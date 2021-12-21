Самый сильный человек в мире: играет в «Танки» и мечтает о бое с Емельяненко

World of Tanks считается игрой для мужчин среднего и старшего возрастов. Кто предпочитает особо не вникать в киберспортивные дисциплины, кто привык после работы расслабиться за понятным геймплеем. Поэтому для рекламы этой игры выбираются звёзды под стать танкам — такие же сильные и мощные.

Главным лицом новогоднего ивента в «больших танках» стал «железный Арни». А для анонса польской ветки тяжёлых танков в World of Tanks Blitz позвали пятикратного победителя конкурса «Самый сильный человек в мире» Мариуша Пудзяновского. Пользуясь случаем, «Чемпионат» пообщался с известным спортсменом об играх, карьере и увлечениях.

— Как вы узнали о существовании такой игры, как World of Tanks Blitz? Как вы познакомились с ней?

— Однажды во время тренировки мы с ребятами решили повалять дурака. Понимаете, тренировка тренировкой, но время для отдыха тоже важно находить. Один из моих напарников предложил попробовать свои силы в чём-то совершенно другом. Так дело дошло до смартфонов, и мы скачали игру World of Tanks Blitz. В общем, мы неплохо провели время, посмеялись и действительно попробовали что-то новое, что отличается от работы в спортивном зале.

Фото: instagram.com/pudzianofficial

— Часто ли вы запускаете «Танки»? И на какой платформе предпочитаете играть — на компьютере или мобильных устройствах?

— Обычно я предпочитаю играть на мобильных устройствах, потому что в основном делаю это лёжа в кровати. Знаете, после трудового дня и изнуряющих тренировок мне трудно сидеть перед компьютером. Я предпочитаю полчаса-час полежать, поиграть, расслабиться. Поэтому я просто ложусь, включаю телефон и запускаю «Танки».

— Почему именно они, а не Counter-Strike, Dota 2 или другие соревновательные видеоигры?

— Меня всегда интересовали тяжёлые машины. В молодом возрасте смотрел фильм «Четыре танкиста и собака». Я видел, как русские танки сражаются с немецкими тиграми. В конце концов, хороший крестьянин не станет играть какими-то игрушками или машинками.

— В другие игры играете? Есть ли у вас дома консоль или мощный ПК?

— Да, я иногда играю в другие игры, но всё же предпочитаю те, где можно ненадолго отвлечься от дел. Например, провести пару боёв в World of Tanks и снова вернуться к работе.

— Есть ли у вас самые любимые танки в игре? Помимо польских, конечно.

Однозначно после фильма «Четыре танкиста и собака» мои любимые танки — это знаменитый Rudy 102 или советские танки серии Т-34. Их производили во время Великой Отечественной войны. Конечно, их нельзя сравнивать с более современными танками, но мои чувства к ним остаются прежними.

— Если бы можно было сравнить себя с танком, то каким бы вы хотели быть?

— Безусловно, я был бы быстрым, мощным и манёвренным танком. Сегодня существует много разных моделей техники и выбрать что-то конкретное мне уже сложно. Я бы взял у каждого из них по чуть-чуть: у одного прочность, у другого дальность обзора, у третьего — подвижность и скорость.

Фото: instagram.com/pudzianofficial

— Вы попробовали себя в нескольких вариациях силового вида спорта, от чистого до силовой выносливости. Но какая категория силового экстрима оказалась вам ближе?

— Каждый вид спорта по-своему тяжёлый. Я ведь 10 лет подряд был в тройке самых сильных людей мира. Пять раз мне удавалось побеждать, несколько раз я был вторым или третьим. И это была очень тяжёлая работа — сотни тысяч часов, проведённых в тренировочных залах, во дворе, работа с большим весом и разным оборудованием. ММА — это техничные виды спорта на выносливость и, знаете, это тоже очень тяжёлая работа, совершенно другая, но такая же тяжёлая. Нельзя сравнивать тяжёлую атлетику с боями в ММА. В любом соревновательном виде спорта нужно ответственно подходить к работе, если вы хотите быть на высоком уровне.

— Каких российских спортсменов в силовом виде спорта вы знаете? Были ли наслышаны (или, может, знакомы) с Владимиром Турчинским или Михаилом Кокляевым?

— Да, конечно, я несколько раз выступал с Михаилом Кокляевым. Они так и не смогли меня побороть за всё это время. Я часто выступал на стадионе в Лужниках, где мы устраивали дуэли. Меня было непросто побороть. Те, кто следит за моими соцсетями, знают, о чём я говорю.

— Вас пять раз признавалм самым сильным человеком мира. Каково быть таким и осознавать, что сильнее тебя нет на этой планете?

— Да я только сейчас начинаю понимать, что это значит. У меня осталось кое-что из того оборудования, например, штанги по 320 килограммов. Сегодня я не могу оторвать их от земли. А ведь раньше я мог спокойно их поднимать и подниматься по лестнице. Сегодня, возможно, для этого мне бы понадобилось два меня. ММА — это совершенно другой вид спорта, и только сейчас я понимаю, какие силы у меня были тогда.

— За 10 лет вы провели более 20 боёв в MMA. Даже могли выйти против Емельяненко. Но почему тот бой не состоялся?

На сегодняшний день мне уже поступило несколько предложений выйти с Федором Емельяненко. Я уверен, что моя карьера в ММА продлится ещё как минимум несколько лет, так что, может быть, однажды мы встретимся в клетке.

— Какой рекордный вес вам приходилось поднимать?

— В становой тяге я поднимал 415 килограммов. На спину мог взять 620 килограммов и пройти 20 метров. Например, я мог протянуть железнодорожный вагон или два грузовика, соединённые вместе, на расстояние в 50 метров. И я до сих пор хорошо помню, что тянуть «Геркулес» или военный самолёт на чемпионате мира на 50-метровом участке было большим риском для здоровья.

Фото: instagram.com/pudzianofficial

— Сколько потребуется стронгменов, чтобы сдвинуть танк с места?

— Я думаю, что восемь или 10 человек могли бы его сдвинуть. Мы не говорим о том, чтобы его протащить. Если бы гусеницы не так плотно прилегали к земле, то сделать это было бы проще.

— С какими сложностями вы сталкивались в спорте?

— Раньше мне приходилось сталкиваться с множеством различных проблем, когда я переносил тяжести — от бросания камней на платформу до перетаскивания поездов и грузовиков. Когда дело доходит до такого рода задач, у людей возникают удивительные способности и идеи, как их преодолеть.

— В чем заключается ваше партнёрство с разработчиками World of Tanks Blitz?

— Я представил игрокам World of Tanks Blitz ветку тяжёлых польских танков. Мы работаем вместе несколько месяцев, и пока это сотрудничество идёт очень хорошо. А дальше увидим, жизнь сама напишет нам сценарий.