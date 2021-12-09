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Наши скриншоты «Кальдеры», новой карты Call of Duty: Warzone

Пофоткали новую карту в Call of Duty: Warzone

Денис Абрамов
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Фото: Activision
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Тропический остров очень большой и наполнен уникальными постройками.

Вечером 8 декабря обладатели Call of Duty: Vaguard получили ранний доступ к новому контенту в Call of Duty: Warzone. В шутерах стартовал совместный первый сезон, в связи с чем в королевской битве появилась полностью новая карта — Caldera. Это остров «где-то в Тихом океане», антураж которого навевает мысли о театре тихоокеанских военных действий времён Второй мировой.

Мы уже провели несколько матчей на Caldera и даже смогли пообщаться с первыми игроками. По общему стилю карта мало походит на Верданск, она больше напоминает остров из Fortnite. На локациях преобладают открытые пространства, однако сами области со зданиями получились уникальными.

За первые несколько поединков я принимал бой в массивном карьере, в огромном здании доков и недалеко от живописной деревушки. А ещё сделал очень много скриншотов, которыми спешу поделиться с вами.

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