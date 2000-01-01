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Сотрудники Blizzard против Бобби Котика
Сотрудники Blizzard против Бобби Котика
На забастовку вышли 150 сотрудников, и 1337 человек подписали петицию за его увольнение. Узнайте главное в минутном видео со звуком!
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Сотрудники Blizzard против Бобби Котика
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