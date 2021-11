Лучшие бесплатные игры

Бесплатные игры буквально наводнили рынок. Если раньше выбор ограничивался всего несколькими пунктами, то сейчас вариантов предостаточно. Шутеры, спортивные аркады, MOBA, экшены, RPG, MMO — каждый может подобрать что-то для себя. Плюс не стоит забывать о дороговизне стоимости современных релизов, которые даже на ПК могут обойтись в три-пять тысяч рублей.

Мы решили собрать самые популярные бесплатные игры, которые выглядят нестыдно. В них можно проводить время и получать удовольствие, ведь они, по сути, за этим и созданы. В каждой есть элементы доната, но они всегда необязательные.

Fortnite

ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, Android

Кто из нас не знает о Fortnite? Королевская битва с мультяшной графикой и постройкой башен давно стала одним из основных представителей игровой индустрии. Сейчас хайп вокруг шутера слегка поутих, но сам он никуда не делся. В него также играют миллионы фанатов по всему миру, в нём всегда происходит движуха. И в этом основной плюс Fortnite, его фанатам никогда не скучно. В игре регулярно проходят коллаборации с известными франшизами и брендами, проводятся концерты и рекламируются голливудские фильмы. А вместе с этим наливают контента, которого в игре уже целые тонны. Благодаря невероятной поддержке со стороны Epic Games шутер выполняет главную задачу любой игры — развлекает.

League of Legends и Dota 2

ПК

Две популярных игры жанра MOBA, которые давно перестали враждовать друг с другом и спокойно удовлетворяют собственную аудиторию. Концепция каждой одинакова: собираем команду из разных героев, зарабатываем золото на артефакты и прокачиваемся, а затем уничтожаем вражеских персонажей и сносим постройки на базе. Всё происходит на большой карте, разделённой тремя линиями. Ровно до тех пор, пока не сломаем главное здание.

Различия кроются в деталях. В League of Legends больше решают микромоменты, поскольку игра сама по себе более компактная. В ней маленькая и насыщенная карта, а также сразу два стратегически важных объекта по каждым сторонам. У Dota 2 же больше масштаба и простора для тактических манёвров. Герои в «Доте» обладают более сильными навыками, чем из «Лола» — от них куда больше зависит. Чего стоит ультимейт Энигмы, включенный сразу на пятерых врагов!

Любить Dota 2 и League of Legends стоит в том числе из-за киберспорта. В обеих играх проводятся регулярные чемпионаты, в них есть свои звёзды и значимые моменты, уже вошедшие в историю.

CS:GO и Valorant

ПК

Ещё одно известное противостояние, в этот раз — в шутерах. Обе игры также выпустили Valve и Riot Games, они обладают одинаковой концепцией, но чертовски различными деталями. CS:GO представляет собой более серьёзную вариацию командного шутера с реалистичной графикой и арсеналом реально существующего оружия. Valorant идёт по другому пути — в ней каждый боец обладает уникальными навыками вроде шоковых стрел или скрытых камер наблюдения.

Но база в обоих шутерах одинакова. Две команды по пять человек должны набрать больше очков, чем соперник. Их дают за победы в раундах. Чтобы выиграть, каждый состав выполняет задачу. Атакующие должны уничтожить защитников и взорвать бомбу, а обороняющиеся — победить нападающих и обезвредить взрывчатку, если её всё же установили.

World of Tanks и World of Tanks: Blitz

ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android

Знаменитый экшен белорусской компании Wargaming считается одной из самых популярных игр на территории СНГ. Активная база игроков ежедневно кайфует от танковых сражений и коллекционирования редких моделей боевых машин. Игру регулярно поддерживают дополнениями и расширениями, а гараж военной техники постоянно пополняется.

Если понравится World of Tanks, то можно опробовать другие игры Wargaming. Например, если хочется полетать на самолётах — скачиваем World of Warplanes, а любителям медитативного и медленного геймплея подойдёт World of Warships.

War Thunder

ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

Ближайший конкурент World of Tanks, который обладает весомым преимуществом. В играх Wargaming всегда играешь на специализированной технике, поэтому не получится пересесть с танка на самолёт за один клик. Придётся выходить из одного боевика и включать другой. А в случае с War Thunder такой проблемы нет — в этой игре доступен широкий парк техники на все случаи жизни: танки, корабли, штурмовая авиация. Даже вертолёты есть! Неплохая альтернатива для тех, кому не понравились игры белорусского издателя.

Warframe

ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch

Бесплатный экшен от третьего лица, который часто называют дешёвым клоном Destiny, с чем я категорически не согласен. Да, концепция игр похожа: есть сюжетные и дополнительные задания, много гринда и сражений. Но у Warframe есть свои фишки. Начать стоит хотя бы с арсенала, ведь, помимо обычного оружия, игрок вооружается боевым костюмом — тем самым Варфеймом. Наряд даёт уникальные бонусы и способности. В кооперативе всё это раскрывается ещё лучше. Авторы регулярно поддерживают игру дополнениями с новыми костюмами, оружием и масштабными линейками заданий.

Apex Legends

ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Ещё одна королевская битва, но с уникальными персонажами и геймплеем. В Apex Legends сражаются команды из трёх человек в каждой, поэтому кооперироваться так или иначе придётся. И здесь помогут способности героев. Один, например, может создать портал и вытащить всю команду из передряги, а второй окружит отряд защитными сооружениями. Игра известна как главный первооткрыватель среди королевских битв. Она первой ввела в обиход систему тактических отметок на одну кнопку и реализовала механику возрождения напарников. Как вы можете заметить, без этого не обходится ни один современный онлайновый шутер.

Call of Duty: Warzone

ПК, PS4, Xbox One

Activision тоже решила хайпануть на популярном жанре и выпустила свою королевскую битву. И игра сорвала настоящий куш. Шутер привлёк огромное число игроков и полюбился всем фанатам быстрого геймплея Call of Duty. Видно, что издатель учёл все ошибки батл-рояля Blackout из Black Ops 4 и подсмотрел удачные решения конкурентов.

Warzone выделяется геймплеем — он быстрый, стремительный и аркадный, что за счёт брони очень удачно сочетается с местным временем на убийство. При этом у игры тоже есть свои фишки. За активный лутинг и выполнение локальных задач игроки зарабатывают деньги, за которые можно вызвать артиллерию, купить комплект брони или возродить напарника. Павшие на поле боя получают шанс самостоятельно вернуться, если выиграют дуэль в ГУЛАГе — тоже новинка.

Halo Infinite (мультиплеер)

ПК, Xbox Series, Xbox One

Microsoft сделала фанатам неожиданный и очень приятный подарок. 15 ноября в честь 20-летия франшизы компания выпустила мультиплеер Halo Infinite, чтобы поклонникам было проще дождаться сюжетной кампании — она выйдет 8 декабря. И пока что получается так, будто только этот шутер смог запуститься без каких-либо проблем и сразу понравиться аудитории. Да, первые несколько дней фанатов смущала спорная система прогрессии, но её уже активно исправляют.

Roblox

ПК, Xbox, iOS, Android

Roblox сложно назвать традиционной игрой — это, скорее, виртуальный набор LEGO, который можно использовать для создания собственных игрушек. Однако можно выбрать уже готовые миры в совершенно разных жанрах — гонки, шутеры, прятки, RPG, спортивные симуляторы, аркады. Здесь есть всё, что только можно придумать.

Splitgate

ПК, PS4, Xbox One

Это арена-шутер в духе той самой Halo Infinite, но не без своей уникальной фишки. «Продаёт» игру возможность создавать порталы на манер Portal. Из-за этого перестрелки приобретают другую динамику, ведь больше нельзя спрятаться за укрытием и спокойно отстреливаться. За спиной в любой момент может открыться проход, из которого либо сразу начнётся стрельба, либо выйдут несколько противников. В то же время порталами можно убивать противников.

Rocket League

ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Весьма необычная вариация футбола, в которой вместо футболистов соревнуются маленькие машинки. Игроки делятся на команды и гоняют по полю огромный мяч. Геймплей соответствующий: автомобили резво разгоняются и могут даже ездить по стенам, а затем резко подпрыгнуть и загнать снаряд в ворота после серии кувырков. Динамичные матчи, быстрый темп, приятная прогрессия — в Rocket League не стыдно потратить время.

Warface

ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Warface можно охарактеризовать как Call of Duty для тех, у кого нет желания играть в Call of Duty или просто как альтернативу популярному шутеру. Правила пользования и вообще игровой процесс практически идентичны. Выбираем подходящую модель оружия, запускаем любимый режим, летим убивать противников и прокачивать аккаунт, чтобы открыть новые пушки. Издатель часто проводит различные ивенты и заигрывает с кооперативным контентом на манер Destiny.

Star Wars The Old Republic

ПК

Огромная сюжетная ролевая игра со множеством историй, многие из которых зависят от выбранной стороны конфликта и персонажа. Большая нелинейность при выполнении заданий, многие из которых созданы по принципам больших игр BioWare вроде Mass Effect и Dragon Age.

Геймплейно, конечно, это куда более традиционная MMORPG в духе World of Warcraft, однако проработка сюжета здесь удивительная — это буквально третья, четвёртая и пятая Star Wars: Knights of the Old Republic вместе взятые. И даже спустя 10 лет после выхода сюжет продолжается — уже в декабре выйдет дополнение Legacy of the Sith.

Dauntless

ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Экшен от третьего лица, который во многом копирует популярную франшизу Monster Hunter. Игрок становится охотником на чудовищ, единственная задача весьма простая: найти тварь побольше, убить её и получить с неё ресурсы, чтобы потом отправиться за более опасной добычей. И повторять вот так до победного, пока не соберёшь самый топовый шмот и не сразишь каждого босса в местном зверинце. Как вариант, Dauntless поможет понять, нравится ли вам вообще этот жанр. А потом можно попробовать более серьёзные и большие игры.

Destiny 2

ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

Необычный и безумно красивый сетевой шутер, где игроки находятся в едином мире — тут можно пойти в одиночку на поиски приключений, объединиться с людьми для прохождения более сложных миссий или же отправиться в соревновательный режим, где предстоит сражаться с другими игроками.

Path of Exile

ПК

Главный конкурент Diablo, который вот уже восемь лет успешно развивается и расширяется — даже с учётом готовящегося продолжения разработчики не бросают поддержку первой части. Надолго утолит жажду ежесекундно уничтожать сотни монстров. Отпугнуть может разве что очень уж сложная система прокачки с сотнями умений.

Brawlhalla

ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android

Бесплатный файтинг Ubisoft в стиле Super Smash Bros., где важно не накостылять сопернику, а скинуть его с арены. Чем больше урона получает персонаж, тем дальше он отлетит после каждого следующего тумака. Победит тот, кто остался последним выжившим или набрал больше всех очков.

Genshin Impact

ПК, PS5, PS4, iOS, Android

Большая бесплатная игра, явно вдохновлённая The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Да, всех уже утомили сравнения «Геншина» и «Ботвы», однако поверьте, в данном случае это, скорее, комплимент. Игра затягивает проработанным открытым миром с мириадами загадок и скрытых областей, которые интересно исследовать. Ну и это гачи, поэтому все любители собирать бесконечное количество персонажей и прокачивать их найдут для себя всё необходимое. В остальном же это добротный экшен от третьего лица, в котором всегда есть чем заняться.

Hearthstone

ПК, iOS, Android

Самая известная виртуальная карточная игра. Понять принципы работы довольно легко — у каждой карточки есть свои особенности, которые надо использовать для победы над соперником. Тяжелее всего успешно собрать собственную колоду — так, чтобы благодаря ей можно было эффективно сражаться.

Сейчас в Hearthstone доступны не только стандартные противостояния против ботов или других игроков, но и более неординарные режимы — будь то сюжетные кампании или местный аналог королевской битвы. Да, в карточной игре.