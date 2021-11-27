5 лучших частей FIFA. Вы зря считаете их одинаковыми

Симуляторы футбола принято называть конвейером. Этим страдают оба известных издателя: Konami со своей Pro Evolution Soccer и Electronic Arts с FIFA. Если японская компания и пытается экспериментировать (в том числе с провальной eFootball 2022), то американцы вообще не запариваются. Из года в год EA выпускает новую часть футсима, а игроки уничтожают её на агрегаторах и называют «худшей за всю жизнь».

И даже при таких раскладах FIFA остаётся одной из самых прибыльных франшиз в истории индустрии. Каждый год её покупают десятки миллионов человек по всему миру! При этом фанаты всегда получают почти такую же игру с минимальными изменениями и редких новинок вроде Votla в FIFA 20. Найти какие-то отличия в каждой из FIFA очень трудно, но мы всё же постарались и выбрали пять лучших.

5. FIFA 12

Сложно поверить, но самая прогрессивная часть футбольной серии вышла целых 10 лет назад. FIFA 12 была настоящей революцией в жанре футсимов: именно тогда появились по-настоящему реалистичные столкновения между футболистами со множеством защитных опций, которые используются и по сей день.

Как и всегда, система была очень сырой на старте. Так что во время выхода FIFA 12 видеохостинг YouTube быстро пополнился смешными роликами с багами игры.

Однако, несмотря на них, 12-я часть была глотком свежего воздуха на фоне трёхлетнего застоя франшизы.

4. FIFA 14

По сути, FIFA 14 была просто некстген-версией FIFA 12. На консолях нового поколения — Xbox One и PS4 — это была очень красивая игра со множеством новых анимаций, реалистичной физикой мяча и новыми видами ударов по воротам.

Тогда же во франшизе впервые появляется доработанный режим Ultimate Team — с трансферным рынком, внутренней экономикой и чёртовыми лутбоксами, в которых можно было поймать карточки футболистов. Недостатков тоже хватало. Пожалуй, больше всего игроки жаловались на слишком имбовые навесы: достаточно было пробежать по флангу и навесить на высокорослого игрока – и гол уже в копилке.

Также игроки так и не смогли простить ЕА так называемый kick-off glitch — очень лёгкий способ забить (или пропустить) гол сразу после развода мяча. Для этого достаточно отдать пас на партнёра, подождать несколько секунд, а затем сделать сильный заброс в сторону ворот соперника. Данный способ был даже проще, чем игра через навесы.

Также игроки ругали EA Sports за урезанную версию FIFA 14 на ПК и прошлом поколении консолей. На этих платформах игра выглядела намного хуже, при этом в футсиме отсутствовали даже некоторые важные нововведения по типу новых ударов по воротам и реалистичного дриблинга. Однако при всех недостатках многие считают FIFA 14 одной из лучших частей в серии и иногда возвращаются в неё — вспомнить былые деньки.

3. FIFA 17

FIFA 17 была первой игрой серии на движке Frostbite, раньше на нём создавались тайтлы других франшиз ЕА. Многие недоумевали, зачем издателю понадобилось переносить футсим на новый движок, однако всё довольно быстро встало на свои места. Игра стала чертовски красивой.

В игре появился режим истории за Алекса Хантера — вымышленного английского футболиста, прототипом которого стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. Благодаря Frostbite разработчики смогли показать реалистичную лицевую анимацию, проработать кожу и движения игроков настолько, чтобы их было не стыдно показывать крупным планом. В игру также добавили новые погодные эффекты и увеличили качество зрителей на трибунах.

Геймплейно же FIFA 17 была одной из лучших в жанре. В этот раз не было каких-то лёгких способов забить гол, поощрялись командная игра и быстрые распасовки. Киберспортсмены до сих пор убеждены, что 17-я часть — одна из самых «честных».

2. FIFA 15

Так уж получается, что самые качественные игры в серии FIFA оказываются доработанными версиями прошлых частей. 15-я стала именно такой. По сути, это та же 14-я, которую подлатали, обновили голкиперов и добавили анимированных зрителей. На газоне впервые появились следы от бутс футболистов, со временем их форма начинала пачкаться. А ПК-версия наконец-то сравнялась по качеству с PS4 и Xbox One.

В FIFA 15 залетали удары практически с любого расстояния. Пропустить гол даже с центра поля было очень просто. Всему виной оказались голкиперы, которых полностью переработали. Они поумнели, но иногда стали пропускать самые нелепые мячи. Хотя среди фанатов игра запомнилась не этим, а очередным легчайшим способом забить гол. Для этого достаточно выпустить на поле быстрого футболиста и после развода мяча зигзагом бежать в сторону ворот соперника.

С другой стороны, в игре постоянно происходило что-то новое: отказ от большинства скриптов помог ей стать более непредсказуемой и хаотичной, играть стало веселее. Всё это сделало FIFA 15 одной из лучших частей франшизы.

1. FIFA 22

После FIFA 17 у франшизы случился долгий застой. Разработчики продолжили историю Алекса Хантера, успели перекупить права на Лигу чемпионов, ввели новый режим с уличным футболом, однако во всём остальном игры никак не развивались. FIFA 19 стала настоящим апогеем аркадности футсима: голы не приносили удовольствия, потому что работали только определённые удары в штрафной области. Даже если игрок находится в максимально неудобном положении, спасительный угол поворота футболиста заставлял его наносить идеальный удар в девятку — вратари были бессильны.

FIFA 20 и 21 сильно ситуацию не исправили. В них всё ещё не работали дальние удары, гораздо проще было забить в пределах штрафной площади, чем надеяться на шальной гол метров с 30. Игроки жаловались на одну и ту же тактику: пробег по флангу > прострел > гол. Никакой тактики, никакого командного взаимодействия. В придачу зачем-то улучшили интеллект защитников и перевели половину пасов на скрипты. Интересные задумки и необычные пасы игроков постоянно перехватывались, и игра в атаке вызывала фрустрацию.

FIFA 22 стала той самой игрой, которая исправила всё и сразу. Она стала размеренной, более медленной, скорость перестала решать. Наконец-то стали залетать дальние удары, а футболисты с высоким показателем «Силы» без труда отталкивали более быстрых игроков подальше от мяча.

По ощущениям, EA полностью переработала скрипты: в игре стало намного больше неожиданных ситуаций, невероятных передач и шикарных дальних ударов. Да, вратари вновь могут пропустить бредовый гол, однако в целом они стали гораздо надёжнее, особенно вблизи. В игре вновь заработали навесы, которые не использовались уже 8 лет. В FIFA 22 наконец-то можно играть именно так, как тебе хочется, а не подстраиваться под скрипты.

В данный момент ЕА движется в правильном направлении, повышая общий фан и удовольствие от футбола. Так что теперь вопрос «С какой FIFA начать?» даже не стоит.