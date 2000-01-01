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Лучшая игра года по версии The Game Awards 2021. Все номинанты
Лучшая игра года по версии The Game Awards 2021. Все номинанты
The Game Awards — ежегодная премия, отмечающая достижения в индустрии видеоигр и киберспорта.
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Deathloop. Жанр: шутер
Deathloop. Жанр: шутер
Шутер от создателей Dishonored. Сверхъестественные способности, удивительное оружие и временные петли. Deathloop — лидер по числу номинаций TGA.
It Takes Two. Жанр: платформер
It Takes Two. Жанр: платформер
Добрая и красивая игра о том, как важно работать в команде. Собственно, на кооперативе всё и завязано.
Metroid Dread. Жанр: платформер
Metroid Dread. Жанр: платформер
Продолжение легендарной серии. У нас был большой обзор — заходите.
Psychonauts 2. Жанр: платформер
Psychonauts 2. Жанр: платформер
Сиквел культовой игры о телепатах. Придётся решать головоломки и — сюрприз, сюрприз — много прыгать.
Ratchet & Clank. Жанр: экшен-платформер
Ratchet & Clank. Жанр: экшен-платформер
Новые приключения необычных животных. Придётся бороться с вредным императором, который собрался с помощью роботов завоевать миры.
Resident Evil Village. Жанр: хоррор
Resident Evil Village. Жанр: хоррор
Новая Resident Evil. Выглядит впечатляюще, но уже далеко не такая пугающая. Кажется, самое крутое в ней — леди Димитреску.
Лучшая игра года по версии The Game Awards 2021. Все номинанты
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