Обзор Halo Infinite. Памятник великому шутеру

Уже 8 декабря выходит Halo Infinite — долгожданное продолжение серии после пары спорных выпусков. На этот раз шутер возвращается к истокам. Снова установка, снова один Мастер Чиф против целой армии, снова ставка на песочницу вместо куда более линейных локаций. Получилось ли?

Судя по первым впечатлениям — да! Однако из-за технических проблем нам не удалось закончить сюжетную кампанию до падения эмбарго. Мы успели наиграть лишь пару часов, поэтому заключительные выводы по сюжетному режиму ещё впереди.

Миссия остаётся прежней

Автор: Михаил Шевкун

Halo Infinite с первых секунд кажется знакомой — это всё тот же самый шутер, что и 20 лет назад, лишь осовремененный приятными мелочами. Теперь герой может скользить при быстром беге и использовать разрекламированный крюк. Им можно и забираться на высокие или отдалённые части уровней, и притягивать нужные предметы, и влетать во врага.

Глобально это чуть ли не единственные нововведения. Разве что появилась прокачка, но выводы по ней по первым часам делать попросту невозможно. Я лишь успел увидеть возможность незначительно прокачать крюк и щиты.

Гарпун даёт удивительную свободу в сражениях, которые в целом остались верны классическим выпусках именно от Bungie — с широкими локациями, несколькими коридорами и парой этажей. И благодаря крюку главный герой быстро перемещается по локации и раздаёт тумаков — в этом особенно помогают специальные бочки с энергией, аккуратно расставленные на каждом углу любой арены. Их удобно подтягивать к себе и кидать в толпу.

Это Крейг — он в финальной версии бородатый!

Но в остальном это действительно «ещё одна Halo». В этом нет абсолютно ничего плохого, даже наоборот. Стрелять достаточно увлекательно, а визуально игра выглядит достойно благодаря динамическому освещению. Искусственный интеллект противников, правда, пока ничем особо не удивил — может быть, дальше боты порадуют своей сообразительностью, но пока они, скорее, просто давят числом, а не неожиданными ходами.

Сюжетно завязка интригуют — человечество проигрывает, мы оказываемся у частично разрушенной инсталляции с разъярёнными Изгнанниками из Halo Wars 2, которые изо всех сил хотят восстановить оружие массового уничтожения и захватить власть во всей Галактике. Нам надо помешать им это сделать.

Как продолжение Halo 5: Guardians начало Halo Infinite немного сбивает с толку. Судя по всему, здесь куда важнее именно история Halo Wars 2, хотя понять суть происходящего даже интереснее без знания предыдущих выпусков. Ты будто бы оказываешься уже в очаге событий, а всё происходящее вокруг — крайне важно.

Мастер Чиф традиционно малословен, но даже через его короткие фразы чувствуются эмоции. Финал предыдущей части сильно ударил по морали протагониста. Герой изо всех сил пытается не показывать своих переживаний, но ему это плохо удаётся — даже новый ИИ-партнёр это явно замечает.

Миссии меняются. Всегда.

А что с мультиплеером?

Автор: Денис Абрамов

Сетевой режим Halo Infinite кажется обманчиво простым, но он полон мелочей, которые проявляются только спустя несколько десятков или даже сотен матчей. Поскольку мы могли оценивать его аж с 15 ноября, мыслей накопилось предостаточно.

Мультиплеер Halo всегда отличался от других современных шутеров, что очень подчёркивается в Halo Infinite. Здесь нельзя выбрать класс — ваше стартовое снаряжение зависит от выбранного режима. Чаще всего это автомат и пистолет в обычном режиме и полуавтоматическая винтовка в соревновательном. И создать класс нельзя, даже не мечтайте — вы всегда начинаете матч со стандартными стволами, на которые даже нельзя повесить дополнительный прицел или подствольник.

Вместо этого более выгодное и мощное оружие нужно искать на уровнях. В определённой точке можно найти ракетницу, энергетический дробовик или дикую установку, стреляющую стальными кольями, которые ваншотят любого противника. То же самое относится к гранатам: изначально спартанец снаряжён двумя боевыми «хаешками», но на карте можно найти противотранспортные или клейкие снаряды, которые помогут в определённых ситуациях.

Дальше — больше. Поскольку все бойцы находятся в одинаковых условиях с одинаковым набором оружия, в силу вступают модули способностей. Их также можно подобрать на уровне, и они серьёзно влияют на исход поединка. Один даёт спартанцу гарпун, каким козыряли в первых трейлерах, а второй подарит бойцу щит увеличенной мощности, но только на время.

Таким образом, мы приходим к ключевой фишке механики Halo Infinite: здесь идеальный баланс. Бойца с тяжелым вооружением нужно уничтожать первым, но ему ведь нужно как-то добыть его. Если оставить такого противника без внимания, то он сразу нашпигует вас ракетами или уничтожит из боевого дробовика в ближней дистанции. После примерно 20-30 часов в мультиплеере Halo Infinite я понял, почему тут не нужна система классов — она бы разрушила весь базовый геймплей.

Вообще по игровому процессу мультиплеера можно выделить два основных правила. Если противник стоит вдалеке, то вы кидаете в него гранаты. Если он подходит в упор, то вы бьёте его рукопашной атакой, которая сносит половину здоровья. Плюс у неё есть дальность действия: с определённой дистанции спартанец сам сделает рывок. На этих, казалось бы, противоположных тонкостях строится весь мультиплеер Halo Infinite.

И не забывайте, умирают игроки тут достаточно долго — у них очень много здоровья!

Пехотные сражения в Halo Infinite разбавляются техникой, которая появляется на определённых картах и режимах. И здесь 343 Industries явно дала фору DICE — почти каждый боец может противостоять вражеской машине множеством способов. Технику можно банально отключить электрической гранатой, просто угнать прямо на ходу или прицепившись к ней гарпуном. Да, хорошее дуо из водителя и пулемётчика может уничтожить всю вражескую команду, но этому можно эффективно противостоять — и в этом главное преимущество Halo Infinite перед, например, Battlefield 2042.

Единственное, за что хочется поругать мультиплеер Halo Infinite — неудачная прогрессия, на которую до сих пор жалуются игроки. В шутере есть боевой пропуск с контентом, но прокачивается он только за счёт выполнения испытаний. Условно, их можно разделить на два типа: ежедневные и еженедельные. Первые выполняются за банальное окончание матчей, а вторые — за выполнения различных заданий. И они иногда бывают странными: прицепиться к пяти противникам гарпуном, выиграть три определённых матча в нужных режимах и так далее.

И вот здесь самое интересное: ежедневные испытания дают много опыта только первые несколько матчей в день, а еженедельные могут закончиться. То есть буквально: вам придётся ждать сутки, чтобы нормально поднять уровня ежедневно, или целую неделю, чтобы получить дополнительный опыт и прокачать боевой пропуск.

Из-за принципа прогресса мультиплеер Halo Infinite получился немного противоречивым. В нём крутой геймплей и шикарная динамика матчей, но это никак не мотивируется. Авторы будто бы наказывают самых активных игроков, которым после закрытия всех испытаний остаётся просто играть ради своего удовольствия, а прогресс в сезоне подождёт.

Саму Halo Infinite хочется хвалить. Это абсолютно уникальный шутер, который должен понравиться как любителям соревновательного мультиплеера, так и поклонникам чисто сюжетных развлечений. Новичкам серии точно стоит попробовать оба режима — есть шансы, что вы станете обожателем серии.

Halo Infinite напоминает те старые игры, в которые просто весело играть. Не надо запариваться над созданием классов в мультиплеере, учитывая чуть ли не сотни параметров, тебе не надо прокачиваться для демонстрации хоть какой-то успешной игры. Просто зайди и получай удовольствие. Большего и не надо.