Когда есть силы, чтобы управлять вселенной, строить города и вершить судьбы цивилизаций.

Каково это — быть могущественным? Лучшие игры, где можно стать богом

Всем нам хотя бы раз в жизни хотелось стать всесильными. Подобно герою комедии «Брюс всемогущий», менять реальность и по щелчку пальцев получать желаемое. Управлять пространством и временем. Именно поэтому, когда жанр симулятор бога появился в игровой индустрии, он сразу же приобрёл свою армию поклонников.

Культовая серия Populous, эпическая дилогия Black & White, креативная Spore — игра обо всём на свете и зарождении всего из первичного бульона. Сегодня вспомним лучшие игры в жанре симулятор бога, в которых вы сможете управлять не только людьми, а даже целыми галактиками!

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