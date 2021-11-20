Каково это — быть могущественным? Лучшие игры, где можно стать богом

Всем нам хотя бы раз в жизни хотелось стать всесильными. Подобно герою комедии «Брюс всемогущий», менять реальность и по щелчку пальцев получать желаемое. Управлять пространством и временем. Именно поэтому, когда жанр симулятор бога появился в игровой индустрии, он сразу же приобрёл свою армию поклонников.
Культовая серия Populous, эпическая дилогия Black & White, креативная Spore — игра обо всём на свете и зарождении всего из первичного бульона. Сегодня вспомним лучшие игры в жанре симулятор бога, в которых вы сможете управлять не только людьми, а даже целыми галактиками!
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