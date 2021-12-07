5 самых жёстких танков на 10-м уровне в World of Tanks за всё время

Баланс — самая острая и обсуждаемая тема в сообществе игроков, а для разработчиков — настоящая головная боль. Сделать так, чтобы всё работало правильно, оказывается, не под силу даже самым опытным мастодонтам игрового цеха.

Иногда кажется, что разработчики специально вводят имба-танки, чтобы дополнительно нагнать хайпа. В World of Tanks такая история уже вряд ли кого сможет удивить. В игре есть, были и будут имбочки, выделяющиеся среди остальных. Только участь любой крутой машины одна — неминуемый нерф. Некоторым танкам повезло ещё меньше, их просто убрали из игры. Давайте вспомним пять самых жёстких имб в World of Tanks на 10-м уровне за всё время её существования.

Waffenträger auf E 100

Класс: ПТ-САУ

ПТ-САУ Нация: Германия

Несуразная внешность, огромные габариты, полное отсутствие брони и чудовищная пушка — именно так можно вкратце описать Waffenträger auf E 100. Немецкая ПТ-САУ наводила страх на рандом на протяжении трёх лет. Могла снести любой танк в игре с одного своего барабана и ополовинить второй. А в одном, если что, шесть снарядов по 500 урона каждый.

Да, она хорошо простреливалась артой. Да, её перезарядка длилась около минуты. Но блин, сколько же радости она приносила, будучи заряженной. Однако долго так продолжаться не могло: разработчики поняли, что оплошали, и попытались понерфить её.

Сначала ей отняли немного здоровья, ухудшили стабилизацию и скорость поворота башни. Но это не помогло — «вафля» продолжила рвать рандом. Тогда ей оставили в барабане пять снарядов вместо шести. И вновь это никак не сказалось на её позициях. Оставалось одно эффективное, но радикальное решение: просто вывести её из игры. И разработчики этим правом воспользовались.

FV215b (183)

Класс: ПТ-САУ

ПТ-САУ Нация: Великобритания

Если «вафля» могла слить любой топовый танк за четыре-пять снарядов из барабана, то британская «бабаха» делала это за один-два выстрела. Особенно не везло машинам без брони — их отправляли в ангар моментально. Впрочем, остальным жилось не легче. Хеш-фугас FV215b с бронепробитием в 275 мм и уроном в 1700 единиц сбривал даже немного «покусанного» Мауса.

И никого не останавливали долгое сведение британца и большая стоимость хеш-фугасов. Все играли на этой ПТ ради фана, предварительно пополнив свои запасы серебром. А вот что случилось дальше? Спустя полтора года «британского беспредела» бронепробитие хеш-фугасов снизили до 230 мм, машине урезали подвижность и обзор, а также перевели в статус акционных, дав немного больше брони. В кактус танк не превратился, но и от его былой имбовости не осталось и следа.

AMX 50 Foch (155)

Класс: ПТ-САУ

ПТ-САУ Нация: Франция

Французская ПТ появилась в июле 2012 года, когда танков было меньше, а трава была зеленее. Тогда только-только стали появляться ПТ-САУ 10-го уровня. И AMX 155-й наравне с советским Объектом 268 и немецкой Jagdpanzer E 100 кошмарил рандом своим могучим калибром. Только, в отличие от вышеназванных товарищей, французская ПТ-САУ обладала барабаном на три снаряда. Каждый наносил по 850 урона. То есть с одного барабана можно было влить (!) 2500 урона. И это в 2012-м!

За такой урон «фош» расплачивался перезарядкой. Но в остальном это была очень бронированная и динамичная машина, чем-то напоминающая современный ОМОН, он же Объект 268/4. Одна такая легко могла сдержать направление или поддержать атаку под прикрытием среднего танка.

Чрезмерная имбовость AMX 50 Foch (155) явно не устраивала разработчиков. Сначала они накинули ей 2 секунды перезарядки и немного увеличили разброс. Потом уменьшили мощность двигателя на 200 лошадей, урезали урон на 100 и, самое главное, лишили имбовой брони. На этом трансформация «фоша» из князи в грязи не закончилась. Далее его возвели в ранг акционной машины, убрав из дерева прокачки. А на его место поставили новую ПТ-САУ AMX 50 Foch B.

Type 5 Heavy

Класс: тяжёлый танк

тяжёлый танк Нация: Япония

В одно время рандом был заполнен японскими тяжами. И в простонародье Type 5 Heavy называли «алкашом». Потому что он не требовал наличия скилла от слова «совсем». Самурая можно было выкатывать при любом настроении и самочувствии, даже если пришёл домой пьяным после тусовки.

А ведь на старте японский тяж был настоящим танком для мазохистов. И тогда что делают разработчики? Чтобы хоть как-то простимулировать интерес к этой ветке, они дали Type 5 Heavy альтернативное орудие калибром 150 мм. Да, то самое фугасное, которое наносило при пробитии 1400 единиц урона. Пушка дамажила гарантированно, даже если пробитие не прошло.

Не надо было ничего выцеливать и искать слабые места. Навёлся, выстрелил, получил свои гарантированные 600 урона по тяжелобронированной машине. И так каждый раз. А если повезло встретить французского «батчата» или немецкого «леопарда», то можно было выбить и 1500 урона с выстрела. Понерфили японца только спустя два года, после чего про него все благополучно забыли.

T95/FV4201 Chieftain

Класс: тяжёлый танк

тяжёлый танк Нация: Великобритания

«Чифа» никогда не было среди прокачиваемых танков, и для многих он до сих пор остаётся самой вожделенной наградой. Его было невозможно купить за деньги или взять за марафон. А чтобы получить его, требовалось немного удачи и много свободного времени.

Некоторым пришлось провести на глобальной карте немало бессонных ночей. И за своё усердие такие игроки получали тотального нагибатора без слабостей. У него крутая пушка с быстрым сведением и перезарядкой, идеальные углы, крепкая броня и отличная динамика.

Его безграничная имбовость разграничила игроков на два лагеря. Одни игроки утверждают, что раз нерфят другие танки, то нужно понерфить и «Чифа». Другие в ответ приводят аргумент: «Люди ждали события на ГК, тратили время и силы, чтобы получить этот танк». И чисто гипотетический нерф не только обидит таких игроков. Да они больше никогда не станут участвовать в таких событиях.

В топ-5 невозможно включить все самые имбовые танки 10-го уровня, а значит, о менее выраженных имбах напомню вкратце. Может быть, кого-то из них следовало бы добавить в основной список?

Т-22 ср. — акционный советский средний танк с непробиваемыми бортами, невероятной динамикой, стабилизацией и скорострельностью. Был нещадно понерфлен и забыт.

— акционный советский средний танк с непробиваемыми бортами, невероятной динамикой, стабилизацией и скорострельностью. Был нещадно понерфлен и забыт. Т110E5 — американский тяж, который хорош даже сейчас, хоть и не такой имбовый, как в 2013-м. Тогда 3 совзводника на нём решали исходы боя. А его многострадальная башенка была «зашита».

— американский тяж, который хорош даже сейчас, хоть и не такой имбовый, как в 2013-м. Тогда 3 совзводника на нём решали исходы боя. А его многострадальная башенка была «зашита». Conqueror Gun Carriage — британская арта, которая била на многие километры благодаря мортирной траектории полёта снарядов. Жутко имбовала в патче 0.9.4.

— британская арта, которая била на многие километры благодаря мортирной траектории полёта снарядов. Жутко имбовала в патче 0.9.4. Объект 279 ранний — советский тяжёлый танк за выполнение личных боевых задач, который до сих пор актуален. С отсутствием нижнего бронелиста и, как следствие, прекрасной лобовой бронёй.

— советский тяжёлый танк за выполнение личных боевых задач, который до сих пор актуален. С отсутствием нижнего бронелиста и, как следствие, прекрасной лобовой бронёй. Объект 268/4 — советская ПТ-САУ до своего небольшого нерфа наводила ужас на игроков и продолжает это делать сейчас. Только уже не так, как в момент своего появления.

— советская ПТ-САУ до своего небольшого нерфа наводила ужас на игроков и продолжает это делать сейчас. Только уже не так, как в момент своего появления. Grille 15 — немецкая ПТ была лютым снайпером с отличной подвижностью, хорошей маскировкой, нереально быстрым сведением и сверхточным орудием.

— немецкая ПТ была лютым снайпером с отличной подвижностью, хорошей маскировкой, нереально быстрым сведением и сверхточным орудием. Panhard EBR 105 — колёсный лёгкий танк до нерфа колёсников был токсичным, с сумасшедшей стабилизацией и непробиваемыми колёсами.

— колёсный лёгкий танк до нерфа колёсников был токсичным, с сумасшедшей стабилизацией и непробиваемыми колёсами. Объект 261 — советская арта могла похвастаться безупречной точностью и нереально быстрым сведением. Лучше неё, пожалуй, не попадал никто.

А какие танки были для вас самыми имбовыми? Ведь понятие имбовости — вещь субъективная.