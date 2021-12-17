Игроки против «Сталкера» из-за NFT и смешной кроссовер Elden Ring с GTA / Чемп.NEWS

Не самая спокойная пятница, и снова не без драмы в игровой индустрии. Об этом и расскажем в 33-м выпуске наших видеоновостей. Возмущённые игроки жалуются на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl из-за анонса NFT в этой игре. Онлайновая Final Fantasy 14 стала лучшей игрой года на Metacritic, но игроки недовольны большими очередями на серверы. И смешной кроссовер Elden Ring и GTA: San Andreas, не «потрачено»!

33-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 33-го выпуска

Сэм Фишер возвращается в ремейке оригинальной Splinter Cell.

Инвесторы CD Projekt RED получат денежные компенсации за Cyberpunk 2077.

Square Enix не справляется с наплывом игроков: все хотят играть в Final Fantasy 14 (но не могут).

И многое другое.

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