Обзор «Аркейн». Это ведь лучшая экранизация игры

В начале ноября на Netflix вышел первый акт «Аркейн» — анимационного сериала по мотивам League of Legends, о котором я уже писал. И тогда, каюсь, просто не понял всё великолепие этого сериала. Честно, не знаю почему. Может, изначально настроил себя на немного другой вайб или просто ожидал совсем не того, что мне в итоге показали.

После релиза второго акта я пересмотрел шоу с самого начала и словил небольшой шок. Каждая часть этой мультипликации раскрывает эту богатую вселенную с самых разных сторон и привязывает кожаными ремнями к креслу, заставляя смотреть дальше и дальше. После завершения шестой серии я начал с упоением ждать заключительный акт и буквально недавно смог его посмотреть.

В тексте возможны небольшие спойлеры к первым шести сериям, но никаких – к последним трём.

Каждый кадр — отдельное искусство

Уже говорил это в первом тексте, но стоит повторить: «Аркейн» — это один из самых красивых мультфильмов за весь мой богатый зрительский опыт. Каждый задник, каждая деталь на одежде персонажей, каждое сражение — всё выполнено по высшему классу. В избранные моменты шоу захватывает внимание вовсе не историей или героями, а окружением и сеттингом.

Если в первых сериях Заун был показан затухающим и умирающим городом, то уже во втором акте город буквально расцветает. Он наполняется яркими неоновыми огнями, пёстрыми жителями и самыми разными цветами, какие только можно представить. Пилтовер же поражает масштабами. Среди высоченных каменных небоскрёбов красуется величественная башня с хекстековыми вратами на вершине.

Вообще, в экранизации очень много моментов, которые буквально выносят мозги. Первая демонстрация Зауна в четвёртой серии; эксперименты Джинкс с хекстековым ядром; заключительная битва третьего эпизода между Вай и толпой громил в третьем — это что-то с чем-то.

И подобных ВАУ в шоу предостаточно. В заключительных сериях их ещё больше, но если сложить их вместе — получится настоящая услада для глаз.

Экшена в сериале достаточно — я был неправ

Изначально я пожурил «Аркейн» за недостаточное количество экшена в первых трёх эпизодах, но допустил огромную ошибку. Всему виной были слишком завышенные ожидания от шоу из-за трейлеров, которые буквально пестрили динамичными сценами перестрелок и сражений. На деле же сериал разгоняется очень правильно, но понять это можно только после полного просмотра.

Дебютный акт правильно производит первое впечатление.

Первые три серии целиком посвящены детству главных героев: Вай, Паудер (так раньше звали Джинкс) и Экко, а также их ближайших друзей. В этот момент шоу плавно рассказывает зрителю о каждом персонаже, объясняет его мотивацию и рисует черты характера. Нам также показывают Пилтовер и Заун до сверхтехнологического прогресса, когда нижний город утопал в нищете, а верхний не был настолько зажравшимся.

Очень детально и подробно показана возрастающая психическая нестабильность будущей Джинкс. Она всегда пытается помочь близким людям, но у неё никогда не получается. В результате это выльется в психический срыв, конфликт с Вай, случайную встречу с ключевым антагонистом и окончательную трансформацию в безумную взрывальщицу.

При этом первые три серии нельзя назвать спокойными. Шоу умело манипулирует эмоциями и вашим настроением, но почти всегда держит в маленьком напряжении. Авторы используют серию мини-твистов, чтобы регулярно удивлять зрителя. И давайте поставим точку — в первых трёх частях достаточно экшена, особенно учитывая их подачу.

Второй акт стартует спустя несколько лет после завершения событий первого. Пилтовер и Заун изменились.

Верхний город застроился небоскрёбами и огромной башней с хекстек-вратами, благодаря которым стал торговой сверхдержавой. Возможность перевезти груз в любую точку мира за считаные секунды обеспечила Пилтоверу безбедное существование до конца времён.

Заун же стал криминальной империей, ведь его возглавил бандит Силко. И нарисован город бомбически. Яркие неоновые огни всех цветов и размеров, вычурные проститутки, колоритные бандиты и члены мафии. В это место хочется и не хочется одновременно, поскольку опасность там поджидает на каждом углу.

Зрителю показывают уже выросших главных героев, у многих из которых сменились занятия. Джейс стал сверхзнаменитым благодаря хекстеку, Джинкс превратилась в безбашенную бандитку с целым вагоном оружия и крутым секретным логовом, Вай сидит в тюрьме и пытается выбраться. Второй акт также уделяет должное внимание персонажам, которым уделили мало внимания в первой трилогии — Кейтлин и Виктору.

Вместе с главными героями вырос и уровень экшена. В сериале появляется банда налётчиков на реактивных досках, которые срывают тёмные делишки Силко. Джинкс устраивает террор в Пилтовере и крадёт хекстековый кристалл, из-за чего напряжение между городами увеличивается в разы. В этот момент Кейтлин нападает на её след — выясняется, что молодой детектив давно ведёт расследование и пытается вывести Силко на чистую воду.

И всё это плавно подводит ваше внутреннее напряжение до критической точки.

Не переживайте, я не скажу про третий акт ничего, что можно даже примерно назвать спойлером.

Долго думал, с чем можно сравнить ощущение от просмотра заключительного акта «Аркейна». Это чем-то напоминает поездку на американских горках. Сериал бросается из крайности в крайность — то заваливает зрителя мощными твистами и напряжённым экшеном, то даёт подышать и даже посмеяться. А финальная серия больше похожа на последний этап той самой горки — когда сначала медленно поднимаешься вверх, а затем резко летишь вниз на максимальной скорости и медленно тормозишь в конце.

Такой бури эмоций и такого катарсиса я не испытывал очень давно. Третья трилогия заканчивается на очень мощной и мажорной ноте, одно осознание которой занимает где-то 20 минут. В этот момент не хочется ничего. Разве что ещё столько же.

Я вам очень завидую. Вы сможете пережить те самые эмоции, которые пару дней назад пережил я.

Рекомендовать ли этот сериал? Да, я рекомендую его даже тем, кто ни разу не играл в League of Legends. Он стоит просмотра хотя бы из-за завораживающего художественного оформления, достойного сценария и глубоких персонажей.

Заключительные серии «Аркейна» уже вышли в онлайн-кинотеатре Netflix.