Лучшие фильмы 2021 года

В 2021-м у нас было не так много поводов сходить в кинотеатр, ведь сложно игнорировать пандемию коронавируса и бесконечные переносы. Крупные издатели отказываются выпускать фильмы при текущей обстановке, ведь они могут просто провалиться и не окупить затраты.

Однако так было только в начале года, иначе как объяснить бешеный шквал новинок во второй половине? На минуту даже показалось, что коронавирус уже давно искоренили и теперь можно свободно сходить в любимый зал в конце недели — настолько много крутых фильмов появилось ближе к декабрю. О них и поговорим.

Мы выбрали 10 лучших картин 2021 года, которые почти гарантированно подарят вам невероятные ощущения и развлекут одним (или не одним) холодным вечером.

10-е место. «Майор Гром: Чумной Доктор»

Оценки на Rotten Tomatoes (критики:? / зрители: 81%)

Оценки на Metacrritic (критики:? / зрители: 7,8)

Первый крупный российский блокбастер по отечественным комиксам получился неоднозначным, но не откровенно плохим. От реального облика Санкт-Петербурга в ленте осталось не так уж и много, а некоторые остались недовольны политической повесткой, которая в фильме якобы присутствует.

История рассказывает о расследовании Игоря Грома, майора полиции, который раскрывает преступления с помощью нетрадиционных, но очень эффективных методов. В этот раз он противостоит таинственному мстителю в маске птицы, который убивает сомнительных, но всё-таки не объявленных в розыск личностей. Всё это выливается в серию зрелищных драк и погонь, а затем дополняется тележкой юмора — получается простенький, но всё равно приятный блокбастер.

В кинотеатрах, к слову, картина провалилась, но вот на том же «Кинопоиске» показала себя отлично. Наверстать упущенное вполне можно, если хочется посмотреть отечественный фильм, но не из категории фестивального кино, а из тех, что попроще.

9-е место. «Красное уведомление»

Оценки на Rotten Tomatoes (критики: 36% / зрители: 92%)

Оценки на Metacritic (критики: 37 / зрители: 6,0)

Как и предыдущий претендент, эта лента отлично показала себя в стриминге. Дело в том, что за его пределы она особо и не выбралась — это самый дорогой фильм Netflix, который может похвастаться звёздным кастом. Райан Рейнольдс, Дуэйн «Скала» Джонсон и Галь Гадот — приятные и (почти) не надоевшие лица, которые привлекают внимание.

Red Notice — что-то среднее между «Индианой Джонсом» и типичным фильмом-ограблением. В центре истории оказываются три драгоценных яйца, украшенных золотом и другими ценностями, которые когда-то давно подарили Клеопатре. Пользуясь связанной с реликвиями легендой, агент ФБР пытается поймать одного из самых искусных воров в мире, но оказывается переигран и (почти) уничтожен.

Постановка экшена, компьютерная графика и спецэффекты в фильме крайне посредственные, потому что создатели в первую очередь сосредоточились на персонажах. Хотя многомерных героев у них выписать не получилось, вернее, они и не пытались. Всё хорошее в картине держится на юморе актёрской троицы, поэтому из «Красного уведомления» получается, скорее, комедия, чем что-либо ещё.

8-е место. «Матрица: Воскрешение»

Оценки на Rotten Tomatoes (критики: 67% / зрители: 66%)

Оценки на Metacritic (критики: 64 / зрители: 3,8)

А вот эта картина, в отличие от предыдущих двух, получилась уже далеко не глуповатой комедией. Хотя среди зрителей встречаются разные мнения.

Продолжение «Матрицы» Лана Вачовски снимала в одиночку, взвалив на себя весь груз ответственности за культовую франшизу. Со многими вызовами она справилась безукоризненно — фильм не противоречит существующему канону и грамотно продолжает трилогию, в том числе учитывая и другие произведения.

Пересказывать даже завязку сюжета — преступление. Поклонники должны встретиться с Нео с чистым разумом и с обузданными ожиданиями, ведь картина не лишена недостатков. Первым среди них идёт вялый экшен, который даже обидно видеть от автора одних из самых зрелищных сцен в истории кино. Во многом из-за этого проседает и вторая половина фильма, смазывая общее впечатление. Так или иначе «Матрица: Воскрешение» получилась во много раз удачнее, чем можно было ожидать.

7-е место. «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Оценки на Rotten Tomatoes (критики: 90% / зрители: 82%)

Оценки на Metacritic (критики: 72 / зрители: 7,2)

Мягкий перезапуск «Отряда самоубийц» в формате сиквела вернул веру в то, что про злодеев DC всё-таки можно снять хорошее кино. Ну, как злодеев — всё равно фильм показывает нам человечную сторону что безжалостных убийц, что мутантов.

Снявший до этого «Стражей Галактики» Джеймс Ганн по полной воспользовался взрослым рейтингом, поэтому картина полна как жестоких драк, так и взрослых шуток. Что, впрочем, временами не делает юмор менее (в хорошем смысле) дегенератским. Лёгкий и задорный боевик с приятными героями и неплохой историей — большего из фильма не получилось, а должно ли было?

6-е место. «Охотники за привидениями: Наследники»

Оценки на Rotten Tomatoes (критики: 62% / зрители: 95%)

Оценки на Metacritic (критики: 45 / зрители: 8,0)

Ностальгия — ключевая особенность всех главных релизов осенне-зимнего сезона уходящего года. «Наследники», как и уже упомянутая «Матрица», тоже продолжают давно законченную историю, но делают это гораздо ровнее. Бремя охоты на призраков ложится на плечи нового поколения, которое довольно трогательно связано с героями оригинальных фильмов.

Как и всегда в таких случаях, удовлетворить абсолютно всех фильм не может в принципе. Если вы ждёте от картины экшена или полноценного возвращения старых героев, то ожидания стоит поумерить. В ином случае лента вполне заслуживает просмотра хотя бы из-за фирменного вайба и возможности снова понаблюдать за бытом самых необычных дезинсекторов мира.

5-е место. «Лига Справедливости Зака Снайдера»

Оценки на Rotten Tomatoes (критики: 71% / зрители: 94%)

Оценки на Metacritic (критики: 54 / зрители: 8,7)

У оригинальной «Лиги Справеливости» довольно трагичная история, которая сама тянет на драму. После смерти дочери Зак Снайдер был вынужден бросить производство фильма, который отдали другому режиссёру. Вышедшая кинотеатральная версия была страшным кадавром из оригинального материала, фрагментов с досъёмок и плохой компьютерной графики.

Фанаты требовали выпустить настоящую режиссёрскую версию больше трёх лет. В итоге она вышла исключительно в стриминговых сервисах, на многих из которых стала самым просматриваемым фильмом за год. И это несмотря на то, что речь о четырёхчасовой ленте в формате 4:3, где значительную часть времени занимают сцены с замедленным действием. Если не учитывать это, то получилось эпическое полотно, которое снова вселяет доверие в кинофраншизу DC.

4-е место. «Форсаж 9»

Оценки на Rotten Tomatoes (критики: 59% / зрители: 82%)

Оценки на Metacritic (критики: 58 / зрители: 4,5)

Очень трудно рассказать что-то новое о франшизе «Форсаж», ведь все её поклонники и так как большая семья, где все друг друга знают. Девятая часть не отступает от современных канонов серии — там тоже во главе угла «семья», безбашенные трюки и непринуждённая атмосфера.

Причём настолько, что иногда невольно задаёшься вопросом: «А это точно тот фильм?» В своих лучших традициях «Форсаж» вываливает на экран буквально тонны спецэффектов и абсурда разного калибра. Просмотр девятой части хочется сравнить с сеансом у стоматолога без анестезии. Она постоянно держит в лёгком напряжении и даже не даёт намёка на то, что может произойти в следующую секунду.

Сборы картины минувшей весной показали, что люди всё ещё готовы ходить в кинотеатры, так что вполне возможно, что именно благодаря ей продюсеры и студии всё-таки решились на осенний вал кинорелизов.

3-е место. «Не время умирать»

Оценки на Rotten Tomatoes (критики: 84% / зрители: 88%)

Оценки на Metacritic (критики: 68 / зрители: 6,3)

Картина с говорящим названием заканчивает связанную с Дэниелом Крейгом эпоху Джеймса Бонда. В исполнении артиста спецагент научился показывать свою человеческую историю убедительнее, чем когда бы то ни было, но время всё-таки пришло.

Впрочем, для самого фильма время очень долго не приходило. Студия долго не могла выпустить ленту в прокат из-за ограничений в кинотеатрах, а на стриминговых сервисах она просто не смогла бы заработать столько же денег. Впрочем, теперь это неактуально — завершающая часть истории уже доступна.

Сюжет «Не время умирать» плотно связан с предыдущей картиной о Бонде, «007: Спектр». После поимки своего, как он думал, злейшего врага Бонд заслуженно почивает на лаврах и отдыхает на живописных островах с любимой женщиной. Но подозрения в предательстве и просьба старого друга вынуждают его сбежать из райского уголка и окунуться обратно в мир шпионских интриг, навороченных гаджетов и дорогих автомобилей — ведь бывших спецагентов не бывает.

2-е место. «Дюна»

Оценки на Rotten Tomatoes (критики: 83% / зрители: 90%)

Оценки на Metacritic (критики: 74 / зрители 8,1)

Экранизировать основополагающий для научной фантастики роман настолько сложно, что даже лучшие режиссёры Голливуда либо пасовали, либо не справлялись с этой задачей. Дени Вильнёв взялся за дело с энтузиазмом и дотошностью, благодаря чему фильм получился невероятно красивым и каноничным.

С помощью визионерского гения Вильнёву удалось воплотить на экране и холод космоса, и жар пустыни. Отличный подбор актёров позволил передать образы из книги насколько точно, насколько это вообще возможно. Поразительный и в то же время почти незаметный саундтрек Ханса Циммера окончательно дополнил картину, сделав её пиршеством для глаз и ушей.

История расскажет о взлёте и падении дома Атрейдесов, заполучивших в свои руки одну из самых важных планет в Галактике — Арракис. На нём производится труднодоступное вещество, позволяющее совершать межзвёздные путешествия. Добыче мешают местные представители коренного народа и огромные песчаные черви, в мгновение ока уничтожающие добывающую технику. Если не успели увидеть это в кино, остаётся лишь навёрстывать в стриминге.

1-е место. «Человек-паук: Нет пути домой»

Оценки на Rotten Tomatoes (критики: 94% / зрители: 99%)

Оценки на Metacritic (критики: 71 / зрители: 8,9)

Вряд ли здесь стоило ждать другой фильм. Вместе с выходом картины завершилось и мучительное расследование, в ходе которого поклонники пытались понять, будут ли в картине Человеки-пауки в исполнении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. Поднявшийся хайп привёл к тому, что «Паук» станет одним из самых кассовых фильмов в истории. А нам остаётся сказать лишь одно — если ещё не смотрели, то идите и проверьте правдивость слухов!

А какой фильм 2021 года больше всего понравился вам?