Игроки против «Сталкера» из-за NFT и смешной кроссовер Elden Ring с GTA / Чемп.NEWS
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Пользователи Steam критикуют S.T.A.L.K.E.R. 2, анонс ремейка Splinter Cell и дело инвесторов против Cyberpunk 2077.
Не самая спокойная пятница, и снова не без драмы в игровой индустрии. Об этом и расскажем в 33-м выпуске наших видеоновостей. Возмущённые игроки жалуются на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl из-за анонса NFT в этой игре. Онлайновая Final Fantasy 14 стала лучшей игрой года на Metacritic, но игроки недовольны большими очередями на серверы. И смешной кроссовер Elden Ring и GTA: San Andreas, не «потрачено»!
33-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 33-го выпуска
- Сэм Фишер возвращается в ремейке оригинальной Splinter Cell.
- Инвесторы CD Projekt RED получат денежные компенсации за Cyberpunk 2077.
- Square Enix не справляется с наплывом игроков: все хотят играть в Final Fantasy 14 (но не могут).
- И многое другое.
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