых фильмов.

Разведение динозаров — дело непростое

Jurassic World Evolution 2 далеко не идеальный тайкун. В нём очень простая экономика, множество рутинных элементов, а полноценно поиграть в песочницу можно только после полного прохождения остальных режимов. Но это всё равно очень достойная игра от людей, которые просто обожают динозавров. Если вы, как и разработчики, любите этих прекрасных существ, то обратите внимание. Вполне возможно, что Evolution 2 подарит вам множество увлекательных часов.