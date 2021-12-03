Шварценеггер в World of Tanks, киберспорт Давида де Хеа и судьба Half-Life 3 / Чемп.NEWS
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Новогодние танки, киберспорт от голкипера «Манчестер Юнайтед» и ответ Valve про инсайды Half-Life 3.
Вот это пятница, а с ней и 29-й выпуск наших видеоновостей! Сегодня рассказываем про новогоднего Арни в игре World of Tanks. Ответ Valve на тему многочисленных инсайдов про Half-Life 3. И про новые цены Nintendo для России: игры станут дешевле. И такое бывает.
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Главное из 29-го выпуска
- Давид де Хеа из «Манчестер Юнайтед» занялся киберспортом.
- В Fortnite добавили новый «мирный режим» без сражений.
- Заявления инсайдера Тайлера Маквикера и реакция Valve.
- И многое другое.
Новость по темеФутболист «Реала» Каземиро основал киберспортивный клуб и презентовал состав по CS:GO
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