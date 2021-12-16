Все спойлеры «Матрицы: Воскрешение»

«Матрица: Воскрешение» уже стартовала в российских кинотеатрах! Мы посмотрели фильм и подготовили обзор, в котором нет абсолютно никаких спойлеров. И это было трудно, поскольку почти весь фильм так или иначе можно назвать спойлером. Продолжение такой крупный франшизы не могло обойтись без камео, отсылок и возвращений старых героев. Киану Ривз и Керри-Энн Мосс снова сыграли Нео и Тринити, однако это не единственное, что заготовила Лана Вачовски.

В этом же тексте я не буду сдерживаться и постараюсь рассказать все важные сюжетные детали продолжения, о которых вы сможете узнать только после полного просмотра.

Ещё раз, дальше по тексту будут жёсткие спойлеры к «Матрице: Воскрешение». Если вы ещё не посмотрели фильм, то закройте эту страницу и вернитесь к ней позже.

Итак, спойлеры

Цикл матрицы перезапустился после того, как Нео убил Смита и построил мир между машинами и людьми. Как вы помните, во время последнего фильма рядом с избранным умерла Тринити. На самом деле, обоих главных героев оживил новый Архитектор — тот самый психолог в синих очках. Он попросил «руководство» отдать ему тела Нео и его возлюбленной, чтобы восстановить и подпитывать матрицу их силами.

Архитектор спрятал Нео и Тринити в матрице и полностью стёр им память, превратив в кукол. Он также повлиял на то, как их видят окружающие люди, поменяв их внешность. При этом он придумал героям новые жизненные пути: Томас Андерсон стал видным геймдизайнером и создал сверхуспешную линейку игр «Матрица», а Тринити стала примерной женой и матерью нескольких детей.

Вот таким образом Архитектор обесценил все прошлые подвиги Нео — превратил их в игру. Её сюжет целиком построен на всех достижениях избранного и ключевых событиях оригинальной трилогии. И «Воскрешение» любит посмеяться над этим — в фильме есть сцена, где команда Андерсона обсуждает детали четвёртой части.

На протяжении многих лет Архитектор наблюдал за главными героями и следил, чтобы они избегали близкого контакта. Он также придумал новый способ подавлять сопротивление других людей матрице, чтобы избежать бунтарей — надо напичкать всех синими таблетками. Они подавляют сигналы, по которым их можно найти.

Мистер Смит тоже на месте, его можно было увидеть по трейлерам. Он в фильме выступает начальником Андерсона, однако совсем не помнит его и вообще то, что с ним происходило. Однако он вспомнит о нём во время первой попытки Нео сбежать из матрицы.

За пределами матрицы время шло своим чередом. Выжившие смогли наладить контакт с машинами, у них даже появились друзья, которые периодически помогают им с разными вылазками. Да, война вроде бы закончилась, но напряжение между людьми и ними всё ещё высокое. Но самое главное — человечество выжило и построило себе новый дом.

Зиона больше нет, его оставили после катастрофических событий третьей части. Теперь люди живут в Ио — новом городе, который тоже спрятан под землёй и дополнительными защитными системами. Лидером города стала Ниоба, которая продвинулась по службе и дошла до генерала. Благодаря дружбе с машинами люди стали жить лучше: над городом появился аналог неба из-за искусственного фотосинтеза, а в местных садах выращивают клубнику. Самую настоящую!

В фильме есть Морфеус, тот самый, который помогал Нео в его приключениях. В Ио стоит памятник в его честь, он стал верховным советником Зиона после окончания войны. И он снова поможет избранному, ведь его превратили в осязаемую голограмму.