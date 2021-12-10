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Информация про новую Splinter Cell в открытом мире, сюжетное дополнение «Контракт» в GTA Online и критика Blizzard

Инсайды про новую Splinter Cell и «Контракт» для GTA Online / Чемп.NEWS
Илья Есаулов Семён Кудряшов
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GTA Online
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Сэм Фишер может появиться в игре Ubisoft с открытым миром, игроки критикуют Blizzard и новое сюжетное дополнение для GTA Online с Dr. Dre.

Морозная пятница, но мы возвращаемся с интересными новостями в 31-м выпуске. Сегодня рассказываем про новое сюжетное обновление The Contract для GTA Online. В нём вы узнаете, что случилось с героями GTA 5 после финала игры. Ещё расскажем про NFT-предметы от Ubisoft и инсайды про новую часть Splinter Cell.

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Главное из 31-го выпуска

  • Поклонники World of Warcraft критикуют Blizzard (всё из-за Сильваны).
  • Фил Спенсер рассказывает про консольные войны и токсичных игроков.
  • Инсайдер рассказал про новую часть Splinter Cell в открытом мире.
  • И многое другое.
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