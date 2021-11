35 лучших игр для смартфонов и планшетов

Под конец 2021 года смартфон теперь уже совсем окончательно перестал быть «стыдной» игровой платформой. Да, до ПК и консолей мобильники недотягивают, в том числе из-за небольшой ограниченности выбора. Но это только кажется. Уже сейчас этот рынок насчитывает сотни и даже тысячи достойных игр, некоторые из которых выпущены именитыми разработчиками.

Мы постарались собрать самые заметные, качественные и интересные игры, за которыми можно убить время перед сном или во время поездки на работу. Часть из них бесплатная, некоторые придётся купить.

Важно: никаких тайтлов жанра «три в ряд» или отстоя, который захочет высосать ваши деньги, а не принести удовольствие. Ладно, есть два в стиле «три в ряд», но зато какие!

Если вашей любимой игры не оказалось в списке, то приглашаем вас в комментарии.

Inked: A Tale of Love (iOS, Android)

Невероятно стильный паззл, сюжет которого посвящён любви и искуплению. Игрок должен помочь главному герою преодолеть препятствия и добраться из одной части уровня в другую. Inked выделяется внешним видом: вся игра будто нарисована шариковой ручкой. Примерно той, которой мы рисовали крестики на полях тетради, когда учились в школе.

World of Demons (iOS через Apple Arcade)

Экшен от третьего лица за авторством Platinum Games. Это японская игровая студия, которая специализируется на качественных экшенах. Она выпустила Bayonetta, Vanquish, NeiR: Automata и другие игры. Неудивительно, что дебютный мобильный тайтл команды тоже предлагает игроку со стилем уничтожать противников. В этот раз — японских демонов Ёкаев, которых главный герой может захватить и призывать во время боя с другими чудовищами.

Sayonara Wild Hearts (iOS через Apple Arcade)

Эксклюзивная игра для Apple Arcade со временем добралась до старших платформ, но проигнорировала Android. С виду это обычный раннер от третьего лица, в котором игрок огибает препятствия и собирает очки на уровне. Игра чувствуется особенной благодаря пёстрому визуальному стилю. Каждый уровень воспринимается так, будто смотришь на смартфон через новенький калейдоскоп.

The Pathless (iOS через Apple Arcade)

Ещё один раннер, где главным героем стали Охотница — девушка с луком, а также её ручной орёл. Игрок не просто задаёт персонажу направление, но и выбирает мишени. Важно не просто попасть в цель, но и сделать это вовремя. Тогда героиня ускорится, а музыка отобьёт правильный бит. Да, в The Pathless нужно играть в такт, чтобы получилось красиво.

Skate City (iOS через Apple Arcade)

Добротно сделанный симулятор уличного скейтбординга. Игра отличается очень простым управлением. Для выполнения трюков достаточно сделать свайп по экрану в нужном направлении. Во время прохождения предстоит выполнять простые цели, но все они связаны с выкрутасами на доске.

Но просто не значит неинтересно!

Oceanhorn 2 (iOS через Apple Arcade)

Флагман Apple Arcade. Это достаточно большая игра от третьего лица, которую быстро окрестили «дешёвым клоном The Legend of Zelda». Игроку предстоит взять под управление местного Линка и отправиться исследовать большой мир и решать загадки, а также сражаться с монстрами и боссами.

Monument Valley (iOS, Android)

Ещё одна головоломка про передвижение из точки А в точку Б, но в этот раз игрок двигается по хитрым сооружениям. Чтобы облегчить главной героине путь, можно вращать или перемещать разные предметы и целые постройки.

PUBG Mobile (iOS, Android)

Бессмертная классика королевских битв. Вряд ли кто-то не слышал о PUBG Mobile, ведь она гиперпопулярная. 100 человек, одна карта, очень много оружия и способов остаться последним выжившим.

PUBG: New State (iOS, Android)

Сиквел PUBG Mobile, события которого происходят в недалёком будущем. От предшественника New State отличается арсеналом, наличием электромобилей и интерактивных объектов на карте вроде трамваев. Авторы также поработали над внешним видом шутера, картинка стала более яркой и пёстрой, что явно идёт игре на пользу. Ещё одно нововведение — деньги, которые ищутся на уровне или возле убитого противника. На них можно купить аптечки, дрона-разведчика и другие полезные предметы.

League of Legends: Wild Rift (iOS, Android)

Мобильная версия знаменитой League of Legends. Её создателям покорилась весьма трудная задача — перенести весь опыт ПК-версии на смартфоны и планшеты, при этом не создав безликий клон. И у них получилось. Wild Rift ощущается точно также, как старший собрат. Геймплей и игровой стиль героев практически не изменились, новый контент завозят регулярно, а возможность украсть Рошана на лавочке в парке дорогого стоит.

Mobile Legends: Bang Bang (iOS, Android)

Не будем далеко отходить от жанра MOBA. Ещё до релиза Wild Rift у фанатов жанра было очень мало развлечений на смартфонах, и Mobile Legends — один из таких. И при этом игру нельзя назвать клоном, у неё много собственных механик и уникальных штук, которых нет в работе Riot Games.

Raid: Shadow Legends (iOS, Android)

Очень красивая гриндилка, в которой игрок прокачивает персонажа и участвует в пошаговых сражениях. Во время боя можно использовать суперспособности и даже собирать из них комбинации. Персонаж прокачивается как с ростом уровня, так и с появлением уникальных предметов. Помимо сюжетной кампании, есть множество различных режимов и рейдов на уникальных монстров.

Genshin Impact (iOS, Android)

Genshin Impact — типичная азиатская «гача». В этом жанре игрок собирает различных персонажей из лутбоксов и прокачивает их. На этом можно было бы закончить, если бы не геймплей. Это большая игра с проработанным открытым миром в лучших традициях The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Контента вроде квестов или подземелий в ней уже столько, что можно залипнуть на десятки или даже сотни часов. Заскучать не даёт местная боевая система, завязанная на комбинировании способностей разных героев.

Hearthstone (iOS, Android)

Кто не знает про HS? Простая игра с любимыми героями вселенной Warcraft и большим количеством контента, которую ещё и обновлять регулярно не забывают. В декабре ККИ получит крупное дополнение «Разделённые Альтераком», которое посвящено противостоянию Орды и Альянса.

Legends of Runeterra (iOS, Android)

Эта карточная игра понравится фанатам League of Legends, ведь на поле можно выложить Дрейвена или Тимо. У каждой карты героя свои уникальные способности, которые ещё и прокачиваются по ходу партии. Геймплей примерно похож на Hearthstone, но с отличием — у каждого игрока по два активных поля, что открывает дополнительный простор для тактики.

Grindstone (iOS через Apple Arcade)

Это та самая «три в ряд», о которой мы упомянули в начале. Однако здесь уже надоевшую всем концепцию просто вытаскивают геймдизайн, сеттинг и антураж. Игрок становится могучим воином, который отправляется уничтожать чудовищ, подступающих к родному поселению. Чтобы пройти уровень, нужно нарезать определённое число монстров одного цвета и при этом не угодить под удар агрессивно настроенных противников или громил. Увлекательный и простой геймплей сделали Grindstone обязательным приложением на айфоне любого фаната игр.

Brawl Stars (iOS, Android)

Арена-экшен с видом сверху, ставший невероятно популярным за счёт простого визуального стиля и динамичного геймплея. Перед началом матча игрок может выбрать персонажа. Каждый герой снаряжён уникальным оружием и обладает собственной тактикой ведения боя. Какие-то герои предпочитают держаться на расстоянии и атаковать издалека, а другие, наоборот, стремятся подобраться к врагу поближе. В игре несколько разных режимов и большой поток бесплатных обновлений.

Stardew Valley (iOS, Android)

Одна из самых известных инди-игр, общий тираж которой давно перевалил за 10 млн копий. В этом пиксельном симуляторе фермера игрок получает во владение затхлую ферму, которую нужно превратить в райский уголок для любителей садоводства. Для этого нужно выращивать растения, покупать новые семена, налаживать отношения с жителями городка неподалёку и даже сражаться с противниками.

Teamfight Tactics (iOS, Android)

Автобаттлер по мотивам League of Legends. Грубо говоря, это те игры, которые 90% времени играют в самих себя. Вам нужно собрать побольше сильных юнитов, снарядить их нужными предметами и правильно расставить на поле боя. А после можно включить стрим или откинуться на диван.

Dota Underlords (iOS, Android)

Полная аналогия предыдущей игре, но во вселенной Dota 2. Небольшие отличия в механиках тоже есть, но они несущественные.

Pokemon GO (iOS, Android)

Нашумевшая AR-игра, которая даже в период локдауна умудрялась набирать популярность. В Pokemon GO игрок становится мастером покемонов, которому нужно собрать свою коллекцию боевых зверей. Чтобы это сделать, нужно встать с дивана и найти на карте определённую точку их скопления.

The Witcher: Monster Slayer (iOS, Android)

Ещё одна AR-игра в нашем списке, но в этот раз про ведьмака. Вместо того чтобы ловить монстров в покебол, тут их нужно уничтожать. При нахождении любого противника активируется простенький боевой режим, в котором удары наносятся свайпами в разные стороны. Перед вылазкой можно принять эликсиры или заготовить бомбы.

Call of Duty: Mobile (iOS, Android)

Мобильная версия Call of Duty почти полностью передаёт опыт большого шутера на смартфонах. Это быстрый и динамичный шутер со всеми знакомыми механиками, картами и оружием. Помимо мультиплеерных режимов, в игре есть зомби и королевская битва на 100 игроков.

Pascal's Wager (iOS, Android)

Pascal's Wager представляет собой экшен от третьего лица с механиками из Dark Souls. От конкурентов игру отличает приятная графика и в целом ощущение премиального продукта. Всё как у «взрослых»: исследуем игровой мир, сражаемся с монстрами и прокачиваемся.

Asphalt 9: Legends (iOS, Android)

Гоночная аркада с простым управлением и динамичным игровым процессом. На выбор представлено больше 140 различных автомобилей, а приятная графика способна удивить даже самых тяжёлых скептиков. Серьёзно, девятую часть «Асфальта» можно перепутать с какой-нибудь игрой поколения PS3 или Xbox 360.

Astracraft (iOS, Android)

Уникальная смесь конструктора и экшена. В Astracraft игрок создаёт собственные боевые машины с помощью десятков различных запчастей и компонентов, а затем пускает в бой с другими пользователями. Игра никак не ограничивает вашу фантазию и позволяет конструировать хитрые механизмы вроде роботов-пауков или гигантских танков.

Standoff 2 (iOS, Android)

Главная мобильная вариация знаменитой CS:GO. Всё то же самое: две команды (террористы и спецназ), необходимость закупать оружие перед раундом и выполнять определённые задачи. Шутер пользуется большой популярностью среди фанатов мобильных игр.

Lara Croft GO (iOS, Android)

Пошаговая игра по мотивам франшизы Tomb Raider, в которой игрок берёт под своё управление Лару Крофт и изучает древние гробницы. Геймплей сильно отличается от привычных игр. Вместо динамичного экшена от третьего лица авторы сделали головоломку с пошаговым игровым процессом. Девушка должна пройти из одного пункта в другой и не попасться противникам.

Deus Ex GO (iOS, Android)

Ещё одна головоломка с похожими правилами, только в сеттинге Deus Ex. Игрок в роли Адама Дженсена преодолевает уровни и сражается с противниками в пошаговом режиме. Перед началом проникновения лучше заранее изучить маршруты часовых и подготовить запасной план. В бою и в исследовании главный герой может применять способности вроде невидимости.

Hitman GO (iOS, Android)

Как вы могли догадаться из названия, в Hitman GO почти такой же геймплей, как у двух предыдущих игр. Только в этот раз мы становимся Агентом 47 и выполняем задания по устранению целей. Игрок также должен преодолеть уровень из точки А в точку Б и не попасться на глаза часовым. При этом важно грамотно передвигаться, чтобы не выдать себя раньше времени.

Minecraft (iOS, Android)

Вряд ли кто-то в современном мире не знает о Minecraft. Уникальная игра-песочница, в которой пользователь может создать всё что угодно. Версия для смартфонов ничем не отличается от старшего собрата. Можно играть как в одиночку, так и вместе с друзьями на одном сервере.

Terraria (iOS, Android)

Игра следует тем же правилам, что и Minecraft, но только в 2D-перспективе. В остальном игровой процесс очень похож: исследуем местность, собираем ресурсы, возводим постройки любой сложности и сражаемся с противниками. Даже визуальный стиль обеих игр очень похожий. Игру регулярно расширяют дополнениями.

Among Us (iOS, Android)

Компьютерная версия знаменитой коллективной игры «Мафия». Несколько игроков оказываются в запертой локации, один из них — предатель. Он должен убить всех остальных участников и не выдать самого себя. Для этого он может устраивать диверсии. Остальным же требуется вычислить проходимца.

Candy Crush (iOS, Android)

Ещё одна игра жанра «три в ряд» в нашем списке. Вернее, это целая серия из нескольких тайтлов. Условие для победы почти всегда одно и то же: нужно накопить определённое количество очков за заданное число ходов. Часто игровым противником служит само игровое поле — на нём могут появиться участки с препятствиями или пустые области.

Roblox (iOS, Android)

Ещё одна песочница, которая предлагает создавать собственные игры и делиться ими с другими пользователями. Игра позволяет оценить фантазию других пользователей или «прикоснуться» к хайпу. Например, на волне популярности сериала «Игра в кальмара» в Roblox появилось множество игр, пародирующих смертельные состязания.