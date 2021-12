Как опозорились разработчики Cyberpunk 2077, GTA и Diablo

В каждой области индустрии развлечений есть признанные мастера. Рэперы уважают Eminem, любители фильмов про бандитов обожают Тарантино и Скорсезе. В случае с геймдевом правило аналогичное: среди игровых студий есть свои ювелиры, регулярно выпускающие алмазы небывалой редкости. Но, как это бывает в жизни, невозможно не совершать ошибки.

К сожалению, даже самые именитые разработчики допускают оплошности и позорятся перед фанатами, причём по самым разным причинам, часть которых мы вряд ли когда-то узнаем. За последнее время подобным отметились Blizzard, CD Projekt RED и даже Rockstar Games! Некогда великие и именитые студии сейчас переживают тяжёлые времена. Но как они к ним пришли? Давайте вспомним.

Blizzard

Казалось, падать уже некуда, но тут вежливо постучали снизу. Именно этой фразой можно описать всё происходящее с некогда великой Blizzard. Компания, подарившая миру Warсraft, StarCraft, Diablo, World of Warcraft и другие культовые серии, сейчас больше напоминает на тонущий корабль. Падение «Метелицы» происходило постепенно, а преданное фанатское сообщество долгое время сохраняло веру в разработчиков. Единичные скандалы хоть и вредили репутации, но их удавалось замять.

Рубежом, после которого дела начали сыпаться, стал отказ от поддержки Heroes of the Storm. Действительно, MOBA показывала слабые финансовые успехи, зрительский интерес к киберспорту был минимальным, а перспективы – туманными. Вот только до такого состояния игру довели сами разработчики, урезавшие оригинальные фишки, но не придумавшие способа удержать аудиторию.

Даже киберспортсменов забыли заранее предупредить об отмене будущих мероприятий. Разозлённые поклонники тут же припомнили, что создание HotS сама по себе выглядело спорным, ведь Blizzard впервые не задавала тренды, а пыталась скопировать чужой успех. Раньше компания не позволяла себе такое.

На Blizzcon 2018 высокие ожидания, подогретые обещаниями громких новинок, разбились об анонс Diablo: Immortal и фразу Уайатта Чена «У вас что, нет телефонов?» Трейлер игры утонул в дизлайках, из-за чего компании пришлось удалять и перезаливать ролик.

Следующий всплеск народного негодования случился через год. Во время турнира серии Hearthstone Grandmasters «Метелица» забанила игрока Blitzchung на год и лишила призовых. Он выступил в поддержку протестующих Гонконга. Вдобавок уволили двух комментаторов, спровоцировавших спортсмена на заявление. Реакция сообщества получилась максимально негативной.

Разработчиков ругали за самоцензуру, прогиб перед Китаем и несоответствие принятых мер с прежней позицией. О снятии бана просили простые геймеры, работники студии и даже некоторые сенаторы США. По итогу дисквалификацию сократили, деньги компенсировали, а президент Blizzard Джей Аллен Брак публично признал ответственность за это решение.

И едва затих этот скандал, как грянул новый. Выход долгожданной Warcraft 3: Reforged обернулся тотальным провалом. Ужасное техническое состояние, отсутствие обещанных изменений, вырезанные элементы многопользовательской игры. Из-за этих и многих других причин пользовательские оценки на Metacritic остановились на позорных 0,6 баллах из 10.

К 2021 году Blizzard подошла не в лучшем состоянии. Diablo: Immortal потерялась в производстве, Overwatch 2 больше походит на обновление, а не самостоятельную игру за полную цену, а аддон Shadowlands для World of Warcraft вышел скомканным, из-за чего даже самые преданные фанаты начали покидать MMO и уходить в Final Fantasy 14.

Провалы в игровом направлении сопровождались с ужасным состоянием в самой студии. В 2019 году, отчитавшись о рекордной прибыли за всю историю компании в $ 7,5 млрд долларов, руководство Activision уволило примерно 800 сотрудников, параллельно выписав себе внушительные премии. История повторилась в 2021-м, когда без работы осталось около 200 человек.

Людей особенно возмутила ошеломительная выплата премии президенту Activision Blizzard Бобби Котику — менеджер гарантировал себе $ 200 млн. В это же время сокращённым сотрудникам выдали выходное пособие на 90 дней, медицинскую страховку на год и подарочную карту на $ 200 в Battle.net. От души.

Июльский иск штата Калифорния по делу о многолетней дискриминации женщин запустил цепочку событий, окончательно расшатавших ситуацию. На свет вылились многочисленные подробности о притеснениях девушек и нездоровой культуре внутри коллектива. Выяснилось, что случаи сексуальных домогательств были далеко не единичными, а пошлые комплименты и намёки считались обыденностью. В туалетах стояли камеры, установленные техническим работником. Одна из сотрудниц и вовсе покончила с собой вовремя командировки с руководителем, прихватившим с собой «анальные пробки и лубрикант». До этого её обнажённые фотографии раздавали участникам одной из вечеринок.

Сами разработчики активно пользовались плодами своей славы, завлекая в специальный номер в отеле и затем спаивая фанаток и косплеерш. Кроме того, оказалось, что в «Метелице» было нормально пить алкоголь на рабочем месте. Для этого в офисе находилось несколько крупных баров со свободным доступом. Это привело к зарождению и развитию нездоровой культуры студенческого братства.

Руководство было в курсе творящегося беспредела. Но вместо налаживания дисциплины верхушка предпочитала закрывать глаза на инциденты, покрывать виновных, игнорировать жалобы, а сам Бобби Котик позволял себе грубое обращение с подчинёнными, вплоть до угроз убийства. Потом, конечно, он сослался на «шутку», но мы прекрасно понимаем, что на работе о таких вещах не шутят.

Кажется, современная Blizzard полностью расшатана скандалами и совсем не понимает, как ей выходить из кризиса. От былой славы осталось только подпорченное имя да полностью дезорганизованные команды. Что за всё это время сделала компания? Заявила об усилении борьбы с харассментом, переименовала графу «Чёрный списоок» в «Блок-лист» и персонажа Маккри из Overwatch в Коула Кэссиди.

Всё это скорее воспринимается как последние шаги отчаяния, а не радикальное и правильное решение проблем. Неудивительно, что в такой атмосфере сроки релизов разрабатываемых Diablo 4, Overwatch 2 и Diablo Immortal сдвинулись вперёд.

Rockstar Games

Долгое время Rockstar удавалось избегать попаданий в разгромные заголовки, однако серия ошибочных решений по итогу вылилась в тотальный провал с трилогией ремастеров. Если раньше участие команды в скандалах воспринималось как признак её бунтарства и крутости, то теперь неприятности только ухудшили отношения с фанатами.

Приоритеты студии начали меняться вместе с феноменальным успехом GTA Online. Мультиплеерный режим пятой части обеспечил стабильный приток миллиардов долларов на годы вперёд. Значительную часть усилий девелоперов перенаправили на поддержку «дойной коровы». Именно эта «зона комфорта» и стала одной из главных причин задержки шестой части «Великого автоугонщика».

Rockstar Games допустила самую большую ошибку, которую может допустить успешный разработчик или человек — она расслабилась.

Команда попыталась провернуть тот же самый трюк в Red Dead Redemption 2, благодаря чему свет увидела Red Dead Online. Проект вышел с ворохом проблем, от нестабильного технического состояния и убитой экономики до пустого мира и перегруженных серверов. Игроки страдали от отсутствия контента и были вынуждены развлекать себя самостоятельно. Но самое печальное крылось в том, что создатели напрочь игнорировали жалобы. Редкие обновления не исправляли прежние баги, зато обязательно добавляли новые, и по итогу привели к стагнации экшена.

Параллельно Take-Two и Rockstar активно боролись с фанатскими модификациями к GTA, угрожая их создателям судом. Под горячую руку попали площадка Open IV и авторы исходного кода GTA III и GTA: Vice City, воссозданного при помощи реверс-инжиниринга.

Всё это основательно подорвало доверие сообщества к разработчикам, из-за чего эффект от оглушительного провала GTA: The Trilogy — The Definitive Edition оказался ещё громче. Техническое состояние трилогии не выдерживает никакой критики, графика оставила неоднозначное впечатление ещё после первых трейлеров, а ролики с багами быстро заполнили сеть. Ситуация получилась настолько плачевной, что создателям на несколько дней пришлось убрать The Definitive Edition из продажи на ПК и отключить доступ к своему лаунчеру, чтобы удалить из сборника некоторые файлы.

Дополнительным поводом для негатива стало решение убрать старые версии экшенов из магазина. Только спустя несколько дней компания извинилась за ужасное качество ремастеров, пообещав вернуть оригиналы обратно на виртуальные прилавки. К этому моменту не дождавшиеся официальных патчей народные умельцы начали самостоятельно исправлять ошибки разработчиков. Оценка игры обрушилась на исторически низкий уровень, обойдя сомнительное достижение Warcraft 3: Reforged.

А ведь в данный момент в ремастере не было никакой нужды. Ничто не мешало разработчикам спокойно закончить работу в следующем году. Народ бы всё равно зависал в GTA Online в ожидании классической трилогии. Но Rockstar предпочла выпустить абсолютно неготовый продукт здесь и сейчас. Вряд ли команда не знала или не догадывалась о столь бурной реакции игроков, но предпочла полностью их проигнорировать.

На этом фоне заявления продюсеров Rockstar о высоком качестве проделанной работы выглядят неудачной шуткой на уровне телефонов и Diablo. Из-за этого за судьбу потенциальной GTA 6 становится по-настоящему тревожно.

CD Projekt RED

Провал польской студии случился внезапно и неожиданно. Но следует признать, что именно CD Projekt RED сохраняет наибольшие шансы вернуть фанатскую любовь обратно.

Репутацию «спасителей индустрии» поляки заслужили не случайно. Разработчики прославились теперь уже культовой трилогией «Ведьмак». Начав с сыроватой первой части команда настоящих энтузиастов смогли выпустить одну из величайших игр в истории всей индустрии.

«Ведьмак 3» до сих пор служит эталоном качества, с которым сравниваются даже современные ААА-проекты. Собственный лаунчер поляков GOG превратился во вторую по удобству площадку после Steam, заняв собственную нишу. Именно из-за этого падение с вершины и получилось настолько болезненным.

Феноменальный успех «Дикой Охоты» замаскировал множество проблем, которые проявили себя во всей красе именно в Cyberpunk 2077. Так, третья часть выделялась непомерными амбициями руководства, что значительно усложнило процесс разработки. Но даже усилий всех сотрудников не хватило, чтобы внедрить все запланированные нововведения.

Именно тогда дикие кранчи и переработки стали нормой, из-за чего многие работники не выдерживали напряжения и либо уходили на проекты поменьше, либо увольнялись. К тому же, несмотря на универсальность движка, у консольных версий на старте был ворох своих проблем.

Из-за всего этого активная работа над Cyberpunk 2077 началась только в конце 2016 году. В 2018-м стартовала масштабная рекламая кампания, которая и стала причиной большинства проблем. Трейлеры под бодрую музыку, впечатляющие виды Найт-Сити, геймплейные нарезки, красивые скриншоты, громкие обещания об «игре мечты», Киану Ривз на E3 2019 – игрокам ясно дали понять, что готовится нечто эпохальное. Многие заранее окрестили творение поляков «Игрой года», а предзаказы побили многие рекорды. Несколько переносов, в том числе после отправки на «золото», немного охладили пыл геймеров, но не более того.

А потом игра вышла. И случилась катастрофа. Нет, не так. КАТАСТРОФА!

Ругали Cyberpunk 2077 за многое: баги, NPC из воздуха, постоянные вылеты, глюки, ужасную физику, ломающиеся сохранения, минимальную вариативность, урезанные фишки имплантов, слабую детализацию окружения и многое другое. Это далеко не полный список косяков.

Выпущенные патчи исправляли одни недочёты, но порождали новые. Если на ПК игра работала относительно нормально, то консольная версия вышла мёртворождённой. Несмотря на знаменитую фразу Адама Кичиньски «работает на удивление хорошо», Sony на целых полгода удалила игру из PS Store, а после продавала её только по сниженной цене.

Большая часть скандалов случилась из-за неверных решений руководства. Разработчикам отчаянно не хватало времени, чтобы реализовать масштабные задумки главных лиц. Спешка с релизом случилась из-за желания выпустить экшен ещё до старта продаж консолей нового поколения, чтобы обеспечить максимальный охват. Дабы скрыть плохое техническое состояние, для обзоров изданиям отправляли только относительно стабильную ПК-версию.

Когда разочарованные обладатели PS4 и Xbox One ринулись возвращать деньги, CDPR просто «отфутболила» их к Sony и Microsoft. Нюанс крылся в том, что студия заранее не договаривалась с издателями, что затруднило оформление рефандов. Вездесущий Джейсон Шрайер провёл собственное расследование, выяснив, что верхушка польской студии получила многомиллионные премии, в то время как награда обычных сотрудников составила гораздо меньшую сумму.

Скандальный релиз спровоцировал мощное падение стоимости акций холдинга. Это привело к судебному иску от инвесторов, обвинявших руководство в сокрытии качества тайтла. Подлили масла в огонь и фейковые новости о продаже сооснователем CD Projekt RED Михалом Кичиньски ценных бумаг на $ 57,7 млн до появления первых оценок Cyberpunk 2077. Одновременно группа хакеров умудрилась украсть ценные сведения из сетей компании, включая документацию и исходный код новинки. Воры выложили украденные данные на аукцион, оценив их в $7 млн. Но торги не состоялись, поскольку покупатель выкупил все файлы вне очереди.

CD Projekt RED разбазарила огромный кредит доверия всего за несколько недель. Кажется, поляки не смогли правильно перестроиться из маленькой ламповой студии в крупную компанию. Руководство продолжало работать по прежним принципам, хотя увеличившиеся амбиции и штат требовали иного подхода.

И хотя онлайновую игру во вселенной Cyberpunk 2077 отменили, оценки оригинала постепенно выправляются. RPG накачали патчами, из-за чего она стала более играбельной, а уже в первом квартале 2022 года выйдет некстген-апдейт. Хочется верить, что поляки выйдут из пике, ибо терять такую студию точно не хочется.