The Game Awards 2021: смотрим церемонию вместе

Вскоре начнётся главная видеоигровая церемония The Game Awards 2021, которая вопреки названию не только про награждение лучших за последние 12 месяцев, но и про взгляд в будущее индустрии — ожидаются анонсы, свежие трейлеры и сюрпризы.

Мы будем вести текстовую трансляцию события, а также выпускать новости о главном.

Основное шоу начнётся в 04:00 мск, а прешоу запустят за 30 минут до этого.