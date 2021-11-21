Вы верите в бога? Самые известные религии и культы The Elder Scrolls

От Культа Императора до братства, которое читает древние свитки с риском ослепнуть или сойти с ума.

Вы верите в бога? Этот вопрос давно превратился в мем и объект для шуток. Но одно дело, когда его задают обычному офисному работнику на улице, и совсем другое, когда спрашивают избранного в фэнтезийной вселенной.

Ведь главный герой с лёгкостью может лично столкнуться с божественными сущностями, встретить их последователей и даже присоединиться к их движению. К одной из таких игр с богатой мифологией относится серия The Elder Scrolls.

Мир TES наполнен множеством разных культов, каждый из которых отличается особенностями, историей и целями. Такое разнообразие неудивительно, учитывая то, что здесь наука соседствует с магией, а драконами, великанами и ожившими скелетами никого не удивить.

Не стали исключением и холодные просторы Скайрима, где также обитают адепты разных конфессий. Но что именно представляют собой религиозные течения Империи? В честь выхода юбилейного издания The Elder Scrolls 5: Skyrim рассказываем о самых заметных и необычных верованиях Тамриэля.

Культ Императора

Статусом государственной религии Тамриэля наделён Имперский культ, чьи корни уходят прямиком в древние времена. Верование прошло долгий путь на пути своего становления и пережило множество трансформаций.

Тайбер Септим

Миграция жителей соседнего материка Атмора в Скайрим привела к проникновению их культуры на континент. Древние норды поклонялись девятерым главным животным: дракону, ястребу, волку, змее, мотыльку, сове, киту, медведю и лисе. Все они служили тотемическими воплощениями некоторых Эт'Ада – богов-потомков двух первобогов. Вокруг них и сложился древний нордский пантеон, доминировавший среди населения провинции вплоть до начала Первой Эпохи.

Но то была только промежуточная остановка, ведь под влиянием постоянных внешних и внутренних процессов вера тоже менялась. Спустя несколько веков норды отказались от почитания животных, начав поклоняться Эт'Ада напрямую. Это привело к формированию Восьми Божеств, фактически ставших символом культурного слияния разных народов. В нём очень много узнаваемых черт, встречающихся в греческой или римской мифологии. Каждый из основных богов отвечал за определённый аспект жизни: Аркей – бог жизни и смерти, Мара – любви, Зенитар – торговли и труда, и так далее.

Объединённый Тамриэль не смог бы вытянуть на одной только силе оружия, что могло повлечь развал. Потому Император нуждался в новом институте, объединяющем разные уголки страны единой идеологией, заодно придав легитимности центральной власти. Для этого Тайбер Септим ввёл новую религию — Имперский Культ, она основана на Пантеоне Восьми, куда добавили девятого бога — Талоса, который олицетворял самого правителя.

Все основные догмы и постулаты Культа направили на поддержку и оправдание власти Императора, а также обеспечение целостности страны. Империю признали результатом божественного провидения, а Императора – Защитником Веры. Популярность среди населения обеспечивалась гарантиями для последователей, помощью нуждающимся и миролюбием.

Последний пункт — не пустой звук: адепты культа выходили на битву без доспехов, вооружённые только дробящим оружием, чтобы случайно не убить кого-нибудь. Для вступления в ряды адептов достаточно было соответствовать трём требованиям: быть добрым и честным, а также оплатить вступительный взнос в 50 дрейков.

Жрецы служили всем богам без привязки к конкретным святым местам. Сама организация хоть и выглядела структурой со строгой иерархией, каждый служащий мог продвинуться довольно высоко. Правда, для этого требовалось посвятить служению всё свободное время, а также совершенствовать силу духа, навыки и способности.

Несмотря на то что Имперский Культ в целом хорошо справлялся с возложенной задачей, его позиции в разных провинциях не настолько крепки. Например, в Морровинде по степени влияния он уступал тому же Храму Трибунала.

Культ Дракона

Важную для сюжета роль играл Культ Дракона, зародившийся в древние времена ещё до прихода нордов в Тамриэль из Атморы. Вера была основана на поклонении животным, среди которых доминирующую роль занимали драконы. Сами боги всегда изображались на барельефах в двух обликах: животном и антропоморфном. Ритуалы и прочие священные действия проводились строго на тайном драконьем языке.

Главные религиозные центры располагались в городах Бромьунар и Скулдафн. В первом находились святилище, алтарь Девяти Верховных Жрецов и другие святыни. Высокий статус второго обеспечивался характером личных владений Алдуина.

Роль посредников между крылатыми ящерами и простыми смертными выполняли жрецы, избираемые из числа наиболее верных последователей. Символом их высокого положения служили Маски, даровавшие носителям маленькую частичку мощи родственников Андуина. Всего было девять верховных Жрецов, по одному на каждый тотем. Служители обладали колоссальным влиянием, фактически держа в своих руках власть над целыми государствами. И только они обладали правом произносить слово «Дракон».

Алдуин, пожиратель мира

Высокое положение породило безнаказанность адептов, а за ним и крайнюю жестокость и зверства. Очень скоро терпение людей лопнуло и повсюду вспыхнули восстания, затем переросшие в Войну Драконов. Культ Дракона угас вплоть до начала The Elder Scrolls 5: Skyrim. Интересно, что среди немногочисленных групп нордов сохранилась вера в лесных обитателей, но не драконов.

Культ Шелкопряда

Другой важной религиозной организацией Тамриэля считается Культ Шелкопряда. Вся деятельность закрытого монашеского ордена концентрировалась вокруг изучения, хранения и толкования Древних Свитков. База ордена находилась в Башне Белого Золота в Имперском городе.

В основе верований лежало почитание предков, что даровали последователям великую мудрость. Связь с ними поддерживалась при помощи сиродильского непарного шелкопряда, которого иначе называли Мотыльком предков. Монахи верили, что у души смертного много общего с мотыльками, что она составляет с ними символичную пару. Очень важное место в системе ценностей занимал голос этих существ. Мелодичная трель, исходящая от скопления насекомых, именовалась песней предков. Только самые способные жрецы могли правильно толковать мелодию.

Большая часть последователей набиралась из числа особенных людей, рождённых с даром читать артефакты и видеть прошлое и будущее. Для правильного толкования Древних Свитков требовалось пройти долгое обучение и изучить большой объём информации. В этой сложной процедуре огромную роль играл именно Голос Мотыльков. Перед началом процесса монахи проходили специальную подготовку разума, а потраченные силы восстанавливались в лучшем случае через месяц. В Свитках находили ценные пророчества, предсказывали будущее, искали советы для Императора.

Поскольку исследования требовали много времени и совершенно не гарантировали нужный результат, монахи могли ускорять его путём проведения опасного ритуала Мотылька Предка. Возможность быстро прочесть свиток сопровождалась риском ослепнуть или обезуметь. С годами к этому методу стали прибегать гораздо реже, однако соответствующее обучение проходили все адепты.

Башня Белого Золота

Хотя многие практики превращали монахов больше в учёных, нежели верующих служителей, они не становились от этого менее фанатичными. Например, по мнению жрецов, изучение Древних Свитков считалось единственным, на что вообще стоило тратить своё зрение и рисковать им.

Вымершие культы

Кроме действующих конфессий, в Тамриэле полно и вымерших верований, оставивших след в истории материка.

Некогда на территории континента свою деятельность вёл Алессианский орден. На память от него остались Алессианские доктрины, которые легли в основу правовой системы Империи. Кроме того, документ стал фундаментом религиозного кодекса, который значительно популяризировал тот самый пантеон Восьми.

Мехрун Дагон

За время правления Тайбер Септим довольно необычным образом выразил уважение другу, соратнику и императору Коловианской Империи Кулейкану. Бывший генерал основал Культ Изначального Императора. Но поскольку организация не упоминается ни в одной игре серии, можно предположить, что он довольно быстро утратил поддержку и пришёл в упадок.

В TES 4: Oblivion «Мифический рассвет» пытался призвать в Тамриэль даэдрического принца разрушения Мехруна Дагона. Для этого демонический культ прибегал ко всем доступным средствам: чёрной магии, похищениям, ритуалам и убийству членов императорской семьи. К моменту событий TES 5: Skyrim организация забыта, былая репутация померкла, а потомки с гордостью рассказывают о предках, что были членами ячейки.

В богатом лоре The Elder Scrolls упоминаются ещё множество разных культов, сект и религий. Хотя с точки зрения геймплея они выполняют лишь роли фракций, одной из сторон, чьи задания игрок может выполнить и вступить в её ряды, изучать историю подобных верований всегда интересно. Но, вероятно, для этого геймерам понадобится ещё не один раз откликаться на зов Тодда Говарда о покупке Skyrim.