Посмотрели почти весь второй сезон «Ведьмака». Достойная работа над ошибками

Дебютировавший два года назад сериал по «Ведьмаку» оказался успешным, но спорным. Критике подверглись и творческие решения создателей шоу, и метод повествования, и явный недостаток бюджета, а про подбор актёров и броню бойцов Нильфгаарда не пошутил только ленивый. Спустя два года выходит продолжение — учли ли мнение своих зрителей в Netflix?

Мы посмотрели первые шесть серий второго сезона и делимся впечатлениями без спойлеров.

А ты изменился

Сразу ответим на самый важный вопрос — да, создатели сериала всерьёз восприняли критику первого сезона и при работе над продолжением постарались исправить как можно больше недочётов. От мутного стиля повествования с разными временными линиями ожидаемо избавились — теперь истории всех героев идут параллельно друг другу, а их судьбы часто переплетаются между собой. Только за счёт этого смотреть несколько серий подряд стало куда увлекательнее, да и сюрпризов благодаря этому получается создать больше.

Компьютерной графики также стало заметно меньше. При любой возможности создатели пытаются использовать практические эффекты, хотя иногда в самых странных сценах графика всё-таки появляется. Иногда одно и то же существо воссоздают то при помощи подручных средств, то благодаря компьютеру. Не в пользу последнего. Хотя в целом второй сезон выглядит намного лучше. И декорации стали красивее, и операторская работа, да и многого удаётся достигнуть благодаря грамотной цветокоррекции.

Второй сезон выглядит более красочно, но при этом всё ещё реалистично. От смытых серых цветов первого сезона решили избавиться.

В целом ко второму сезону можно подходить чуть ли не по пунктам. Если что-то вам конструктивно не нравилось в первом сезоне, то велика вероятность, что во втором это исправили. К примеру, мусорная броня Нильфгаарда теперь действительно выглядит внушительно, как и положено богатой нации.

Куда больше внимания стали уделять второстепенным героям, тогда как сам Геральт немного ушёл на задний план. Главным героем второго сезона точно стала Цири, с ролью которой отлично справляется Фрейя Аллан. Каждому персонажу дали собственную сюжетную линию с мотивацией — даже Трисс, которая для многих стала самым спорным персонажем экранизации.

А вот с музыкой опять не заладилось. Бóльшую часть времени звучит традиционный Голливуд, однако изредка попадаются какие-то необычные мелодии в духе первоисточника или игрового «Ведьмака». У Лютика при этом вновь отличная песня, но вряд ли её ждёт слава «Чеканной монеты» — да и вряд ли кто-то пытался повторить успех.

Повествование стало полностью сквозным — никаких филлеров, где Геральт бы отправился на охоту за «монстром недели». Это несколько разочаровывает. Многие любят вселенную Анджея Сапковского как раз за маленькие истории внутри этого мира, с которыми в сериале пока скупо, хотя первая серия всё же выделяется.

В сериале взялись адаптировать повесть «Крупица истины», которая у Сапковского была мрачной адаптацией «Красавицы и чудовища». Для шоу пришлось внести множество изменений в первоисточник, но, что удивительно, версия Netflix оказалась даже более мрачной и в духе вселенной, чем в первоначальном рассказе.

Однако, к сожалению, на этом всё. Остальные серии уже сосредоточены на глобальном сюжете.

Второй сезон проработал почти все ошибки первого, большие похвалы создателям за это. Да, команде всё ещё есть куда расти — постановка экшена оставляет желать лучшего, да и его мало. Но это, скорее, придирки. На съёмках явно стараются снимать боевые эпизоды необычно. И зачастую это удаётся, просто выглядит несколько неуклюже.

А вот что Netflix точно удаётся, так это сцены с гнетущей атмосферой. Особенно хочется похвалить за эпизод с бруской из первой серии, когда она перемещалась по комнате. Вроде бы ничего особенного, но актрисе успешно удалось показать монстра с необычной стороны. До мурашек.

Впереди ещё два эпизода, однако уже с уверенностью можно сказать, что история во втором сезоне закончится на самом интересом месте. При этом сюжет всё ещё кажется эдаким прологом к дальнейшим масштабным событиям, которые явно начнутся не раньше третьего сезона — надеюсь, его не придётся ждать ещё пару лет.

Второй сезон «Ведьмака» — показательный пример того, как надо работать с критикой, при этом сохраняя собственное видение проекта. Поговаривают, что Генри Кавилл на съёмках ведёт себя как истинный «задрот» вселенной, к которому как к Крестному отцу можно подходить за советами (да он и сам этим активно занимается). И это заметно — создатели явно питают большую любовь к этой вселенной.