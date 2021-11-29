15 самых сексуальных героинь видеоигр

В видеоиграх можно встретить героев любого калибра, от крутых наёмников и безумных учёных до избранных и драконорождённых. Но отдельное место в геймерском сердечке уделено видеоигровым красавицам. Они сильны, ловки, умны и сообразительны, размер и степень опасности любого противника их не волнуют. Поэтому мы решили собрать для вас 15 самых красивых героинь.

Сразу оговоримся — список крайне субъективный. Если мы не упомянули вашу фаворитку, то укажите её в комментариях. Кто знает, может, наберётся и на второй такой список.

Лара Крофт из Tomb Raider

Попадание Лары Крофт в этот список пусть и предсказуемо, но полностью заслужено. Вот уже четверть века расхитительница гробниц успешно разгадывает древние головоломки и противостоит козням конкурентов, наёмников и мифологических существ. Её смелость и решительность иногда граничат с сумасшествием, она не боится рисковать и обожает приключения. И хоть в последних итерациях археолога заметно омолодили, а образ сделали более приземлённым, не стоит забывать те самые угловатые формы, что когда-то будоражили умы не одного человека.

Байонетта из Bayonetta

Фото: Rossdraws

Роскошная ведьма каждым своим движением приковывает мужское внимание. Героиня совершенно не стесняется эффектной внешности и кричащей сексуальности, ощутить которую можно даже через монитор. Дополнительной пикантности придаёт костюм, состоящий из волос ведьмы. Каждый раз, когда Цереза решает атаковать противников волосами, персонаж частично или полностью обнажается. Именно поэтому следить за тем, как она грациозно расправляется с врагами, одно удовольствие.

Молчунья из Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

В пятой MGS Хидео Кодзима представил на суд зрителям выверенный геймплей, тесно переплетённый с неплохим сюжетом. Но даже те, кого геймдизайнер не убедил в собственной гениальности, не смогли остаться равнодушными при виде Молчуньи. Эффектная красавица, строящая из себя немую, на деле оказывается смертоносным солдатом и великолепным снайпером. Из-за паразитов внутри организма героиня предпочитает молчать, хотя знает минимум два языка. Откровенный наряд объяснён местным лором: много одежды вызывает удушение, вода поглощается через кожу, а в качестве пищи подходят лучи солнца.

Соня Блейд из Mortal Kombat

Фото: Косплеер: Sonikellka

Сильная и независимая. Именно эти два слова идеально характеризуют командира спецназа армии США Соню Блейд. Её подготовка настолько хороша, что она вошла в ряды защитников Земли и поучаствовала в «Смертельной битве». Героиня покорила фанатов файтинга выверенными боевыми навыками и гаджетами, а затем украла не одно сердце своей красотой. Не устоял даже Джонни Кейдж, от которого Соня родила такую же красотку Кесси.

Морриган из Dragon Age

Фото: Косплеер: Lada Lyumos

Ролевая игра BioWare прославилась многим: прописанным лором, эпичным сюжетом, интересными персонажами. И в ней было много крутых героинь, но титул «главной красавицы Ферелдена» отошёл обворожительной Морриган Сочетание цепляющей готической внешности, «интересной» одежды и циничного характера сделало своё дело. Дочь ведьмы Флемет выросла вдали от цивилизации, среди диких земель Коркари. Там она научилась не только колдовать и выживать, но и говорить белым стихом. И хотя Лелиана пыталась навязать конкуренцию, большая часть игроков предпочитала строить романы именно с колдуньей.

Изабелла из Dragon Age 2

Фото: Косплеер: Валерия Лавхаева

Во второй части Морриган не появляется, а только удостаивается упоминания. В отсутствие ведьмы главной покорительницей фанатских сердец стала Изабелла. Помимо модельной внешности пиратка наделена независимым и дерзким характером, а также не стесняется употреблять крепкие выражения. Героиня ненадолго появлялась еще в Origins, а в продолжение превратилась в полноценного члена команды, с которым связано много запоминающихся моментов.

Джилл Валентайн из ремейка Resident Evil 3

В мире «Обители зла» достаточно крутых дамочек вроде Ады Вонг или Клэр Редфилд. Но после выхода ремейка третьей части и многочисленных модов вряд ли кто-то способен составить конкуренцию Джилл Валентайн. Во время разработки RE3: Nemesis авторы хотели создать персонажа, который бы вдохновлял и мужчин, и женщин. Именно такой героиней стала Джилл. Красотка не только наделена милой внешностью, но и внушительным арсеналом боевых навыков. Опытный член спецподразделения S.T.A.R.S. в будущем вошла в состав военизированной группы BSAA при ООН.

Трейсер из Overwatch

Первой героиней, придуманной и добавленной в Overwatch, была Трейсер. Неудивительно, что улыбчивой Лене Окстон досталась огромная любовь игрового сообщества. Яркая внешность, грациозные движения и отличное чувство юмора привели к появлению сотен и тысяч фанатских артов и видео. И не все из них можно публиковать на нашем сайте — настолько далеко зашла любовь поклонников. А стремительное перемещение в пространстве, два автоматических пистолета и скачки во времени сулят противникам колоссальные неприятности.

Лиара Т’Сони из Mass Effect

Синекожая азари входит в число немногочисленных верных друзей Шепарда, которые отправятся за командором на любой отшиб галактики. Героиня понравилась многим игрокам настолько, что те предпочли превратить дружбу в нечто большее. Юная по меркам своей расы инопланетянка никогда не сидела на месте. Она разработала собственную теорию, активно изучала протеан, занималась ксеноархеологией. Вот только из-за возраста более взрослые особи отказывались воспринимать её серьёзно, что, конечно же, было большой ошибкой.

Рейн из BloodRayne

Горячая дампирша неслучайно считается одной из самых эффектных героинь в истории видеоигр. В серии слэшеров BloodRayne Рейн охотится на других кровосов и несёт возмездие всем, кто рискнёт встать у неё на пути. Яркая внешность и вызывающий чёрно-красный латексный наряд дополняются двумя смертоносными клинками. Единственное: не стоит смотреть фильмы Уве Болла, иначе всё очарование от персонажа исчезнет.

Тифа Локхарт из Final Fantasy

Тифа Локхарт впечатлила фанатов ещё в оригинальной Final Fantasy 7, а после выхода ремейка наслаждаться её красотой можно бесконечно. Но за милой внешностью дочери маминой подруги скрывается серьёзный боец, готовый навалять любому. Она одновременно сильна духом и чувствительна эмоционально. Такое удивительное сочетание превратило её в одну из любимых поклонниками героинь серии Final Fantasy.

Трисс Меригольд из «Ведьмака»

Фото: Косплеер: Andrasta

Рыжеволосая красавица Трисс Меригольд встречается во всех трёх играх серии «Ведьмак», и в каждой героиня всё хорошела и хорошела. Одна из основательниц Ложа Чародеек активно участвует в сюжете, наделена магическими способностями и бодрым характером. Именно поэтому поклонникам классического и, будем честными, более красивого образа не понравилось решение продюсеров сериала «Ведьмак» пересмотреть внешность волшебницы. И многие игроки негодовали, почему Геральт наконец не обратит на Трисс внимание, пока не вышла «Дикая охота»…

Йеннифэр из «Ведьмака 3: Дикая охота»

Фото: Косплеер: Алиса Варшавская

… Ведь именно в третьей части, наконец, появилась главная любовь охотника на монстров. Глядя на могучую чародейку и роковую красавицу в одном флаконе, начинаешь понимать чувства Геральта. Несмотря на сложный характер, стервозность и эгоизм, волшебница в чёрном наряде действительно смотрится крайне эффектно. Сложно поверить, что впечатляющая внешность была получена с помощью магического ритуала. И да, внешний вид героини в RPG снова в разы превосходит образ из сериала Netflix.

Чун-Ли из Street Fighter

Фото: Косплеер: Katssby

Файтинги – суровый жанр, где балом правят жестокость и кровопролитие. Но глядя на то, с каким изяществом Чун-Ли разносит очередного противника, хочется, чтобы это зрелище длилось как можно дольше. Продолжительные тренировки превратили поклонницу Брюса Ли в одного из лучших бойцов в мире. За симпатичной внешностью скрывается агент Интерпола и мастер восточных единоборств, жаждущий побить злодея Байсона, однако желание отомстить антагонисту совершенно мешает наслаждаться красотой уличной воительницы.

2В из NieR: Automata

Фото: Косплеер: Donna

2В хоть и считается универсальным боевым андроидом, уровень её красоты зашкаливает. Разработчики и лично Йоко Таро специально придумали ей такой дизайн. На фоне привлекательности и нарочитой сексуальности гораздо сильнее контрастируют спокойствие, решимость и внутренняя доброта. О большой любви фанатского сообщества к персонажу говорят многочисленные арты и косплеи на соответствующих мероприятиях.