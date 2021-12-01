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Почему стоит сыграть в Final Fantasy 14 — MMORPG для фанатов WoW

«Убийца World of Warcraft» пришёл откуда не ждали. История Final Fantasy 14
Егор Бабин
История Final Fantasy 14 — убийцы WoW
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Удивительное стечение обстоятельств привело к резкому росту популярности японской MMORPG.

Слава «Варкрафта» не давала покоя многим разработчикам. С момента выхода в 2004 году его успехи в MMO-жанре оставались на недосягаемом для остальных уровне. Впрочем, за годы в игре накопился каскад проблем, которые лишь усугубились с выходом последнего аддона Shadowlands осенью 2020-го. Уже в феврале онлайн у игры упал до уровня, на котором находился перед релизом дополнения.

Летом на это наложился скандал с домогательствами в Blizzard. В знак протеста даже преданные фанаты, игравшие по 10 лет, начали удалять своих персонажей и мигрировать в другие игры. Неожиданно на пути многих встретилась Final Fantasy 14, которая благодаря внезапной популярности вскоре стала самой успешной «Фантазией» в истории. Сервера не выдержали внезапного наплыва игроков, а игра вырвалась в топы Twitch.

Впрочем, даже сейчас FF14 всё-таки уступает WoW, но это может измениться в ближайшее время. Уже совсем скоро выйдет крупное обновление Endwalker, которое завершит начатую 10 лет назад сюжетную линию A Realm Reborn. Похоже, лучшего момента, чтобы начать играть в Final Fantasy 14, попросту нет. Но зачем это вообще делать? Сейчас разберёмся.

Игра не сразу стала популярной, ей пришлось пережить тяжёлый удар

Но 14-я «Финалка» не всегда была на коне. Более того, изначально это был крупный провал, который пришлось срочно исправлять. Вышедшая в 2010-м Final Fantasy 14 была уже второй MMO во франшизе — первая, кстати, вышла в 2002-м и до сих пор работает.

Критики и игроки разнесли её в пух и прах: у ванильной версии до сих пор самая низкая оценка среди номерных частей серии, а тогдашний генеральный директор компании Ёити Вада даже заявил, что выход игры навредил имиджу всей серии.

В 2012 году проект закрыли масштабным ивентом с концом света, но пообещали вскоре перезапустить. Обещание сдержали — в 2013-м вышла Final Fantasy 14: A Realm Reborn, которую сейчас все и называют «просто Final Fantasy 14». Вместе с уничтоженным миром ушли боевая система, прежний движок и даже руководители проекта. Среди них был и продюсер Хиромити Танака, до этого работавший над первой во франшизе MMO. Настоящий ветеран Square.

Новым продюсером назначили Наоки Ёсида, который быстро наладил контакт с игроками. Именно из-за его увлечения World of Warcraft и Dark Age of Camelot перезапуск получился таким дружелюбным и похожим на западные игры. Сами разработчики напрямую говорят, что без WoW у них не получилось бы сделать FF14 такой хорошей.

Так чем Final Fantasy 14 привлекла поклонников World of Warcraft?

Своеобразным «лицом» перебежчиков стал популярный стример Asmongold — свою карьеру он начал с World of Warcraft, но в начале минувшего июля ушёл пробовать Final Fantasy 14. Спустя неделю онлайн у игры вырос в разы, а сервера не справлялись с нагрузкой.

Asmongold

Asmongold

Для Asmongold и других новичков главным откровением стало дружелюбное сообщество «Финалки». Некоторые поклонники даже всерьёз опасались, что переметнувшиеся из «Варкрафта» пользователи принесут вместе с собой токсичную атмосферу. Похоже, что благодаря жёсткой внутренней модерации этого не случилось: ветераны всё так же продолжают помогать неофитам советом и делом, а найти хорошую компанию для прохождения подземелья по-прежнему нетрудно.

Во многом мягкий переход обусловлен схожестью Final Fantasy 14 и World of Warcraft — это тоже MMORPG западной школы (несмотря на японское корни) с таргет-боёвкой, инстансами и чётким разделением на классы (и ежемесячной абонентской платой). Но, в отличие от WoW и в особенности от WoW Classic, «Финалка» гораздо дружелюбнее к новичкам и больше ценит время своих игроков.

Во многих аспектах разработчики пошли на уступки и упрощения. Например, те же классы можно свободно менять в любой момент, но прокачиваться всё равно придётся заново. То же касается и подклассов, и профессий. Таким образом, для того чтобы попробовать весь контент в игре, совсем не обязательно заводить сразу целую плеяду героев, чтобы проходить ими одинаковые квесты.

Это хорошая классическая MMORPG без ненужного мусора

При этом игра предлагает внушительный набор классов и профессий. На выбор 17 специализаций, которые по старой MMO-традиции делятся на танков, дамагеров и хилеров. Если у новичка нет желания в этом разбираться, можно просто взять самый популярный класс в направлении, а при желании позже сменить его. То же касается и профессий. К слову, здесь мирные занятия не довесок, а самодостаточный геймплей — игру давно хвалят за красочную и интересную реализацию крафта и собирательства.

Ещё Final Fantasy 14 — редкий представитель жанра на консолях. Помимо ПК, игра доступна на PS4 и PS5, а до лета 2017 года работала и на PS3. Да, фактически она повторяет историю GTA 5, которая тоже вышла на трёх поколениях игровых систем и ПК, разве что обновлённой версии GTA ещё ждать до марта, а FF14 свой некстген-апдейт уже получила (причём бесплатный). К слову, от другой популярной на консолях MMO — The Elder Scrolls Online — проект заметно отличает боевая система. Онлайновые «Свитки», как и офлайновая Skyrim, построены на нонтаргет-боёвке.

Разработчики проделали большую работу по адаптации размашистого интерфейса классической MMO под геймпад. Все умения удобно расположены, к ним обеспечен быстрый доступ, лишь немного уступающий аналогичному с клавиатуры. Многочисленные меню и подменю также адаптированы под работу с контроллером, а версия для PS5 даже получила поддержку продвинутой вибрации на DualSense.

Все эти удобства пригодятся в покорении сложных подземелий-инстансов. Срок жизни FF14 можно посчитать несколькими способами (от оригинала или от перезапуска), но даже за последние 8 лет игра обросла огромным количеством контента, часть которого разработчики решили вырезать, чтобы не запугать новых игроков. Тренировка и прохождение разных подземелий занимает порядочную часть времени продвинутых геймеров, а до этого предстоят традиционные MMO-развлечения в духе гринда и сбора хорошей экипировки.

Ходить в «данжи» интересно и одному. Впрочем, благодаря удобной системе матчмейкинга и дружелюбному комьюнити собрать себе партию несложно. Подземелья делятся на тренировочные и экстремальные версии, отличаясь числом боссов.

Это лучшая Final Fantasy для тех, кто ценит франшизу за сюжет и героев

Но основная часть игры совсем не про подземелья и сражения. Final Fantasy 14 во многом рассчитана именно на то, чтобы проходить её в одиночку, и в нынешних реалиях это более чем оправдано. Хотя изначально вышедшая в 2010 году версия обладала гораздо более яркими и поставленными заставками, FF14 до сих пор остаётся ориентированной на сюжет.

Здесь же кроется и то, что может стать недостатком для любителей обычных MMORPG. Просто взять и забросить основную историю нельзя — к прогрессу сюжета привязаны прокачка и доступные локации. Игру можно сравнить с приснопамятной Star Wars: The Old Republic, но в Final Fantasy 14 сценарий, диалоговая система, постановка и прочее пришли не из западной школы RPG, а из японской. Именно поэтому некоторые называют 14-ю «Финалку» не просто одной из лучших в серии, а одной из главных jRPG XXI века.

Как и другие Final Fantasy, 14-я часть существует в отрыве от остальных. Сюжет никак не связан ни с Final Fantasy 7, ни с Final Fantasy 11, ни с какой-либо другой игрой в антологии. В то же время масштаб открытого мира в MMORPG позволил наполнить его массой отсылок к другим играм серии — некоторые локации напомнят о 12-й части, а при желании можно заполучить автомобиль главного героя из 15-й в качестве маунта.

Недавно Ёсида рассказал, что в новом дополнении игроки отправятся на Луну — это можно считать своего рода оммажем четвёртой части. Никуда не делись и традиционные для серии фишки вроде фирменной музыки, персонажа по имени Сид и жёлтых ездовых птиц чокобо.

Хоть основная история и завершится в дополнении Endwalker, которое выйдет 7 декабря, сама игра никуда не денется. Final Fantasy 14 очень хорошо поддерживается контентом: раз в два года выходят крупные платные дополнения, которые привносят множество новых активностей, классов, профессий и, самое главное, продолжают сюжет. Не станет исключением и грядущий релиз: он добавит два города, две профессии, новую игровую расу, подземелья и хардкорный рейд. После выхода большого аддона раз в пару месяцев выходят крупные патчи. Каждый из них содержит интересные задания и новый данж. По итогу за два года между дополнениями выходит порядка дюжины больших обновлений, и количество нового контента вырастает практически в два раза!

Стоит ли начинать играть сейчас?

Попробовать японское чудо можно совершенно бесплатно. На всех платформах существует пробная версия, в рамках которой можно пройти солидный кусок сюжета (вплоть до последнего дополнения Shadowbringers) и прокачать до 60-го уровня неограниченное число персонажей. Для дальнейшей прогрессии необходимо отдельно приобретать дополнения и вносить ежемесячную абонентскую плату. Впрочем, после введения региональных цен она составляет меньше 300 рублей — простая, но эффектная защита от маргиналов.

Основная проблема для русскоязычных пользователей — отсутствие перевода. Частично в этом могут помочь многочисленные гайды и доброжелательное комьюнити, но для совсем отчаянных существует даже встраиваемый в игру плагин Tataru Helper, который в отдельном окошке показывает перевод основной информации из переводчика Google.

А чтобы новым игрокам было не так страшно начинать постигать весь этот многолетний пласт контента, недавно разработчики вырезали часть старых квестов и ускорили прокачку. Так что при желании всё ещё можно успеть подготовиться к выходу Endwalker, который после переноса состоится уже 7 декабря.

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