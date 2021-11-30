League of Legends захватила весь мир за месяц! И это только начало

Совсем недавно вышел анимационный сериал по League of Legends — «Аркейн». Зрители и критики встретили его тепло, а среди аудитории и вовсе распространилось мнение, что он стал «гвоздём в крышку гроба проклятия видеоигровых адаптаций».

После успеха мультсериала о выдуманной вселенной и франшизе стали говорить все, даже не знакомые с ней люди. Может показаться, что в этом заслуга лишь сериала, однако это не так. Рассказываем, как Riot Games всего за месяц подняла новую волну ажиотажа вокруг вселенной и как она делает всё возможное, чтобы образ франшизы не был привязан к одной игре.

Шаг за шагом

Riot Games появилась в 2006 году благодаря двум энтузиастам — Брэндону Беку и Марку Мерриллу. Их не устраивало, что разработчики постоянно переключали фокус с одной игры на другую, не уделяя должного внимания развитию чего-то одного. В пример они ставили DotA, которая постоянно расширялась и всегда предлагала что-то новое. И уже в октябре 2009 года вышла League of Legends. Бесплатная MOBA привлекла к себе внимание не только игрового сообщества, но и больших компаний. Так китайский холдинг Tencent со временем выкупил контрольный пакет акций Riot Games.

В первую очередь студия пустила инвестиции в развитие киберспортивного направления. В 2011 году стартовал первый сезон соревновательных игр, который шёл вплоть до 2013-го. Тогда призовой фонд составлял $ 100 тыс., а следило за чемпионатом около 1,6 млн зрителей. Второй сезон (2014-2016) прошел уже с большим размахом: призовой фонд составлял $ 5 млн., а для турнира заглавную тему Warriors написал поп-рок коллектив Imagine Dragons.

В дальнейшем масштаб только возрастал, но с глобальной пандемией ивент в 2021 году пришлось проводить без зрителей. Однако это не помешало ему не только побить все рекорды по просмотрам, но и запустить ту самую волну обсуждений.

Чемпионат League of Legends World Championship 2021 проходил с 5 октября по 6 ноября в Исландии. На каждой церемонии перед финальным этапом Riot Games пытались удивить зрителей: то проекция гигантского дракона на стадионе, то K-pop выступлением артистов с голограммами игровых персонажей.

Однако в этом году всё пошло иначе. Перед стартом соревнований зрителям показали 13-минутный ролик, который больше походил на короткометражный фильм. CGI-графика в нём переплеталась с реальной съёмкой среди построенных декораций. На протяжении всего хронометража то и дело мелькали отрывки из «Аркейна», который дебютировал позже в начале ноября.

После выхода первых серий пошли отзывы хардкорных фанатов — они в восторге. Началось сарафанное радио, и сериалом стали интересоваться незнакомые со вселенной люди. И тут Riot Games аккурат запускает ивент RiotX Arcane. В рамках события игроки могут получить множество наград абсолютно во всех играх студии — от MOBA до мобильных релизов. Благодаря кросс-ивенту по «Аркейну» об играх студии стали говорить не только в игровом сообществе.

Игровой резерв

В 2019 году во время прямой трансляции в честь 10-тилетия League of Legends компания сделала множество анонсов разных игр. Каждая из них была аналогом уже известных хитов. Начали Riot Games c мобильных платформ.

League of Legends: Wild Rift

Это мобильная условно-бесплатная MOBA. Карту уменьшили, способности некоторых героев переработали и ускорили фарм золота для покупки снаряжения. Такие решения приняли для создания более динамичного геймплея, хотя тактика здесь всё равно осталась, как и атрибуты, влияющие на показатели чемпиона.

Legends of Runeterra

После популяризации Hearthstone другие разработчики стали выпускать аналоги — вон хоть тот же «Гвент» от CD Projekt RED. Не осталась в стороне Riot Games с Legends of Runeterra. Выделяется игра на фоне остальных карточных релизов динамикой: пока один атакует, другой строит оборону. И так по очереди до победного.

Teamfight Tactics

На фоне роста популярности нового жанра Auto Battler многие попытались сделать свои аналоги. Среди них оказалась и Riot Games. Тут все восемь игроков соревнуются за звание «последнего выжившего», тактически расставляя юнитов по клеточному полю.

Но нашлось место и более экспериментальному анонсу…

Valorant

Это фантастический аналог Counter-Strike: Global Offensive — глобально, помимо сеттинга, отличие было одно. Вместо безымянных солдат появились герои со своими умениями. Это помимо того, что у шутера всё-таки была собственная стилистика и вселенная — да, Valorant напрямую никак не связан с League of Legends.

Экспансия продолжается

Выход второй половины мультсериала «Аркейн», рассказывающего предысторию двух чемпионов League of Legends Вай и Джинкс, закрепил статус успешного шоу. Оно уже поставило рекорды по просмотрам и отзывам с лидерством сразу в 38 странах. Riot Games решила «ковать, пока горячо» и следом за сериалом и кросс-ивентом внезапно вышло сразу две игры по вселенной в разных жанрах.

Первая из них — Ruined King: A League of Legends Story. Это пошаговая RPG в стиле японских ролевых игр за авторством Airship Syndicate. Студия известна по похожей Battle Chasers: Nightwar и экшену Darksiders Genesis. У игрока в распоряжении отряд из шести ключевых героев League of Legends, которые должны найти и остановить чёрный туман.

Настолько внезапный релиз удивил даже журналистов, которым пришлось в срочном порядке находить время на ещё одну новинку. Кстати, судя по оценкам, у ролёвки в целом всё хорошо.

Вторая новинка — Hextech Mayhem: A League of Legends Story. Это ритм-раннер от Choice Provisions, которая известна по Runner3. Главный герой Магистр подрывников Зиггс. Он хочет построить большую бомбу, в чём ему нужна помощь. Персонаж бежит вперёд сам, а от игрока требуется в нужный момент нажимать на всплывающие клавиши и делать это в такт музыке. Сюжетные катсцены, по словам критиков, где-то на уровне Looney Tunes.

И таким нехитрым образом Riot Games заставила практически весь мир говорить про League of Legends. За месяц популярность бренда увеличилась в несколько раз — об этом красноречиво говорит статистика аналитики Google. При этом Riot Games не намерена останавливаться и уже делает всё для того, чтобы о ней говорили и в следующем году. Об этом свидетельствует продление «Аркейн» на второй сезон, показ файтинга по League of Legends и планы выпустить в 2022 году ещё две сюжетные игры. Не стоит и забывать о таинственной Project F — видимо, какой-то «диаблоид».

Пока вокруг крупных издателей и франшиз (Call of Duty; Battlefield) возникают недовольства со стороны аудитории из-за стагнации идей, Riot Games предлагает игрокам разные точки входа во вселенную League of Legends: от мультсериала до пошаговой RPG.

В следующем году будет интересно взглянуть не только на анонсированные новинки, но и на то, сможет ли компания повторить ажиотаж вокруг своего IP. Но уже сейчас с уверенностью можно сказать о том, что план Riot Games сработал: отталкиваясь от своих главных фанатов, они сделали универсальный продукт высокого качества, который побудил попробовать сыграть в «лигу» даже тех, кому она была безразлична.