Косплей: красавицы из «Аватара», Skyrim, «Человека-паука» и «Сейлор Мун»

В нашу сегодняшнюю подборку косплея вошли: Цицерон из «Скайрима», Тёмная Леди из «Сейлор Мун», Катара из «Аватара» и Черная кошка из вселенной «Человека-паука». Каждый образ получился на 10/10, косплееры постарались проработать костюмы и подобрать наиболее удачные ракурсы во время съёмок.

«Сейлор Мун»

Многие профессиональные косплееры любят перевоплощаться в героев любимых детских произведений. Мария Давыдова решила примерить на себя образ Тёмной Леди из мультсериала «Сейлор Мун». Когда-то персонаж был всего лишь маленькой девочкой, однако в итоге стал могучим воином. При этом у девушки получилось сохранить женственность и чувственность союзницы Призрака смерти.

«Аватар»

Екатерина Лодянова тоже решила перенести в реальность персонажа мультфильма, но её выбор пал на Катару из «Аватара: Легенды об Аанге». В сериале это верная напарница главного героя и могущественный маг воды. Уже с первого сезона зритель наблюдает за трансформацией Катары в искусного бойца и верного друга Аватара, а впоследствии — в любовь всей его жизни.

Чёрная кошка из вселенной «Человека-паука»

К релизу крайне ожидаемого «Человека-паука: Нет пути домой» Алиса Шпигель подготовила образ Чёрной кошки — подруги дружелюбного соседа. Хотя герои часто пересекаются в играх, фильмах и мультсериалах, на экране персонаж появляется достаточно редко. И девушка решила доказать, что это огромное упущение. Увидеть такую прелесть на экране захочет каждый зритель.

«Скайрим»

Известная в кругах Reddit косплеерша kingsfools решила примерить образ Цицерона — бывшего ассасина Тёмного Братства из «Скайрима». Несмотря на брутальный вид персонажа, у девушки получилось очень милое преображение. Так сразу и не скажешь, что она когда-то состояла в клане убийц. Сет подготовлен в честь 10-летия оригинальной Skyrim.