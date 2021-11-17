Обзор «Охотников за привидениями: Наследники». Ностальгия без паразитирования

Когда «для фанатов» означает хороший фильм, а не паразитирование на былых заслугах.

Sony около 30 лет пыталась вернуть «Охотников за привидениями» на большие экраны, но всегда всё шло не так. Производство третьего фильма, кажется, попало во все возможные круги ада. Формально «Наследники» стали четвёртой частью, но про перезапуск с женщинами-героинями все справедливо предпочитают забывать.

Не буду затягивать — старым поклонникам «Наследники» понравятся. Это та самая третья часть, которую Sony хотела сделать все эти годы. Тем удивительнее, насколько первоначальная идея отличается от итогового материала.

Давным-давно Sony хотела снять третью часть, где старые охотники передали бы эстафету новичкам. Однако «Наследники» делают ровно наоборот. И подобное выглядит куда естественнее.

По сюжету после событий второй части и победы над гигантским зефирным человечком паранормальная активность снизилась настолько, что события в Нью-Йорке перешли в формат мистификации. Люди забыли о существовании привидений и стали жить обычной жизнью. А после отряд Охотников распался.

С такой основой «Наследники» стартуют, скорее, как перезапуск, чем продолжение. Создателям удаётся успешно сформировать самодостаточных новых героев, и первая половина фильма редко обращается к прошлому франшизы, лишь изредка намекая на те или иные события. Якобы да, это та самая старая вселенная, но история у нас своя.

Главный герой фильма один — точнее, одна. Фиби в исполнении Маккенны Грейс. Девочка-гений крадёт каждое мгновение ленты — особенно когда рядом с ней оказывается друг с позывным Подкаст.

Больше всего «Наследники» напомнили мне «Звёздных войн: Пробуждение Силы» — мягкий перезапуск культовой франшизы, который продолжает события и пытается сделать всё в духе оригинала. Только вот Star Wars чуть ли не покадрово переснимала старый фильм, тогда как «Охотники за привидениями» именно вдохновлялись классикой.

Если совсем упрощать, то «Пробуждение Силы», скорее, паразитирует на «Звёздных войнах», а «Наследники» отдают дань уважения культовой франшизе.

Вполне очевидно, что «Наследники» создавались с целью утолить жажду старых поклонников по отличительным чертам любимой серии: услышать ту самую сирену, поймать привидение в ловушку, скрестить лучи и, конечно, услышать культовую песню Рея Паркера-младшего. Всё это тут есть.

И здесь куда больше ностальгии, чем может показаться на первый взгляд. Проговаривать не буду, но фанаты точно не выйдут разочарованными — для них тут создали все условия. Больше никаких таксистов и хозяев катафалка, если вы понимаете, о чём я.

У вас есть один звонок. Кому наберёте?

Забавно, что трейлеры создают несколько ложное впечатление о фильме — по крайней мере, у меня. К примеру, персонаж Пола Радда оказался совсем другой. Я ожидал, что он станет эдаким наставником молодых героев, но ему была уготована менее значимая роль. В целом за подобное фильм хочется лишь похвалить, потому что он смотрится свежо даже с учётом увиденного в роликах (и не все сцены попали в финальный монтаж).

Главное разочарование, наверное, сам формат. Создателям фильма удалось создать интересный мир и персонажей, но им попросту не хватает времени для раскачки, после относительно медленного начала события быстро разгоняются. В идеале стоило сделать сериал в духе «Очень странных дел». Эффект от финала, мне кажется, оказался бы ещё сильнее.

Герой Радда — фанат охотников. И фильму немного не хватает эпизодов с ним.

«Охотники за привидениями: Наследники» — редкий пример того, как надо возвращать культовую классику. Понять, за что любили старые фильмы, придумать интересную концепцию (желательно, чтобы она ещё и отличалась от прошлых картин) и попытаться снять современный фильм с атмосферой классики.

У «Наследников» это получилось куда успешнее, чем, например, у «Людей в чёрном 3» от той же Sony. Переснимать старые фильмы не надо — лучше рискнуть и попытаться сделать что-то иное.

Премьера «Охотников за привидениями: Наследники» в России состоится 2 декабря, но с 27 ноября ожидаются превью-показы в премиальных форматах.