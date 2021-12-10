Инсайды про новую Splinter Cell и «Контракт» для GTA Online / Чемп.NEWS

Сэм Фишер может появиться в игре Ubisoft с открытым миром, игроки критикуют Blizzard и новое сюжетное дополнение для GTA Online с Dr. Dre.

Морозная пятница, но мы возвращаемся с интересными новостями в 31-м выпуске. Сегодня рассказываем про новое сюжетное обновление The Contract для GTA Online. В нём вы узнаете, что случилось с героями GTA 5 после финала игры. Ещё расскажем про NFT-предметы от Ubisoft и инсайды про новую часть Splinter Cell.

31-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 31-го выпуска

Поклонники World of Warcraft критикуют Blizzard (всё из-за Сильваны).

Фил Спенсер рассказывает про консольные войны и токсичных игроков.

Инсайдер рассказал про новую часть Splinter Cell в открытом мире.

И многое другое.

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