Вспоминаем игры про «Охотников за привидениями». Даже Luigi’s Mansion и Phasmophobia

Сложная история третьего фильма про охотников за привидениями, похоже, подошла к завершению. «Охотники за привидениями: Наследники» штурмуют кинотеатры и, похоже, действительно стали тем самым продолжением, которого поклонники франшизы ждали долгие годы.

В то же время с видеоигровыми адаптациями дело обстоит куда сложнее. Оригинальный фильм привнёс что-то своё в жанр комедийного боевика с харизматичными героями, но помимо этого картина показала и достаточно свежий способ борьбы с монстрами. Ловушка для привидений и луч, которым их можно захватывать, стали определённым символом в поп-культуре. Конечно, они не могут сравниться по популярности и узнаваемости со звуком сирены, дизайном Экто-1, песней Рэя Паркера и фразой «Who your gonna call?»

Мы постарались найти игры, которые используют похожие механики или хотя бы на уровне идеи схожи с «Охотниками», и эти поиски принесли неожиданные результаты.

По мотивам «Охотников за привидениями» вышло немало игр

Разумеется, правильнее всего начать с официальных игр. Если считать аркадные и мобильные проекты, то всего по «Охотникам за привидениями» вышло 22 игры. А началось всё в один год с релизом первого фильма.

Ghostbusters для NES, Sega Master System и Atari 2600 вышла в 1984 году. Издателем в большинстве регионов выступила уже существовавшая на тот момент Activision, хотя дела у неё шли не очень, а до выкупа компании Бобби Котиком оставалось семь долгих лет.

Несмотря на крайне простое техническое исполнение, проект представлял собой интересный сплав механик. Борьба с привидениями делилась на три этапа. В первом из них игроку нужно добраться до места, где срочно требовалась помощь экзорцистов. Но на пути мешали призраки, с которыми не следовало встречаться. Благодаря застройке Нью-Йорка квадратными кварталами разработчики без труда и нарушения логики превратили этот сегмент в аналог Pac-Man.

После того, как игрок доберётся до нужной точки, действие переносится на улицы города. Этот сегмент напоминает «гоночки» с Brick Game, также известного у нас как «Тетрис». Пользователь управляет «Экто-1» и уворачивается от трафика. Добравшись до места действия, начинается основная часть — ловля привидений.

Игровая механика достаточно точно отражает то, что происходит в фильмах. Игрок должен поймать призрака лучом из протонного ружья, а затем попытаться донести до ловушки и закрыть в ней. Вместе с ним на локации в любом случае появляется второй охотник — но если играть без живого напарника, то он просто стоит столбом.

Сами зоны, где происходят сражения с привидениями, отрисованы просто, но с ходом сюжета меняются — иногда приходится ловить приведений на лестнице, а временами камера улетает наверх. Хотя игра была довольно простой, она всё равно учитывала особенности героев и пыталась перенести их в игровой формат.

А вот вышедшая тремя годами позже The Real Ghostbusters для аркадных автоматов была уже основана не на фильме, а на одноимённом мультсериале-продолжении и представляла собой простой аркадный шутер. Игрок нёсся по уровням, «расстреливая» призраков из протонного ружья.

Ловушки и другие гаджеты героев использовались в качестве пауэр-апов, которые могли расправиться с целой толпой врагов сразу. Впрочем, сложность всё равно была высокой, игре ведь нужно было как-то выманивать монетки из посетителей аркадных залов.

Примерно то же самое можно сказать и про все последующие игры по франшизе, выходившие на 8 и 16-битных консолях. Хотя персонажи и стали более узнаваемыми, а локации и сюжет пытались больше соответствовать фильму и мультсериалу, игровой процесс потерял уникальность. Он стал близок к обычному шутеру того времени, где характерные особенности остались только в качестве суперударов.

В 21 веке игр про «Охотников» тоже вышло немало, но большая их часть была либо маленькими проектами — кооперативными или мобильными. Отдельно стоит выделить серию Extreme Ghostbusters. Основанная на одноимённом мультсериале, действие которого происходило спустя 11 лет после концовки «Настоящих Охотников за привидениями». Новый сериал и игры по нему рассказывали об учениках Игана Спенглера, которые продолжили бороться с вновь появившимися призраками.

Релизы по Extreme Ghostbusters в основном отличались детской направленностью. Среди многочисленных сборников мини-игр и паззлов стоит выделить оригинальную Extreme Ghostbusters: Code Ecto-1 для Game Boy Advance. Эти двухмерные экшены напоминали самую первую игру серии для NES своим чередованием геймплея. Были элементы двухмерного платформера, top down-шутера и гоночных заездов. Но они всё равно были больше шутерами, не дававшими игроку именно ловить приведений — они просто погибали от смертоносных лучей из ружей. То же самое происходило и в аркадном тире Extreme Ghostbusters: The Ultimate Invasion, вышедшем в 2004 году для PlayStation.

Среди многочисленных мобильных игр хочется отметить Ghostbusters World. Это ещё одна версия Pokemon GO, но со спецификой франшизы «Охотников». Игроки также ходили по карте и искали привидений, но вот реализация их поимки действительно получилась близкой к фильму.

Сначала призрака надо вымотать, причём негодник может убежать сквозь стены и зайти с тыла, что хоть и сделано не очень качественно с точки зрения дополненной реальности, но в то же время добавляет бою аутентичности. После того, как здоровье снижено до предела, нужно установить ловушку и затащить туда призрака — прямо как в кино!

Но игра была переусложнена различными мобильными механиками: у призраков были уровни, скиллы, уязвимости к элементальному урону. Они и сами владели какой-то стихией. Всё это для того, чтобы игрок собирал пойманных привидений в коллекцию и иногда выпускал драться вместо себя, что довольно странно соотносилось с каноном.

Впрочем, большого успеха игра не снискала, сейчас оценить его уже не получится — сервера закрылись в августе 2020-го. Таким образом, Ghostbusters World просуществовала всего два года.

Говоря про игры об «Охотниках», нельзя обойти самый амбициозный и известный проект по франшизе. Экшен от третьего лица Ghostbusters: The Video Game разрабатывался долго и мучительно, но, по легенде, в основу его сюжета лёг сценарий изначально планировавшегося третьего фильма. Хотя ничего нового для поклонников в истории не было — игрок в роли новобранца попадал в отряд молодых Охотников (действие происходит вскоре после второго фильма), а приключение состояло из посещения уже знакомых локаций и сражений с уже известными привидениями.

Оригинал появился в 2009 году, но сейчас познакомиться с классикой можно через ремастер, вышедший в 2019-м для всех современных платформ.

«Охотники за привидениями» от Nintendo — Luigi’s Mansion

Ещё одну заметную игру с узнаваемым геймплеем неожиданно выпустила Nintendo. Спин-офф основной серии Super Mario про младшего брата Луиджи, который с помощью пылесоса борется с привидениями, разросся до трёх частей, последняя из которых вышла не так давно — Luigi’s Mansion 3 появилась в 2019-м на Nintendo Switch.

Геймплейный костяк серии не менялся с 2001 года, когда оригинальный Luigi’s Mansion вышел на GameCube. Как и все игры Nintendo, охота за привидениями должна была подходить для всей семьи. Идея изначально была реализована в виде технодемо, которое демонстрировало мощь новой консоли. Позднее Сигэру Миямото, бессменный творческий директор и создатель «Марио», «Зельды», «Донки Конга» и других знаменитых серий Nintendo всё-таки придумал, как сделать из этого полноценную игру.

Луиджи оказывается заперт в особняке с привидениями и безумным учёным, который испытывает своё новое изобретение. Этот специальный пылесос, который воздействует на призраков и даже засасывает их в специальное хранилище. Как вы заметили, девайс совмещает в себе сразу два иконических для «Охотников за привидениями» устройства: протонный луч и ловушку.

Перед тем, как засосать призрака, его нужно ослепить — для этого используется обычный фонарик. В ранних играх серии после этого нужно было просто засасывать призрака с помощью пылесоса, но в Luigi’s Mansion 3 появилась возможность бить их об пол, предметы и других привидений, что наносило им значительный урон и позволяло быстрее расправиться с ними.

Взаимодействие с окружением — второй важный аспект серии Luigi’s Mansion. Учёный Гадд постоянно снабжает Луиджи новыми гаджетами, с помощью которых можно добираться до ранее недоступных областей или эффективнее исследовать локации.

Вся серия посвящена тому, что Луиджи изучает некое поместье, что следует из названия. В первой части речь идёт об одном особняке, в Luigi’s Mansion: Dark Moon — о нескольких, а в третьей игре младший брат известного водопроводчика оказывается заперт в огромном отеле с кучей этажей, и всё это напоминает упрощённую метроидванию.

Говоря о Luigi’s Mansion, нельзя не упомянуть игру Grabbed by the Ghoulies. В конце 90-х студия Rare была одним из основных поставщиков хитов для консолей Nintendo, но компания не спешила выкупать команду. Когда с переходом на новое поколение большая N оказалась не заинтересована в сотрудничестве из-за возросших расходов, студию выкупила Microsoft.

В недрах Rare разрабатывался прототип «хоррора для детей» — группа подростков оказывалась заперта в особняке с монстрами. Помимо схожей концепции, в игре была похожая на Luigi’s Mansion схема управления. Камера находилась сбоку и самостоятельно следовала за героем, поэтому второй стик отвечал за выбор направления для атаки. Хотя способы борьбы отличались радикально — в ход шло окружение в виде мебели и различных предметов. Впрочем, Grabbed by the Ghoulies провалилась в продажах и оказалась забыта.

По мотивам «Охотников» вышло множество инди-игр

Не обошли стороной концепцию «Охотников за привидениями» и создатели инди-игр. На эту тему релизов оказалось не так уж и много, но мы смогли найти несколько, хотя все они оказались играми для виртуальной реальности.

Boo Breakers: The Ghostening названием отсылается к Luigi’s Mansion («Король Бу» — главный антагонист всей серии), а геймплейно представляет собой настоящих «Охотников за привидениями» в VR. Игра настаивает на использовании двух контроллеров с отслеживанием движений, поскольку игроку понадобятся обе руки. По сюжету, группа волшебников охотится за привидениями, причём делает она это в лучших традициях Ghostbuster: колдуны могут затащить призраков в светящийся круг, а затем захватить и поместить в хранилище.

А вот Unruly Ghouls хоть и посвящена сражениям с привидениями, но от концепции ушла далеко. При беглом осмотре игра очень похожа на предыдущий тайтл, но основу геймплея составляет обычный VR-тир с добавлением элемента tower defense. Правда, в роли единственной башни выступает сам игрок, но основная задача именно в том, чтобы не пустить призраков в определённые зоны.

Интереснее всего выглядит Spectro. Это тоже VR-игра, но не бездумный шутер, а полноценная адвенчура. Она напоминает Luigi’s Mansion с элементами roguelike, но выполненную в виртуальный реальности. Игрок тоже сражается с призраками с помощью ружья-пылесоса, но, правда, в итоге не засасывает их, а просто уничтожает. Остальные функции устройства пригодятся при исследовании локаций, которые таят множество секретов.

Оценить влияние «Охотники за привидениями» на Phasmophobia сложно, однако концептуально они во многом похожи. Если кратко, это кооперативный хоррор, где группа людей приходит в дом для поимки призрака. Они бывают разные, поэтому сначала надо определить, с кем вообще предстоит столкнуться. После этого уже надо подумать, какие гаджеты пригодятся.

На удивление, игр, дающих возможность почувствовать себя охотником за привидениями через соответствующий геймплей, оказалось не так уж и много. Наиболее успешными на этом поприще оказались Nintendo и VR-энтузиасты, которые интересно реализовали возможность ловить призраков.

Многие игры взяли на вооружение какие-то особенности (например, в Alan Wake тоже нужно сначала светить на противников), но реализовать полностью соответствующий геймплей никто не берётся.

Если «Наследники» не смогут возродить франшизу, то в будущем всё останется по-прежнему — самой близкой по смыслу к «Охотникам» будет серия про Луиджи от Nintendo, а какие-то игры будут брать кусочки идей и развивать их в свои собственные. Но кто знает, может, нас ждёт и новая высокобюджетная игра по фильмам?