Инсайды про новую Splinter Cell и «Контракт» для GTA Online / Чемп.NEWS
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Сэм Фишер может появиться в игре Ubisoft с открытым миром, игроки критикуют Blizzard и новое сюжетное дополнение для GTA Online с Dr. Dre.
Морозная пятница, но мы возвращаемся с интересными новостями в 31-м выпуске. Сегодня рассказываем про новое сюжетное обновление The Contract для GTA Online. В нём вы узнаете, что случилось с героями GTA 5 после финала игры. Ещё расскажем про NFT-предметы от Ubisoft и инсайды про новую часть Splinter Cell.
31-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 31-го выпуска
- Поклонники World of Warcraft критикуют Blizzard (всё из-за Сильваны).
- Фил Спенсер рассказывает про консольные войны и токсичных игроков.
- Инсайдер рассказал про новую часть Splinter Cell в открытом мире.
- И многое другое.
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