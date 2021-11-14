GTA: The Definitive Edition — главный провал в истории Rockstar

Ещё полгода назад везде рассказывали, как EA и BioWare посмели просить полную стоимость за Mass Effect: Legendary Edition с «минимальными изменениями». С виду достойный ремастер многие растоптали без весомой на то причины, хотя продался он в итоге хорошо, да и качественно, скорее, порадовал.

А спустя полгода на сцене появляется Rockstar с Grand Theft Auto: The Definitive Edition — ультимативным ремастером GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. В России версия сборника для ПК стоит ещё дороже Mass Effect: LE. Вместо 3499 рублей — 4279 рублей.

Сомневаюсь, что для ностальгирующих поклонников было бы проблемой заплатить за старые любимые игры даже такие деньги и даже в России, однако тут уже многое зависит от финального качества и общего количества улучшений. Обещали и новый визуальный стиль, и геймплейные особенности в духе GTA 5.

Сдержали ли обещания? Вроде бы да, а на деле нет.

Вы уже наверняка видели сотни новостей и роликов про баги любой части ремастера трилогии — спрайтовые дожди, проблемная геометрия моделей героев, очень странные лица. И это только верхушка айсберга.

Сам я успел попробовать игры на PS5 и Nintendo Switch. Вы не поверите, но на обеих консолях стабильно возникают проблемы с производительностью. И ладно бы на Switch, я ещё могу понять некоторые трудности из-за мощности консоли, но на PlayStation 5? Причём сыграть с 60 FPS можно только на приставках нового поколения, и то через режим производительности.

И да, даже там та же Vice City стабильно теряет в количестве кадров в секунду.

Причём из-за попыток навернуть графику покруче возникло множество артефактов — к примеру, в Vice City на Switch при быстрой езде на автомобиле я заметил странный шлейф из тени позади. Ещё транспорт зачастую появляется перед носом, а некоторые машины даже при лёгком повороте начинают заново включать звук мотора. Да и дальность прорисовки некоторых объектов вызывает только смех.

Прямых доказательств пока нет, но ещё до релиза предполагалось, что фундаментом The Definitive Edition стали мобильные версии всей трилогии. А они брали за основу версию для ПК, которая значительно хуже консольных. Там и некоторых графических особенностей не было, и багов прибавилось.

И новый сборник, похоже, работает на костылях костылей. Отсюда все проблемы с производительностью, которые вряд ли удастся исправить без масштабного перераспределения всех ремастеров — и на подобное рассчитывать точно не приходится.

Запущенная в воздух машина теперь относится к рядовым случаям

К самому новому визуальному стилю эдакого мультяшного пластика вопросов нет, но почему некоторые персонажи получились настолько неуклюжими? Кадр из дебютного трейлера The Definitive Edition красноречиво демонстрирует проблему — ладно бы это было в игре, всякое бывает, можно не заметить.

Но ведь в Rockstar заметили, посчитав это нормальным! И даже в первом трейлере решили показать, а почему бы и нет? Вот эта девушка — это талисман всего сборника.

Новость по теме Что они с тобой сделали? GTA: The Definitive Edition выглядит хуже оригинала

GTA: The Definitive Edition — это главный провал современной Rockstar. Настолько плохо не могут себе позволить даже Activision или EA. Одна выпустила образцовые ремейки Crash Bandicoot и Spyro The Dragon, а вторая отлично показала себя с Mass Effect: Legendary Edition, кто бы что там ни говорил.

И тут особенно забавно смотреть на 2K Games — это второе подразделение Take-Two, эдакий брат Rockstar. Год назад оно выпустило Mafia: Definitive Edition. Под аналогичным GTA подзаголовком скрывался чуть ли не эталонный ремейк оригинальной Mafia, которая вышла 20 лет назад примерно в одно время с GTA 3.

Игроки любят кидаться громкими словами про ленивые ремастеры — ту же Mass Effect в этом обвиняли на каждом шагу. Так вот GTA: The Definitive Edition, кажется, действительно достойна такого громкого титула.

У меня только один вопрос — как? Как Rockstar допустила это? Как Rockstar согласилась выпустить это в продажу? Как разработчики это оправдают? Просто КАК?

Больше всего во всей этой ситуации удивляет, насколько спокойно многие люди относятся к такому халатному релизу. Да, проблемы, но зато старые GTA! Старые, да. И что теперь? Уже давно наблюдаю за тем, как к проступкам одних компаний игроки относятся куда спокойнее, чем к другим.

Судить надо по поступкам, а не по былой или нынешней репутации.

GTA: The Definitive Edition вышла на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. В следующем году сборник выпустят на iOS и Android. Полноценный обзор «Чемпионата» выйдет на следующей неделе.