Косплей: новогодние красавицы из Mortal Kombat, League of Legends и «Бэтмена»

Важнейший элемент новогодних праздников — атмосфера домашнего уюта и тепла. Создать новогодний настрой можно тематическими украшениями: ёлкой, игрушками, красивыми лентами и так далее. И этот сеттинг подходит абсолютно любому персонажу и любой ситуации. Это доказывают, например, косплееры, которые проводят праздничные фотосессии в подходящих костюмах. И каждый подходит к этому по-своему.
Это наша первая тематическая подборка косплея, и она пришлась именно на Новый год! Сегодня у нас Шая из League of Legends, Чёрная Кошка из «Бэтмена», Бурлеск-Снегурочка, Джейд из Mortal Kombat и Зеро Ту из аниме «Милый во Франкcе».
League of Legends
Хотя Шая — смертоносная охотница с очень острыми перьями, в праздники она добра и мила. По крайней мере, такой персонаж получился у Юлии Черноситовой. Видимо, Новый год способен растопить даже самые опасные сердца в мире Рунтерры.
Mortal Kombat
Даже участники Смертельной битвы иногда отдыхают в кругу семьи и наряжают ёлки. Именно такой Лана Ронина представила Джейд, чувственной и доброй. Причём настолько, что она готова сделать подарочек!
Бурлеск-Снегурочка
Анастасия Желнина решила порадовать нас своим оригинальным образом красавицы-Снегурочки. Она не только перевоплотилась в новогоднюю красавицу, но и сделала это в формате бурлеска и некоторой театральности. Такой прекрасной внучкой гордился бы любой Дед Мороз.
Чёрная кошка
Несмотря на постоянные проблемы в Готэме, его жители тоже отмечают праздники. Чёрная кошка, например, уже нарядила ёлку и получила множество подарков. Екатерина передала все отличительные черты героини в своём новогоднем сете — по-настоящему кошачью грацию, игривость и некий налёт таинства.
«Милый во Франкcе»
Зеро Ту обладает невероятными способностями: регенерацией, сверхчеловеческой силой и даже бессмертием! Однако в новогодние праздники к списку её внушительных навыков добавилось покорение сердец. У Аланы Лаверсон получился очень нежный образ смертоносного клона — ведь каждый из нас в самые светлые дни становится намного добрее.
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