Первая Assassin's Creed в 4К и новые игры по «Ведьмаку» и Cyberpunk 2077 / Чемп.NEWS
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Как Xbox прокачал старые игры до 4К и 60 FPS, мультиплеер в Breath of the Wild и новые проблемы Battlefield 2042. Что происходит с игрой?
Новая неделя, а у нас больше поводов для радости. Это 28-й выпуск наших видеоновостей, в котором расскажем про новые баги в Battlefield 2042, мультиплеер в The Legend of Zelda: Breath of the Wild и тесты FPS Boost от Digital Foundry. Увидеть классику в 4К-разрешении и поиграть в комфортных 60 FPS — как новые консоли Xbox Series справляются с производительностью в старых играх?
28-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 28-го выпуска
- Низкое качество релиза Battlefield 2042 связали с работой сотрудников-новичков.
- CD Projekt RED готовит больше игр по вселенным «Ведьмака» и Cyberpunk 2077.
- Блогер предложил 800 тысяч рублей за мультиплеер в Зельде.
- MMORPG по мотивам комиксов Marvel от создателей DC Universe Online.
- И многое другое.
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