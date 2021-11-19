Горшок жив? Что искали игроки в бете Elden Ring, самый громкий скандал Blizzard и сломанный Дозер из Battlefield 2042.

Как ломают Battlefield 2042, забастовка в Blizzard и секреты Elden Ring / Чемп.NEWS

Ни одной пятницы без наших новостей, встречайте 25-й выпуск! Сегодня рассказываем про неприятности в Blizzard и забастовку сотрудников. В чём обвиняют Бобби Котика? Опасные приключения в бете Elden Ring: как игроки искали говорящего горшка Александра.

Наконец, объявлены номинанты премии The Game Awards 2021. Среди главных инди Loop Hero от российских разработчиков, а киберспортменом года может стать S1mple из NAVI или Collapse из Team Spirit.

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Главное из 25-го выпуска

Фил Спенсер говорит про важность эмуляторов и наследие старых игр.

Как щит Дозера из Battlefield 2042 ломает игру и при чём здесь исчезающие стены.

Калифорнийцы против Бобби Котика: что происходит в стенах Blizzard прямо сейчас.

Готовимся к TGA 2021: главные номинации, дата и время проведения церемонии.

И многое другое.

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