Шварценеггер в World of Tanks, киберспорт Давида де Хеа и судьба Half-Life 3 / Чемп.NEWS

Вот это пятница, а с ней и 29-й выпуск наших видеоновостей! Сегодня рассказываем про новогоднего Арни в игре World of Tanks. Ответ Valve на тему многочисленных инсайдов про Half-Life 3. И про новые цены Nintendo для России: игры станут дешевле. И такое бывает.

29-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 29-го выпуска

Давид де Хеа из «Манчестер Юнайтед» занялся киберспортом.

В Fortnite добавили новый «мирный режим» без сражений.

Заявления инсайдера Тайлера Маквикера и реакция Valve.

И многое другое.

Новость по теме Футболист «Реала» Каземиро основал киберспортивный клуб и презентовал состав по CS:GO

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