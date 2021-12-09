Halo изменила шутеры навсегда. Почему великая серия до сих пор актуальна?

Halo — легендарная серия шутеров, которая в этом году празднует 20-летие. Не удивительно, что за такой огромный промежуток времени бренд стал очень влиятельным. Даже самые популярные представители жанра в тот или иной момент что-то подглядывали у Halo — и ничего удивительного в этом нет, ведь первая часть в своё время произвела настоящий фурор. Только ради шутера про Мастера Чифа миллионы фанатов покупали Xbox. А потом и Xbox 360. И Xbox One. И теперь Xbox Series X|S.

Общие продажи серии превысили 81 млн копий, а объём продаж превысил $ 6 млрд. Более того, Мастер Чиф один из самых узнаваемых персонажей всей индустрии, а сама Halo не раз бывала на страницах Книги рекордов Гиннесса.

Именно Halo с говорящим названием Combat Evolved заложила основы жанра на консолях: как герой должен перемещаться, на какие кнопки стрелять, для чего нужны бамперы, как должны выглядеть сюжетная кампания и мультиплеер. Пока одни шутеры запирали игроков в узких локациях, Combat Evolved выпускала их на обширные уровни, где изредка можно было выполнять цели в произвольном порядке. Тогда это по-настоящему удивляло.

Спутать Halo с чем-то невозможно. Если первым крючком для многих становилась сюжетная кампания, которую можно проходить вместе с друзьями перед одним телевизором, то затем многие открывали для себя мультиплеер. В своё время именно Halo сделала настоящий прорыв — первый по-настоящему удобный сетевой режим, да ещё и на консоли.

При этом у Halo есть всё, что присуще громкой и известной франшизе. Видный главный герой Мастер Чиф в стильной зелёной броне, которую невозможно спутать даже издалека. Прописанная и обширная мифология о многолетней войне людей с агрессивно настроенными пришельцами. Захватывающие саундтреки Мартина О’Доннелла и других известных композиторов попросту невозможно спутать с чем-то ещё.

Halo — не просто серия шутеров. Это огромная вселенная, по которой выпускают книги и миллионы фанатских поделок, а уже в начале следующего года выйдет дорогущий сериал с Пабло Шрайбером в главной роли.

Путь в киберспорте

Halo была неразрывно связана с киберспортом практически с самого начала. Оригинальная Combat Evolved вышла вместе с первой Xbox, оказалась очень успешной и сплотила сообщество с миллионами поклонников. Среди них сразу появились те, кто хочет всерьёз соревноваться между собой.

Так в шутере начали зарождаться первые турниры. Здесь западная молодёжь мало чем отличалась от нашей. Всегда были более мотивированные фанаты, которые стремились создать что-то, связанное со своей игрой. Так группа энтузиастов создала MLG (Major League Gaming) — профессиональную киберспортивную лигу.

Несколько лет спустя Microsoft и Bungie выпустили Halo 2, которая предлагала усовершенствованный геймплей и лучшие карты, что положительно сказывалось на общих продажах — они уже стали рекордными для индустрии. Всё это вывело Halo 2 на вершину киберспортивной сцены Северной Америки.

В эпоху Halo 2 и Halo 3 доминировали легендарные команды вроде Carbon, Final Boss и Str8 Rippin. В 2006 году MLG заключила сделку с USA Network о трансляциях лиги по телевидению, а записи матчей выкладывались в Xbox Live.

В период с 2005 по 2007 год MLG провела с десяток турниров и немного сбавила обороты перед выходом Halo 3 — главным на тот момент игровым релизом в истории с огромными продажами уже на выходе. Предшественница осталась далеко позади, а организации лиги стали куда качественнее. Каждый турнир по Halo предлагал игрокам более $ 50 тыс. в качестве призовых — больше, чем любой турнир в Северной Америке на то время.

Благодаря Halo лига MLG стала крупнейшим организатором киберспортивных турниров в Северной Америке, расширив пул соревновательных дисциплин.

Bungie после Halo 3 решила поэкспериментировать с серией. Сначала появилась ODST — самостоятельное дополнение к Halo 3, которое не особо повлияло на соревновательную сцену Halo. А в 2010 году вышла Halo Reach, предыстория оригинальной трилогии приключений Мастера Чифа. Вот тут в мультиплеере начались серьёзные перемены — например, появились умения вроде невидимости, усиленной брони и реактивного ранца.

Однако у истории есть счастливый конец: в 2014 году появился сборник Halo: The Master Chief Collection вместе с мультиплеером сразу четырёх частей — Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3 и Halo 4. Благодаря чему любой желающий мог сыграть конкретно в свою любимую часть — не нравились нововведения Halo Reach? Пожалуйста, для вас есть любая из прошлых частей. Этого хватило, чтобы вернуть на сцену бывших профессионалов и фанатов классики. И уже спустя год Halo 5: Guardians закрепила успех, сумев объединить лучшие аспекты классических и современных частей серии.

Также Microsoft решила сделать собственный чемпионат по Halo 5 с призовым фондом в $ 1 млн. Позже сообщество Halo увеличило эту сумму до $ 2,5 млн. До сих пор профессиональные команды продолжают подписывать игроков по Halo, есть свои турниры, а призовой фонд неизменно растёт.

Почему в мультиплеер Halo Infinite просто начать играть

Потому что он предельно простой. Мультиплеер Halo Infinite следует концепции «Легко начать, трудно освоить».

Время на убийство противника (ТТК) здесь очень высокое. У каждого бойца есть энергетический щит с большим запасом брони, но если он падёт — шансов выжить уже практически не остаётся. Крепкая на вид экипировка спартанцев выдерживает всего пару выстрелов.

Чтобы убить противника в Halo, нужно прицельно всадить в него чуть ли не половину обоймы. На помощь приходит тяжёлое оружие всех мастей, от ракетницы M41 SPNKR до громоздкой пушки с кольями «Остроги» — убить из неё трудно, зато выглядит эффектно.

Особое место в арсенале спартанца занимают боевые гранаты и удар прикладом. Первые позволяют напрягать оппонентов в разных частях уровня и служат серьёзным подспорьем во время штурма. А мощный выпад в челюсть сносит половину здоровья, и его можно комбинировать с расстрелом из автомата. Поскольку у противников много здоровья, игроки стремятся либо закидать их гранатами и расстрелять, либо как можно быстрее разорвать дистанцию и ударить в ближнем бою.

Первое время подобный геймплей немного выбивает из колеи. Если стоишь далеко — кидай гранаты, подошёл поближе — старайся добраться в упор, чтобы провести рукопашную атаку. Но если «вскрыть» Halo и научиться действовать по её правилам, то во все остальные шутеры после неё играть просто не хочется. Каждый бой сопровождается десятком нестандартных ситуаций, где помогают не только навыки, но и знания игровых механик.

Например, модули со способностями, которые спартанец может найти на уровне и получить мощное тактическое преимущество. И их можно использовать не самым очевидным образом.

Крюк-кошка позволит не только летать по локации, но и с лёгкостью угонять технику: достаточно зацепиться и подождать несколько секунд, герой всё сделает самостоятельно.

позволит не только летать по локации, но и с лёгкостью угонять технику: достаточно зацепиться и подождать несколько секунд, герой всё сделает самостоятельно. Дизраптор — этакая «толкалка», которая скидывает противников в пропасти, отражает вражеские снаряды и гранаты, а также помогает отбиться от техники. Эту штуку в том числе можно использовать для передвижения: активация во время прыжка оттолкнёт спартанца в противоположную сторону.

— этакая «толкалка», которая скидывает противников в пропасти, отражает вражеские снаряды и гранаты, а также помогает отбиться от техники. Эту штуку в том числе можно использовать для передвижения: активация во время прыжка оттолкнёт спартанца в противоположную сторону. Рывок прост и понятен, помогает в дуэлях на ближнем бою или если нужно разорвать дистанцию с особо дерзким противником.

прост и понятен, помогает в дуэлях на ближнем бою или если нужно разорвать дистанцию с особо дерзким противником. Суперщит — одна из самых сильных способностей, благодаря которой спартанец может пережить вдвое больше урона.

— одна из самых сильных способностей, благодаря которой спартанец может пережить вдвое больше урона. Невидимость стоит на одном уровне с щитом: бойца очень тяжело заметить из-за эффекта, а сам он получает простор для тактического творчества.

Камуфляж стоит на одном уровне с щитом — это два действительно мощных модуля, которые могут склонить чашу весов в вашу сторону.

Ну и нельзя не сказать о сетевых режимах, в которых Halo Infinite отдаёт дань классике. Глобально они разделены на два плейлиста: один — с компактными картами формата «4 на 4» («Арена»), другой — с масштабными сражениями «12 на 12» с активным использованием техники.

У обоих плейлистов есть пара общих режимов.

Классические бои « Резня ». Нужно уничтожать противников, всё просто и понятно.

». Нужно уничтожать противников, всё просто и понятно. «Захват флага» — некогда популярный режим, который практически не появляется в современных шутерах. НО! В Infinite он пользуется большой популярностью из-за способностей и местных механик. Флагоносца нужно защищать ценой своей жизни, но он и сам может дать отпор, если как следует саданёт знаменем по голове.

Однако у каждого есть и по паре уникальных режимов. У «Арены» вдобавок к упомянутым выше есть:

« Удержание мяча » — интересный режим с ещё бóльшим упором на командное взаимодействие. На карте есть череп, который нужно взять в руки и держать как можно дольше — так команда получит очки. Правила почти такие же, как с захватом флага, однако воевать за стратегический объект придётся постоянно, что разгоняет динамику до бешеных скоростей.

» — интересный режим с ещё бóльшим упором на командное взаимодействие. На карте есть череп, который нужно взять в руки и держать как можно дольше — так команда получит очки. Правила почти такие же, как с захватом флага, однако воевать за стратегический объект придётся постоянно, что разгоняет динамику до бешеных скоростей. «Позиции». Захват точек в Halo Infinite работает не так, как в других играх. Здесь мало просто захватить нужную область — она не будет давать очки. Важно удерживать таких зон больше, чем противник, и тогда командная казна начнёт пополняться. За счёт значительно ускоренного времени захвата ротация бойцов по карте происходит очень быстро.

Да, к слову о технике — её в Halo Infinite предостаточно и на любой случай жизни, причём в разных модификациях. Культовый Warthog может появиться как без оружия, так и со знаменитым пулемётом или даже ракетной установкой! Также на выбор доступны тяжёлые танки, юркие «Банши» и даже авиация.

Ещё один важный аспект Halo вытекает из сюжетной кампании — это просторные уровни, чуть ли не полноценные песочницы. Разработчики активно подталкивают к экспериментам и креативному использованию доступных инструментов — захватить цель зачастую можно, скорее, хитрым планом, нежели удачной стрельбой.

Чем выделяется Halo Infinite

Да, сетевой режим Halo Infinite уже сейчас может оценить любой желающий. Его неожиданно выпустили в честь юбилея бренда серии и самого Xbox. Формально это всё ещё бета, но по факту это полноценный релиз — с боевым пропуском, магазином, всеми режимами и переносом прогресса после полноценного старта продаж.

Онлайновый режим играется бодро, под стать франшизе. Это всё ещё уникальный шутер, который нельзя с чем-то спутать — и Halo Infinite куда больше пытается воссоздать те ощущения от классических частей серии, когда начать играть можно просто. Нажал кнопку на Xbox или ПК, ты уже в игре — часами ничего настраивать не требуется, ты, главное, играй. Ещё новинка выделяется отполированностью, выверенностью и отличным балансом. Никакой «имбы» тут нет, на каждое действие и оружие найдётся своё противодействие.

Нам ещё предстоит пройти сюжетную кампанию Halo Infinite. Пока что мы можем лишь строить догадки о её масштабе и качестве, однако по первым впечатлениям там эталонная Halo — с полным понимание того, почему серию настолько полюбили поклонники франшизы.

Проверка временем

Выдержала ли Halo испытание временем? Безусловно. Это большая и мощная франшиза, каждую номерную часть которой встречали с дифирамбами критики и игроки.

Она пришла к этому по весьма извилистому пути, ведь в разное время серией занимались две разные студии. У истоков стояла Bungie, а затем дела перехватила 343 Industries. После десяти лет работы компания пришла к тому, что очень хорошо видно по Halo Infinite. В этом команде явно помогали поклонники, с которыми разработчики постоянно общаются.

343 Industries пришлось серьёзно постараться, чтобы добиться уважения среди сообщества — команда явно старается и любит Halo. Это особенно видно по Halo: The Master Chief Collection — сборник активно поддерживают уже более семи лет. За прошедшее время туда даже добавили ещё две игры — Halo 3: ODST и Halo Reach. Некоторым DLC даже достались бесплатно. Подобное отношение показывает, насколько разработчики дорожат серией и насколько она особенная. Другой такой попросту нет и не будет. Неудивительно, что настолько уникальные шутеры остаются востребованными даже спустя много лет.