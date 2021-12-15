Посмотрели «Человека-паука: Нет пути домой». Три в одном

Человек-паук в исполнении Тома Холланда получился во многом спорным, что особенно подчёркивалось в сольных фильмах, где герой редко действовал самостоятельно. Сначала внимание перетягивал Тони Старк, а затем на его место пришли Мистерио и Ник Фьюри. Паук в киновселенной Marvel никогда не ощущался самостоятельным героем.

Но всё изменилось

«Нет пути домой» неожиданно показывает себя с необычной для фильмов Холланда стороны. Мне хоть и нравились предыдущие картины, но они ощущались каким-то стерильными, безжизненными и даже фабричными. Однако, как оказалось, в сочетании с третьей частью они образуют неожиданную и комплексную историю.

Первая трилогия «Человек-паук» в киновселенной Marvel (как мы уже знаем, готовится вторая) на самом деле завуалированная история становления. То, что у персонажей Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда занимало от силы половины первых фильмов тут неожиданно растянули на всю трилогию.

Теперь понятно, что Паука у Marvel делали настолько несамостоятельным для усиления эффекта, когда он таки перестанет мальчиком на побегушках. И получилось. Три картины образуют эдакий первый сезон сериала, только вот новые «серии» выходили раз в два года.

Однако все мы тут собрались ради другого, ведь «Нет пути домой» открывает мультивселенную Marvel, позволяя команде Кевина Файги создавать ранее невозможные концепции. И да, создатели фильма не отказывали себе в материале для работы.

Вы удивитесь, как много времени выделяют персонажам других вселенных, уже не говоря о том, насколько получились увлекательные диалоги между героями. Чего стоит одна встреча Отто Октавиуса и Нормана Озборна из фильмов Сэма Рейми — Осьминог и Зелёный гоблин вполне ожидаемо стали главными злодейскими звёздами. Разочарованным не останется почти никто.

Более того, в «Нет пути домой» умудрились расширить и закрыть несколько сюжетных линий из фильмов с другими Пауками.

Приятно удивил Джейми Фокс в роли Электро — тут ничего шокирующего, просто образ из фильмов с Эндрю Гарфилдом удалось преобразовать во что-то более правдоподобное. А вот Песочный человек и Ящер кажутся лишними — им не уделяют достаточного внимания, а их мотивация сбивает с толку. Явно добавили для количества и небольшого фансервиса.

Сам Том Холланд явно подрос в актёрском мастерстве, да и ему есть что играть. Несмотря на всю фансервисность у картины есть немало драматических эпизодов, которые выбьют слезы даже из самых мужественных. И во многом этому способствует именно игра ведущего актёра. Через него буквально чувствуешь всю горесть произошедшего.

Проблемы остались

Вдобавок, как и раньше, у Marvel и режиссёра Джона Уоттса откровенные проблемы с интересными полётами на паутине — абсолютно всё выглядит вторично и попросту неинтересно. Сражения же получились хаотичными и не особо зрелищными, но несколько эпизодов всё же удалось показать достойно. Режиссёру явно интереснее снимать диалоги и персонажей, нежели экшен.

Однако на фоне всего остального это вообще не имеет значения, ведь «Нет пути домой» стала настоящим праздником для поклонников любимого супергероя — никакой другой персонаж не может получить такой фильм. Все ключевые повороты картины стали секретом Полишинеля задолго до премьеры, но даже зная вообще весь сюжет и все события, — каждая важная сцена доведёт до мурашек, а увиденное надолго засядет в голову.

Следуя традиции «Мстителей: Финал» и других важных фильмов Marvel, в трейлерах очень аккуратно показывали многие сцены — они либо были вырваны из контекста, либо их и вовсе не было. Не будем приводить хоть какие-то примеры, но призываем не переживать: в трейлерах показали лишь малую часть картины, а на многие эпизоды даже не намекнули.

Смотреть?

Для поклонников Человека-паука премьера по значимости даже важнее, чем последние «Мстители» — хотя казалось бы, как можно прыгнуть выше. Два с половиной часа «Нет пути домой» вообще не замечаешь, тебе попросту некогда, ведь ты каждое мгновение вовлечён в события и переживания.

Что удивительно, с учётом всего фансервиса Джону Уоттсу удаётся не потерять фокус (от чего, например, страдали и «Человек-паук 3», и «Новый Человек-паук 2»). Это всё ещё в первую очередь картина про Человека-паука Тома Холланда. О его взрослении, принятии ответственности и последствий после решений. Всё остальное — очень приятное, но всё же дополнение.

Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоится сегодня — первые сеансы начнутся утром 15 декабря. Во время фильма, кстати, показывают второй трейлер экранизации Uncharted, а второй сценой после титров стал тизер-трейлер продолжения «Доктора Стрэнджа» от Сэма Рейми.