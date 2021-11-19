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Сотрудники Blizzard против Бобби Котика, опасный медведь из Elden Ring и как Дозер ломает стены в Battlefield 2042

Как ломают Battlefield 2042, забастовка в Blizzard и секреты Elden Ring / Чемп.NEWS
Илья Есаулов Семён Кудряшов
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Battlefield 2042
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Горшок жив? Что искали игроки в бете Elden Ring, самый громкий скандал Blizzard и сломанный Дозер из Battlefield 2042.

Ни одной пятницы без наших новостей, встречайте 25-й выпуск! Сегодня рассказываем про неприятности в Blizzard и забастовку сотрудников. В чём обвиняют Бобби Котика? Опасные приключения в бете Elden Ring: как игроки искали говорящего горшка Александра.

Наконец, объявлены номинанты премии The Game Awards 2021. Среди главных инди Loop Hero от российских разработчиков, а киберспортменом года может стать S1mple из NAVI или Collapse из Team Spirit.

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Главное из 25-го выпуска

  • Фил Спенсер говорит про важность эмуляторов и наследие старых игр.
  • Как щит Дозера из Battlefield 2042 ломает игру и при чём здесь исчезающие стены.
  • Калифорнийцы против Бобби Котика: что происходит в стенах Blizzard прямо сейчас.
  • Готовимся к TGA 2021: главные номинации, дата и время проведения церемонии.
  • И многое другое.
Лучшая игра года по версии The Game Awards 2021. Все номинанты Лучшая игра года по версии The Game Awards 2021. Все номинанты

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