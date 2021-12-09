Отправляемся в тропики на новой карте в Call of Duty: Warzone! Первые впечатления

За всё время существования Call of Duty: Warzone основной картой был Верданск — большой город с соответствующими локациями. Перестрелки разворачивались в крупных торговых центрах, на стройках и крышах зданий, а также в других привычных областях: порту, старой свалке самолётов и недалеко от большого стадиона.

Но Верданск приелся. Как авторы ни старались разрушать его и менять, трудно всё время получать удовольствие от одной и той же карты. Ближайшие конкуренты шутера в лице Apex Legends и Fortnite давно прочувствовали это, настала очередь Call of Duty.

Поприветствуйте «Кальдеру» (Caldera). Это полностью новая карта для Warzone, которая заменила ушедший на пенсию «Верданск». Обладатели Call of Duty: Vanguard смогли оценить её ещё вчера вечером, как и мы. Нам удалось провести примерно десяток матчей и сделать скриншоты карты, а теперь настала пора поделиться мнением! Если кратко: сама карта отличная, а вот с королевской битвой надо что-то делать.

Caldera напоминает остров из Fortnite

С технической точки зрения Call of Duty: Warzone почти не изменилась. Это всё та же королевская битва с теми же правилами, что и раньше. А вот внешне она значительно преобразилась и во многом благодаря тихоокеанскому стилю. Если в Верданске преобладали исключительно серые палитры и атмосфера разрухи, то первые часы на новой карте сравнимы с ощущением отпуска на дорогом курорте.

Всё вокруг яркое, пёстрое, блестит разными цветами и изобилует деталями. Особенно разработчикам удались открытые пространства с растительностью и водоёмами, там перестрелки обретают совершенно иной шарм. Здания тоже получились на славу, за время исследования острова я не нашёл практически ни одного однотипного дома, каждый выделяется своим дизайном или интерьером.

На карте также хватает техники. Может, это везло конкретно мне, но попадалась она значительно чаще, чем в воспоминаниях о Верданске. На самолётах у меня полетать не получилось, однако они добавляют карте атмосферы. Каждый пролёт штурмовика сопровождается характерным звуком, которым любят пугать во время сюжетки Vanguard и в военных фильмах. Насколько истребители эффективны против пехоты — вопрос, потому что при мне подобных стычек ещё не возникло.

Во время одного матча я попался на русскоговорящий отряд, поэтому не отказал себе в возможности спросить у ребят первое мнение о новой карте. Двое игроков оценили «Калдеру» и назвали хорошим нововведением, а третий только отбросил, что «в Верданске было лучше».

Одного Activision не простить — удаление контента

В одном моменте издатель очень разочаровал меня. Я понимаю, что Activision хочет привлечь максимальное внимание к Vanguard через Warzone и продать как можно больше копий шутера. Который, кстати, уже дважды продавали со скидкой, хотя релиз состоялся всего месяц назад.

В связи с этим компания убрала из королевской битвы весь контент, который не связан с игрой о Второй мировой. Сейчас в игре доступно только оружие из последней актуальной Call of Duty. Все пушки, которые вы так активно качали всё это время, просто выключили. Поиграть на «Калдере» с любимыми стволами не получится.

Полный список того, что удалила Activision

Оружие из Modern Warfare и Black Ops Cold War

Награды: лук с разрывными стрелами, автоматическая турель, взрывной дрон и машинка RC-XD

Тактическая экипировка: отвлекающая граната, датчик сердцебиения, сенсорная граната, бинокль

Летальная экипировка: клеймор, семтекс, термит, контактная мина

Полевые модификации: активная защита, дрон разведки, усиленные патроны

События: джаггернаут и вертолёт поддержки

А что осталось?

Оружие из Vanguard

Награды: беспилотник, улучшенный беспилотник, кластерный удар, точный удар

Тактическая экипировка: дымовая граната M18, оглушающая граната No 69, газовая граната MK V, стимулятор, отвлекающая граната

Летальная экипировка: метательные ножи, С4, коктейль Молотова, граната

Полевые модификации: бронепластины, шар для депозита денег, портативное укрытие, маркер для сброса припасов, ящик с припасами, мёртвая тишь

События: побег из тюрьмы и скидки на магазин (Fire Sale)

Впрочем, издатель со временем вернёт режимы со всем снаряжением из всех трёх игр, поэтому переживать стоит пока только тем, у кого нет Vanguard — в ближайшее время придётся привыкать к экипировке 80-летней давности.

Пока неизвестно, насколько удачным будет первое перерождение Warzone. Сама Caldera вызывает только позитивные эмоции, пусть нового типа контента практически не появилось. Но когда уже Activision полноценно выпустит королевскую битву на PS5 и Xbox Series? Переходить в неё после Vanguard тяжеловато. Техническое отставание совсем уж бросается в глаза. Пора бы сделать полноценный апгрейд!