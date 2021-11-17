Обзор GTA: The Definitive Edition. Ah shit, here we go again

Rockstar Games всегда была компанией, внушающей доверие. Аудитория любит её игры, потому что в них вложены душа и любовь. В вышедшую в 2013 году GTA 5 до сих пор играют миллион человек, а Red Dead Redemption 2 задала высоченную планку для ААА-игр в открытом мире.

Всего этого бы не было без стараний и желания сделать действительно что-то классное и уникальное. Да и сама Rockstar понимала, что не может сделать плохо, просто не имеет права.

К сожалению, успеха и похвалы за ремастеры GTA 3, San Andreas и Vice City уже точно не видать. Игроки и критики обрушили на сборник весь свой гнев, а некоторые даже разочаровались в той компании, которая не подводила аудиторию множество лет. Кто тут виноват? То ли неопытная команда Grove Street Games, то ли сама Rockstar Games, которая не проследила за состоянием игр — сейчас уже неважно.

Я обожаю GTA. Люблю эту серию всем сердцем, и когда узнал про ремастеры, то от радости хотелось подпрыгнуть. Ажиотаж вокруг сборника у людей был огромный, но со временем он стал угасать, потому что постепенно стали появляться первые кадры и гифки, а под конец игроки начали выкладывать целые куски геймплея.

Прошло ещё немного времени, все были недовольны, ну а я только садился за ремастер San Andreas. С тех пор я провёл в каждой обновлённой GTA несколько часов и готов поделиться своими впечатлениями. Обзор будет разбит на части. В первой я расскажу о San Andreas, во второй — о Vice City, а закончу «тройкой».

GTA: San Andreas

Больше всего тёплых воспоминаний у меня связано именно с San Andreas. Помню бессонные ночи, проведённые за миссиями, гонками и весельем в SAMP (мультиплеере). Особенно нравилось гонять на тачках и стильно одеваться — подобное я хотел повторить и в обновлённой версии. И как только ремастер был запущен, я увидел велосипед и сказал одну фразу:

Ah shit, here we go again.

San Andreas встретила меня ярко, модели персонажей и автомобилей стали свежее, а ещё порадовали тени и отражения. Я решил зафиксировать этот момент и быстро зайти в оригинал, чтобы сразу ощутить разницу. Отличия действительно оказались налицо.

Сам Си-Джей стал выглядеть чуть более реалистично, но больше походит на пластмассового человечка. Модели автомобилей тоже стали приятнее, но иногда создавалось ощущение, будто я играю в аркаду из 2000-х, потому что всё казалось слишком мультяшным. Именно на таких «но» и построен весь ремастер San Andreas.

Как же ты прав, Райдер

Разработчики увеличили дальность прорисовки, но теперь гору Чилиад можно увидеть практически с любого места. Авторы освежили модели персонажей и сделали их реалистичнее, но из-за этого многие NPC теперь кажутся даже хуже оригинальных за счёт багов, неказистых текстур и неудачной геометрии. Продолжать этот список можно ещё долго, но не думаю, что в этом есть смысл.

Карта стала совсем крошечной

Багов много. Они появляются в самых разных местах. Я вышел из дома Си-Джея и прямо перед собой увидел нечто похожее на текстуру моста. Никакому взаимодействию это не поддавалось, NPC просто проходили мимо этого объекта. Он не исчез даже после того, как я выполнил пару миссий и опять вернулся на Гроув-стрит. Похоже, в какой-то момент текстура оказалась не на своём месте и решила там задержаться.

Ещё мне повстречался лысый мужчина, тело которого будто взяли у куклы Кена. Торс NPC явно выделялся светлым оттенком. Подобных личностей я больше не встретил, но различные баги с проваливанием сквозь текстуры и неказистыми моделями никуда не делись.

Мой фаворит в ремастере GTA:SA — еда. Помните, как выглядела порция в пиццерии в San Andreas? Каково же было моё удивление, когда кусочек пиццы и картошка фри в ремастере оказались идентичными оригиналу. Разработчики просто взяли старые модели. При этом стоит отметить, что модель кассира заменена, то есть авторы видели, в каком состоянии еда, но всё равно решили оставить её такой.

Сравните оригинал и ремастер

Почему? Для меня большая загадка и одно из разочарований. Вы освежили вид интерьера и самой кухни, но почему чёртов кусок пиццы выглядит так, будто его просто взяли из оригинала и даже не попытались изменить? К сожалению, Rockstar на этот и подобные вопросы до сих пор не ответила.

Если перестать сравнивать и попытаться оценить игру, то от неё можно получить удовольствие. В эту пользу сыграли обновлённая стрельба и текстуры более высокого разрешения. Стрелять и правда стало приятнее, хоть по ощущениям это и близко не уровень современных игр, но разница с оригиналом очевидна.

Выбирать оружие можно с помощью колеса, которое перекочевало прямиком из GTA 5. Сама мини-карта стала напоминать 3D-модель, и теперь на поставленную метку вас будет вести маршрут. Отмечу и разницу в текстурах воды. Ремастер предлагает более мягкую и реалистичную жидкость с бликами от солнца.

И ведь в обновлённой San Andreas не всё так уж плохо. Игра правда местами красивая, но авторы поленились ввести больше нововведений, подлатать баги и понять, что их задачей было улучшение, а не наоборот.

GTA: Vice City

Яркий и солнечный Вайс-Сити стал ещё приветливее, поскольку ремастер этой GTA получился куда лучше предыдущего.

80-е, музыка, неоновые вывески и постоянные развлечения — лучше Вайс-Сити и не описать. Все вы знаете, что после неудачной сделки Томми Версетти задолжал крупную сумму денег. В надежде вернуть долг он начинает крутиться и искать выход из сложившейся ситуации. Все мы помним Лэнса, особняк Диаза, миссию с вертолётиком и другие ключевые элементы этой игры. Как же я рад, что Vice City теперь выглядит свежее.

Признаюсь, больше всего из ремастеров GTA меня интересовала San Andreas. Я провёл в ней несколько часов и решил переключиться на Вайс-Сити. Игры отличаются друг от друга не только местом действия, но и визуальным стилем, и последний удалось подчеркнуть в ремастере. Со свежими моделями, текстурами и освещением город буквально ожил. Дома, вывески, фонари, автомобили — всё в Vice City стало лучше.

На моё удивление, это контрастирует с San Andreas, которую вроде как тоже подтянули, но наибольшее впечатление на меня произвёл яркий Вайс-Сити. Посмотрите ниже, какую эволюцию совершила вывеска с названием отеля. Тусклый цвет пропал, как и ребристые пиксельные буквы. Вместо них расположилась яркая надпись, и это впечатляет!

Похорошела и модель Томми. Рубашка с пальмами стала чуть ярче и длиннее, а сам гангстер отрастил себе неплохие локоны и стал похож на Элвиса Пресли. Так ему идёт больше.

Как и в случае с San Andreas, меня поразила обновлённая вода. Она обрела более естественный цвет, у неё исчезли углы и пиксели. На какое-то время я погрузился в игру и спокойно гулял по пляжу Вайс-Сити, потому что он успокаивающий. На фоне этого я забыл и о проблемных моментах San Andreas, которых в Vice City практически не было.

Я говорю о багах или жутких появлениях текстур прямо посреди дороги. За всё время игры я не встретил в Вайс-Сити ничего подобного. То ли мне повезло, то ли авторы действительно трудились над этой игрой лучше — загадка. Да и сами визуальные улучшения сделали Vice City привлекательнее San Andreas.

Чего не скажешь про модели NPC.

Мне кажется, что внешний вид персонажей в ремастерах GTA — больная тема. Почему-то они выглядят если не хуже, то порой точно не лучше оригиналов. Я встретил полицейского и обнаружил, что обновлённая версия предлагает более загоревшего и усатого защитника порядка. А ещё у него был растянутый живот, из-за которого такими казались и карманы. Не знаю, c чем это может быть связано, но полицейским в Вайс-Сити явно не помешает заняться спортом.

Одну деталь разработчикам ремастера Vice City я так и не простил. Прошло больше 15 лет, а Томми Версетти так и не научился плавать. С одной стороны, это фишка персонажа, которая сделала его культовым, но с другой — разработчики не захотели утруждаться и добавлять Томми способность плавать. Вероятно, это сломало бы многие игровые настройки, поскольку в оригинале плавание не предусматривалось. А я то думал, что смогу уплыть в закат хотя бы в ремастере.

В плане стрельбы, вождения и навигации всё такое же, как в San Andreas. Стрелять приятно, ориентироваться по обновлённой карте – тоже. Как ремастер Vice City оправдала себя больше, но с чем это связано — понятия не имею. Сам Вайс-Сити мне не так импонирует, как криминальный Лос-Сантос, но что-то манящее и яркое в нём всё же есть.

GTA 3

Из всех частей с третьей я знаком хуже всего. Помню, как в детстве начинал первую миссию, доезжал до Луиджи и на этом забрасывал прохождение. Потом «тройка» мне быстро надоедала и я шёл колесить по Лос-Сантосу. Проведя немного времени в обновлённой GTA 3, я с трудом вышел из неё, чтобы попробовать и другие части.

Отличный показатель косметических улучшений игры — самое её начало. Тот момент, когда Клоду нужно увезти приятеля подальше от моста. Огонёк там, скажу, что надо. А ещё очень классное ночное небо со звёздами. Кстати, взрывы и огонь во всех ремастерах GTA выглядят хорошо. Подобные эффекты оригиналы точно не повторят в угоду технических ограничений, а в свежем сборнике смотрятся на ура.

Из всех частей сборника самой устаревшей была именно GTA 3. Возможно, именно поэтому после часа игры я определил, что она смотрится очень прогрессивно по сравнению с оригиналом, и, вероятно, выглядит качественнее других ремастеров. Протагонист игры, Клод, получил нехилый апгрейд. Его куртка теперь с помятостями, ремень видно лучше, а причёска более естественная. У героя действительно хорошая модель, за которой приятно наблюдать.

Также я с упованием смотрел на другие модели: транспорта, зданий, NPC. Всё перечисленное выглядит достойно и работает без критических ошибок. Как и в случае с Vice City, во время игры я встретил очень мало багов. Видимо, всех их разработчики перенесли в San Andreas, чтобы не навредить другим частям.

Конечно, игровой процесс GTA 3 уже устарел. Да, в нём свежий фрагмент в виде стрельбы и колёсика с выбором видов оружия, но сам по себе геймплей точно нельзя назвать современным. Помимо этого, от третьей GTA меня отпугивал и внешний вид. В детстве она казалась мне слишком мрачной, но сейчас другое дело! Либерти-Сити точно покорится мне, я приложу к этому все усилия.

Провал для одних, хороший урок для других

Во всех частях сборника на PS5 было доступно два режима: графика и производительность. Я играл в 60 FPS, потому что хотел увидеть плавную картинку, и в этой стороне меня ждало небольшое разочарование. Хуже всего с техническими задачами справилась San Andreas.

Эта часть чаще остальных теряла фреймрейт и постоянно выдавала баги. Ситуация с GTA 3 и Vice City лучше, поскольку хоть количество кадров в секунду и падает, но этого практически не замечаешь. Как жаль, что исправить модель пиццы из San Andreas и персонажа с телом Кена даже на графическом приоритете не выйдет.

Кстати, забавный факт. В каждом ремастере заставки ничуть не поменялись. Разработчики даже не заменили модели в опенингах и оставили их прежними, поэтому видеть Си-Джея из игры 2000-х, а потом играть за него обновлённого немного странно.

Я не зол на Rockstar. Не разочарован в ней полностью, поскольку работа над ремастерами была проделана, хоть и очень лениво. В некоторых моментах GTA 3, San Andreas и Vice City смотрятся красиво, но насладиться этим мешают баги, кривые текстуры и несуразные NPC. Возможно, я не разношу эти ремастеры в клочья потому, что и не ждал от них чего-то сверхъестественного.

Я хотел, чтобы культовые игры из моего детства получили свежий вид для комфортной игры. Так и случилось, но не всё прошло гладко. Пусть для Rockstar и других разработчиков игр эта ситуация послужит примером, как не надо обновлять старые игры. Этот сборник — большая ложка дёгтя в бочке со сладкими воспоминаниями и ноткой ностальгии.

Понравилось Не понравилось Это всё ещё любимые GTA Огромное количество багов в San Andreas Игры действительно выглядят свежо и красиво Просадки FPS даже на PS5, серьёзно? Обновлённые стрельба и навигация Несуразные модели NPC Яркий и солнечный Вайс-Сити По большей части ремастеры очень ленивые Высокая цена

Немного о версии для Nintendo Switch: графически она заметно отстаёт от более продвинутых консолей, но это не было бы проблемой, если бы она хотя бы стабильно работала — к сожалению, разработчикам не удалось добиться и этого. Поэтому в целом сложно рекомендовать какую-то конкретную версию сборника — везде и графических багов, и проблем с производительностью предостаточно.