Проиграл — постарел. От 20 до 78 лет за 20 минут.

Поиграли в SIFU. Экшен с рукопашными боями, где герой может стать мощным дедом

SIFU сразу привлекает внимание — это стильный трёхмерный файтинг, где герой просто сражается со множеством противников. Даже смотреть за ним интересно, поэтому лично попробовать инди-блокбастер хотелось побыстрее. И такая возможность подвернулась.

И тут наступило первое разочарование — играть сложно. Нам дали попробовать второй уровень в клубе без обучения, поэтому понимать даже базовые приёмы надо либо в режиме виртуальной тренировки, либо изучая раскладку и меню комбинаций, либо просто экспериментируя во время прохождения.

Просто наскоком точно не получится — я пробовал. Изредка получались стильные бои, однако бóльшую часть времени я постоянно получал по затылку и умирал-умирал-умирал. Ладно, пришлось углубиться в меню ради изучения хоть каких-то комбинаций. Второй забег оказался куда эффективнее.

Основных кнопок в бою две — лёгкий и тяжёлый удар. А комбинировать их надо при помощи левого стика. К примеру, вперёд-назад и треугольник позволяют сделать подсечку, благодаря чему враг упадёт и его будет легко добить. Комбинаций не очень много, но многие строятся на чётких таймингах.

Конечно, среди приёмов также есть уже традиционные для жанра уклонения, блок, парирование и тому подобное. Вдобавок позволяют немного взаимодействовать с окружением — брать стеклянные бутылки, кидать под ноги пуфики, бить головой об стену. При этом многие объекты окружения разрушаются, поэтому в зале клуба можно устроить настоящий беспорядок. Выглядит очень эффектно.

Если всё получается, то на экране происходит знаменитая сцена в коридоре из корейского «Олдбоя».

Ключевой особенностью SIFU стала система смерти — каждый раз, когда здоровье героя уменьшается до нуля, он может возродиться на месте, но состариться. Сначала это год-два, но после каждой смерти «скачок» увеличивается. Иногда смерть старила персонаж аж на восемь лет. При этом старение даёт преимущества: удары героя становятся сильнее, однако здоровья у него с каждым разом всё меньше.

Умерев в 20 лет герою после возрождения становится 21. После — 23. После — 26. И так далее.

Умирать бесконечно, правда, не позволят — в районе 80 лет наступает окончательный Game Over, после которого придётся начинать как минимум с самого начала уровня. Не сказать что это большая проблема, поскольку отрезок был довольно скромным по продолжительности.

В целом ещё что-то сказать об игре пока сложно. По первым впечатлениям, это чуть ли не эталонный представитель жанра. Его можно даже в полушутку называть Dark Souls от мира рукопашных боёв. Да и визуально SIFU выглядит классно, и музыка здесь под стать сражениям.

SIFU выйдет уже 8 февраля на ПК, PS5 и PS4.