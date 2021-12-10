The Game Awards 2021: смотрим церемонию вместе
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Главное с церемонии — анонсы и награды.
Вскоре начнётся главная видеоигровая церемония The Game Awards 2021, которая вопреки названию не только про награждение лучших за последние 12 месяцев, но и про взгляд в будущее индустрии — ожидаются анонсы, свежие трейлеры и сюрпризы.
Мы будем вести текстовую трансляцию события, а также выпускать новости о главном.
Основное шоу начнётся в 04:00 мск, а прешоу запустят за 30 минут до этого.
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