Топ-10 игр из прошлого, которые преобразились в 2021 году

Игры-сервисы — словосочетание, которое лет пять назад пришлось выучить всем геймерам. Тогда волна превращений простых на первый взгляд проектов в поддерживаемые годами платформы только началась, а издатели не знали, как с этим работать. Поэтому во многие одиночные проекты стали попадать чуждые элементы, портившие основную часть.

Впрочем, к 2021-му ситуация устаканилась и игры-сервисы превратились в то, чем должны были стать. Сегодня мы расскажем о 10 лучших платформах, которые получили достойную поддержку в минувшем году и обросли тем контентом, которого заслуживают игроки.

Если совсем просто, то игры-сервисы — это игры прошлых лет, которые после выхода постоянно расширяют и меняют. Было пять карт, годом позже стало уже 10, а потом некоторые из них начали переделывать или вообще удалять.

10-е место. Star Wars: The Old Republic (бесплатная игра)

Доступна на ПК

В 2021-м для Star Wars: The Old Republic не было крупных дополнений — в октябре 2019-го вышло Onslaught о войне между джедаями и ситхами. Запланированное на декабрь этого года Legacy of the Sith должно было закончить связанное с охотой на Дарта Малгуса событие, но в итоге уехало на пару месяцев до февраля 2022 года.

Тем не менее игра всё равно получала апдейты разного размера на протяжении всего года. Например, крупный патч 6.3 подвёл историю упомянутого Onslaught к следующему DLC, переработал систему ежедневных наград и открыл 14-й соревновательный сезон (PvP).

2021-й стал важным годом для SWTOR, поскольку BioWare вернулась к активной поддержке MMORPG и уже начала составлять планы на активную поддержку на ближайшие 10 лет. В планах полностью переделать техническую основу, улучшить графику и переработать многие механики — и это помимо продолжения истории.

9-е место. Destiny 2 (бесплатная игра)

Можно играть на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК

Четвёртый год Destiny 2 прошёл неоднозначно. Как и SWTOR, игра пострадала от пандемии, а её крупное обновление The Witch Queen перенесли на несколько месяцев — опять же до февраля 2022-го. Но разработчики поддерживали игру патчами, добавляли новый контент и даже выпустили бесплатную версию Destiny 2: New Light, которая компонует стартовые миссии и лучше вводит в игру новичков. С другой стороны, весь год игра попадала в разные скандалы.

То модераторы забанят человека за расистский ник только после того, как он попадает в таблицу лидеров, то что-то неловкое скажут на форумах. А уж когда выяснилось, что к предстоящему дополнению нужно будет отдельно докупать подземелья, то негодованию игроков не было предела. Потому-то мы и не стали поднимать Destiny 2 выше — остаётся надеяться, что в следующем году дела у неё пойдут лучше.

8-е место. «Мстители»

Можно играть на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК

Да, мы абсолютно серьёзно. Пускай на запуске игра предлагала сюжетную кампанию с попыткой сделать свой Uncharted, а сервисный элемент был чужероден и портил картину скупостью контента. Спустя почти полтора года экшен преобразился, так что терпеть его сервисную часть стало проще.

Разработчики пошли не самым простым путём — в игру добавляли не просто одиночные миссии, какие-то временные задания, небольшие локации и испытания на них, а целые сюжетные линии. Постановка таких историй осталась на том же уровне, что и в основной игре. Во время их прохождения «Мстители» как бы напоминают, что они — ААА-игра с большими амбициями.

При этом все 2,5 крупных дополнения, вышедших в 2021-м, были бесплатными.

Весной игроков порадовали историей Соколиного глаза и его ученицы, которые вместе с командой Мстителей спасали мир от очередного апокалипсиса и расы Крии. Летом вышел ещё более масштабный аддон про Ваканду и Чёрную пантеру, добавивший крупную сюжетную линию про освобождение и вот это всё. Зимой же вышел долгожданный и разочаровавший «Человек-паук». Во-первых, его добавили только на консолях PlayStation, а во-вторых — весь контент состоит из пары испытаний и самого Паркера.

Хотя исправить неудачи оригинала не удалось (между нами, сервисная составляющая лишь отпугивает бесконечными значками ресурсов и потоком лута, который не отображается на герое), но Crystal Dynamics честно пыталась, при этом выпуская контент ААА-качества абсолютно бесплатно. Учитывая, что игра часто заглядывает на различные распродажи и уже довольно давно осела в Game Pass, оценить её сюжетную часть сейчас — не такая уж и плохая идея.

7-е место. Rainbow Six Siege

Можно играть на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК

Весь седьмой год жизни Ubisoft просто планомерно развивала свой неожиданно хит. Как и некоторые другие успешные игры-сервисы, в своё время «Осада» стартовала совсем не впечатляюще, но благодаря активной поддержке и глубокому фундаменту разработчикам удалось привлечь игроков. Очень много игроков!

За минувший год в игре прошло четыре сезона, с каждым из которых в игре появились новые операторы, скины и задания в боевом пропуске, а также немного переработанные карты. Без больших провалов, без больших успехов — год прошёл для Rainbow Six: Siege спокойно. И именно поэтому шутер не смог забраться повыше в нашем рейтинге, для более уверенной доминации на современном рынке мало делать просто стабильно и хорошо.

6-е место. Fallout 76

Можно играть на PS4, Xbox One и ПК

Онлайновая Fallout в своё время тоже стартовала не очень удачно. В отличие от «Осады», это был, скорее, провал на уровне «Мстителей». Но если Crystal Dynamics только предстоит вытаскивать игру, то у Bethesda, похоже, это уже получилось.

За минувший год для Fallout 76 вышло два больших обновления, которые стали седьмым и восьмым крупными апдейтами игры. Апрельский Locked & Loaded внёс изменения в прокачку и крафт, а летний Steel Reign добавил новую сюжетную область и завершил историю Братства Стали. Поскольку многие базовые проблемы игры (вроде полного отсутствия NPC) давно решены, всё это лишь дополняет картину того, во что превратился Fallout 76. Проект, впрочем, всё ещё на любителя, но теперь признаться, что играешь в него, не стыдно.

5-е место. GTA Online

Можно играть на PS4, Xbox One и ПК

GTA Online и так хорошо поддерживалась контентом — Rockstar следила за фанатским творчеством и вылавливала оттуда удачные идеи, делая из них отдельные временные режимы. А вышедший недавно The Contracts стал неожиданным сюрпризом под конец года.

Слухи о сюжетном дополнении для GTA 5 ходили давно, но мало кто предполагал, что это будет дополнение именно для GTA Online. Опять же, посмотреть на повзрослевшего Франклина, послушать о произошедших в мире игры событиях и помочь Dr. Dre вернуть украденную у него музыку можно бесплатно. Разумеется, при наличии оригинальной GTA 5 на более-менее современных платформах. Впрочем, у кого её сейчас нет?

4-е место. Apex Legends (бесплатная игра)

Можно играть на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК

Как и другие сервисные шутеры вроде Rainbow Six Siege или Call of Duty: Warzone, Apex Legends тоже развивается сезонами. Год у игры вышел довольно ровно, и разработчики за него много чего успели.

В каждом сезоне появляются новый лут, боевой пропуск, награды и, конечно, же новая Легенда — играбельный персонаж. При этом авторы активно рассказывают историю состязаний и развивают общий лор проекта, ведь новые герои не берутся из воздуха. Хоть некоторые игроки и недовольны тем, что стилистически игра всё больше похожа на Fortnite, чем на Titanfall, а синематикам далеко до уровня Blizzard, Apex Legends всё равно получает образцовую поддержку и успешно привлекает новых пользователей.

3-е место. Call of Duty: Warzone (бесплатная игра)

Можно играть на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК

Вроде бы всё просто: берётся старая шутерная франшиза, из неё делается королевская битва, издатель подсчитывает прибыль. Но вот у Electronic Arts с Battlefield это не получилось, а у Activision с Call of Duty получается до сих пор.

Warzone тоже развивается через сезоны, но её дополнительно расширяют под каждую премиальную часть франшизы. Vanguard уже интегрировали в неё, и наоборот — обе игры обменялись контентом и сблизились по сеттингу. Но позднее к Warzone ещё и вышло крупное обновление Pacific с новым островом и воздушными боями на истребителях. Так что, несмотря на наличие «большой» игры, королевская битва всё ещё остаётся самостоятельным — и при этом отличным — продуктом.

2-е место. Final Fantasy 14

Можно играть на PS5, PS4 и ПК

Эта японская MMORPG проделала большой путь, чтобы спустя восемь лет после запуска прийти к невероятному успеху. После триумфальных летних событий, когда проект обогнал World of Warcraft по числу игроков, Final Fantasy 14 закончила своё победоносное шествие выходом дополнения Enwalker.

В отличие от Star Wars: The Old Republic и Destiny 2, разработчики FF14 успели выпустить крупное дополнение в этом году, благодаря чему сорвали небывалый куш. MMO стала настолько популярной, что в какой-то момент её перестали продавать — серверы не выдерживали нагрузок, а игроки стояли в многочасовых очередях на вход.

Всё это стало возможным благодаря высокому качеству контента — игра и так каждый год получала несколько крупных патчей с новыми подземельями и заданиями. Именные сюжетные дополнения при этом расширяли историю, которой, к слову, могут позавидовать и офлайновые выпуски серии.

Endwalker блестяще завершила начатую восемь (восемь!) лет назад сюжетную линию, оставив удовлетворёнными даже самых дотошных фанатов. Впрочем, новички тоже могут втянуться — специально для них цепочки стартовых квестов сильно переработали, чтобы все желающие могли как можно скорее добраться до самой мякотки.

1-е место. Fortnite (бесплатная игра)

Можно играть на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, Android и ПК

Можно как угодно относиться к Epic Games, её магазину EGS, самой Fortnite и даже лично Тиму Суини, но нельзя отрицать, что это в данный момент самая заметная и важная видеоигра. В ней случаются кроссоверы покруче, чем в «Мстителях» и «Нет пути домой» — впрочем, герои оттуда появляются и тут.

Помимо новых режимов, огромного количества приглашённых героев, новых видов геймплея (вроде возможности летать на паутине, реализованной лучше, чем у «Мстителей»), Epic Games ещё и устраивает самые зрелищные события. Так случилось и в этот раз — перед началом сезона остров перевернулся прямо на глазах игроков.

Вдобавок совсем недавно игра ещё и перешла на Unreal Engine 5, став первым и самым популярным проектом на футуристическом движке. Если «Матрица: Пробуждение» только показывает, как в теории могут выглядеть игры будущего, то Fortnite с нами уже сейчас.