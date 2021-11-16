Поиграли 5 часов в Dying Light 2. Жизнь после «Ведьмака 3»

Оригинальная Dying Light вышла почти семь лет назад, довольно неожиданно став хитом. Тогда ещё немного неуклюжие разработчики такой же неуклюжей Dead Island решили добавить в игру про зомби ещё один важный элемент — паркур.

Это сработало: Techland удалось сделать уникальную игру в собственном жанре, соревноваться с которой никто даже не планировал — за прошедшее время единственным конкурентом боевика стала Dying Light 2: Stay Human.

Разработчики пригласили нас на специальное мероприятие, где нам удалось провести три часа за игрой на ПК и ещё два часа на PS4 Pro. Да, вам не показалось, после скандала с Cyberpunk 2077 в Techland захотели показать именно версию для консоли уходящего поколения: «Нам нечего скрывать, мы хотим быть открытыми».

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Но о чём говорить-то?

Сразу после презентации я столкнулся с одной проблемой — рассказывать о сиквеле сложно, потому что и поведать-то особо не о чём. Я одним предложением могу объяснить всю суть продолжения.

Это первая часть, но с сюжетно интересными заданиями — их явно создавали под вдохновением от третьего «Ведьмака».

В акробатике добавили несколько новых гаджетов. Больше всего рекламировали крюк-кошку, но нам дали попробовать лишь компактный параплан — с ним удобно спускаться с большой высоты и путешествовать по мегаполису благодаря вертикальным потокам ветра в духе Assassin's Creed Brotherhood. Управление, правда, немного неуклюжее, но привыкнуть можно.

И глобально это всё, что я понял по итогам пятичасовой сессии. Структура открытого мира осталась прежней: днём можно относительно безопасно исследовать улицы, тогда как в здания лучше проникать ночью — заражённые в эти моменты идут на прогулку.

Лечиться можно только благодаря лекарствам, однако для их крафта нужны редкие ресурсы — и они настолько редкие, что находишь их, скорее, благодаря слепой удаче. Поэтому либо покупать лекарства или ресурсы, либо постоянно держаться на автоматическом восстановлении трети здоровья. Я выбрал последнее.

Некоторые стычки с толпой людей или зомби, возможно, казались сложнее — здоровье быстро опускалось до критического, однако даже в такой ситуации и при базовом арсенале можно выпутаться. Местный уворот станет главным другом во всех сражениях.

Dying Light 2 удаётся поддерживать ощущение критического состояния, хотя на деле у игрока куда больше контроля над ней — сбежать проще простого, да и умереть затруднительно. Куда вероятнее упасть насмерть во время паркура, чем умереть от зомби или бандитов.

И не скажу, что это большая проблема. Сражаться здесь не так интересно, как исследовать мир и заниматься акробатикой. Вероятно, в Techland это также осознавали, поэтому акценты сиквела сместились.

Сюжет действительно важен

За что действительно хвалят «Ведьмака 3: Дикую охоту»? За атмосферу, персонажей и задания. Причём именно за сюжетную составляющую миссий, а не их геймплейное исполнение — в этом плане они как раз довольно скудные, с чем согласны многие.

Вот и создатели Dying Light 2 подумали, что для идеального сиквела им лучше сделать цепляющие и трогательные квесты с интересными персонажами. И, похоже, получилось. Тут даже самые скудные поручения вроде «собери инструменты» имеют интересную сюжетную подоплёку и буквально окутаны интригующей историей.

Правда, все разговоры о вариативности, похоже, так и останутся разговорами. В некоторых заданиях у игрока есть возможность выбирать, однако она сводится либо к отказу продолжать выполнять миссию, либо попросту никак не влияет на дальнейшее развитие событий — лишь на пару реплик до одинакового исхода.

Подобное немного сбивает с толку, поскольку в одном диалоге я намеренно выбрал якобы плохой вариант исхода, но на деле это ни на что не повлияло — да ещё и главный герой сменил настроение прямо посреди беседы. Тогда и стало понятно, что от решений протагониста не зависит ничего.

Но я бы и не назвал этой большой проблемой, сами истории получились достаточно интересными, чтобы удерживать внимание. Вот персонаж отправил нас узнать, где его подопечный. Как оказалось, во время вылазки тому сломали ногу, поэтому теперь надо сбегать и забрать нужные предметы. Когда приходим в локацию, нас встречают мутные типчики, но они лишь рассказывают о проблемах впереди. Идём, забираем, и типчики всё же не зря оказались мутными, однако и у подопечного рыльце в пушку.

Дальше рассказывать не будем, но в целом разработчикам удалось дать интересные истории каждому заданию, каким бы скучным оно ни выглядело со стороны. Хотя добраться до высот «Ведьмака» создателям экшена вряд ли удастся.

Итог

Dying Light 2 точно должна понравиться поклонникам оригинала — это тот же экшен в открытом мире с паркуром, только теперь тут ещё и куда более интересная история, да и окружение стало менее «коричневым» и куда более разнообразным.

Фанатам точно не стоит переживать за Stay Human, тогда как новичков могут привлечь интересными заданиями. Будем надеяться, что и с персонажами задастся — пока что это самая слабая часть экшена. Все они выглядят функциями, а не людьми со своим интересным характером.

Как там на PS4 Pro?

Не могли пройти мимо возможности сыграть в Dying Light 2 на PS4 Pro, особенно на фоне скандала с Cyberpunk 2077. Визуально на консоли всё выглядит более чем достойно, хотя иногда возникают подгрузки текстур и один раз даже пришлось несколько секунд подождать загрузку в открытом мире.

Ещё игра иногда подвисает при переключении пунктов меню вроде карты (особенно долго включается), инвентаря, заданий и тому подобного. Глобально ничего страшного — откройте того же «Ведьмака 3» на PS4 и попереключайте менюшки там. Вот, примерно так.

С производительностью в целом нормально. Стабильных 30 кадров в секунду добиться не удалось, но это всё ещё ранняя версия за несколько месяцев до релиза, да и играть в целом комфортно. По моим воспоминаниям, первая часть на базовой PS4 работала куда хуже.