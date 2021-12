«Матрица» пыталась покорить игры. И везде ждал провал

Трилогию «Матрицы» называют фильмами нового столетия. Культовая франшиза будто задала вектор развития индустрии развлечений. За всем пафосом и напыщенностью скрывались аллюзии и аллегории как на древнегреческую мифологию, так и на религию.



И вот спустя 18 лет выходит новая картина — «Матрица: Воскрешение». Мы решили вспомнить игры по франшизе, через которые режиссёры пытались выстроить цельную вселенную с единым сюжетом. Их было очень мало, к тому же создателей везде ждал провал.

Enter the Matrix (2003)

Видеоигровые адаптации знаменитых фильмов бывают двух типов: хорошие и не очень. Во многом это зависит от подхода не столько игровых студий, сколько коллег из киноиндустрии. Иногда разработчикам не дают достаточно референсов или предоставляют такой простор, что те забывают о первоисточнике. Однако спорное качество Enter the Matrix — это совсем обратная история, где киностудия пошла навстречу, а у команды попросту не хватило времени.

Первой игрой по киновселенной Вачовски стала Enter the Matrix, которая вышла в мае 2003 года до релиза заключительной части «Матрица: Революция». За разработку ответственна Shiny Entertainment, создавшая MDK и Earthworm Jim. Режиссёры и игровая студия уже были знакомы друг с другом. Задолго до релиза первой части «Матрицы» Вачовски пришли к президенту компании Дэвиду Перри и питчили идею игры, так как боялись, что фильм провалится в прокате. Перри предложение отклонил, но с выходом картины на большие экраны сильно пожалел:

Это была худшая ошибка за всю мою карьеру. Я сидел в кинотеатре и был ошарашен, а также думал про себя: что же я наделал? Я думал, что это будет очередной фильм про хакеров!

Тогда уже Дэвид позвонил сёстрам и предложил перенести приключения Нео в видеоигровой формат. Разработка проекта длилась два года, а в ее процессе активно принимали участие сами режиссёры. Они написали сценарий объёмом 244 страницы, а также отсняли часовой материал с актёрами из фильма. Со своей стороны, киностудия Warner Bros. Pictures предоставила павильон для сессий motion capture, а также привлекла к озвучке Киану Ривза, Керии-Энн Мосс, Лоуренса Фишборна. Общий бюджет разработки составил $ 20 млн, в то время как создание других проектов в среднем обходилось в $ 5 млн.

В мае 2003 года состоялся релиз Enter the Matrix, реакция была спорная. Из-за того, что сроки разработки были сжаты, отполировать проект толком не успели даже с учётом поддержки киностудии и самих режиссёров. Ругали за отсутствие играбельного Нео, всевозможные баги, лаги, ну и, конечно же, за квадратные колёса у автомобилей. Однако игрокам приключение Ниобе или Призрака пришлось по душе. За каждого из них была своя сюжетная линия и динамичный геймплей. Игроки могли замедлять время, сражаться с противниками как в рукопашных поединках, так и перестрелках, кататься на автомобиле и заниматься взломом. Благодаря ему, кстати, можно было активировать секретный PvP-режим.

The Matrix: Path of Neo (2005)

Второй культовой игрой по кинофраншизе стала The Matrix: Path of Neo. Трудились над ней те же люди, что и раньше, включая Вачовски. Основной фокус проекта был направлен на то, чтобы восполнить пробелы между первой и второй частями, а также кое-как изменить финал трилогии об избранном.

В этот раз создание игры проходило не так помпезно. Сказалось это даже на том, что на озвучку не пригласили знаменитый каст. К своей роли вернулся лишь Лоуренс Фишборн, который играет Морфеуса. Доснимать для Path of Neo ничего не стали и воспользовались уже готовыми сценами трилогии, а также «Аниматрицы».

Сюжет разворачивается на протяжении всех фильмов. Игроки теперь управляют не второстепенными персонажами, а самим Нео, и проходят через знаковые для франшизы эпизоды. Одни из них реконструировали как катсцены, другие — как игровые секции. К примеру, пользователь поучаствует в сражении с сотнями Смитов или в перестрелке в лобби бизнес-центра из первого фильма.

Перед сражением с финальным боссом игрокам внезапно включают видеоролик. В нем сёстры Вачовски ломают четвёртую стену и иронизируют над концовкой «Матрица: Революция». Поэтому перед появлением гигантского агента Смита они лично его представляют и воодушевляют игроков перед сражением.

Критики и игроки встретили The Matrix: Path of Neo не так тепло, как Enter the Matrix. Несмотря на то что главный герой теперь Нео, всё равно общее впечатление портили те же баги, глитчи, а управление и поведение камеры были далеки от идеала. Геймплей не сильно изменился со времён предшественницы: расширили только арсенал, а также ввели постановочные секции для более кинематографичного игрового процесса.

The Matrix Online (2005)

Развитие вселенной на двух синглплеерных тайтлах не закончилось. В 2005 году состоялся релиз ММО по франшизе Вачовски — The Matrix Online. Разработала её Monolith Productions (F.E.A.R., Shadow of Mordor), которая также заручилась поддержкой режиссёров. Во всех интервью они подчёркивали, что проект продолжает историю трилогии Нео и что теперь игроки «унаследовали сюжетную линию». За нее отвечал Пол Чадвик, до этого работавший над комиксами по Star Wars и Marvel.

Геймплейно же игра разительно отличалась от двух предыдущих проектов. Здесь уже был выбор классов (программист, оперативник и хакер), прокачка, а также присутствовала возможность участвовать в массовых баталиях против других игроков с применением как огнестрельного оружия, так и боевых искусств.

Пользователь мог примкнуть и к любой из трёх фракций: Зион, Машины и Меровингиане. Несмотря на большое количество контента, The Matrix Online вышла во времена дебюта World of Warcraft. «Матрица» выглядела слабо на фоне конкурента из-за малого количества игроков, а геймплей постоянно сопровождался багами и глюками в анимации. Разнообразие квестов не радовало, даже несмотря на фракционное распределение. Как итог спустя четыре года игра была закрыта. Несмотря на это, энтузиасты смогли запустить свои сервера, и сейчас в The Matrix Online может поиграть любой желающий.

В The Matrix Online произошло множество важных для вселенной событий: гибель Морфеуса, попытка враждующих фракций получить остатки Нео, а также появление четвёртой неназванной стороны конфликта. Несмотря на то что с момента закрытия серверов в 2009 году прошло уже 12 лет, история «Матрицы» продолжится в «Воскрешении».

«Матрица: Пробуждение» (2021)

Совсем недавно небольшая команда Epic Games совместно с партнёрами и режиссёром Ланой Вачовски выпустила технологическую демоверсию «Матрица: Пробуждение». Это не полноценная игра, а интерактивное приложение для PS5 и Xbox Series. Оно призвано показать возможности нового движка Unreal Engine 5 и параллельно этому прорекламировать свежий фильм. Однако даже в таком случае проигнорировать проект в таком материале нельзя.

Геймплейно, конечно, тут особо делать нечего, однако визуально и графически «Пробуждение» впечатляет. Технологически, наверное, это самый продвинутый игровой продукт на рынке — и фактически единственная игра для консолей нового поколения, которая полноценно показывает их возможности.

К сожалению, неизвестно, планирует ли Warner Bros. новую игру по франшизе. Та же студия Monolith, ранее отметившаяся The Matrix Online, сейчас занята игрой про Чудо-женщину — а ведь создатели Middle-earth: Shadow of Mordor могли бы применить свою экспертизу в создании по-настоящему интересной игры про матрицу. Эх!