Лучшие игры 2001 года
Видеоигры, которые многие помнят и по прошествии 20 лет. Любителей ностальгии они затянули бы даже сейчас.
Gothic
Легендарная ролевая игра.
Silent Hill 2
По признанию многих фанатов и критиков, лучшая часть серии.
Sid Meier’s Civilization III
Третья часть серии пошаговых стратегий Civilization.
Serious Sam: The First Encounter
Захватывающий шутер.
Grand Theft Auto III
Третья GTA стала первой игрой в серии, выполненной с использованием трёхмерного движка.
Stronghold
Одна из самых крутых стратегий. Симулятор развития и осады средневековых крепостей.
Дальнобойщики 2
Дальнобойщики 2 отличались улучшенной графикой и реалистичностью по сравнению с первой частью. Игра от российской компании SoftLab-NSK.
Ил-2: Штурмовик
Авиасимулятор, моделировавший воздушные боевые действия времён Второй мировой. Ещё один российский продукт, конкурировавший с западными в начале 2000-х.
Max Payne
Первая игра в истории, которая использовала режим bullet time — стрельбу в замедленном времени. Очень атмосферный шутер.
Лучшие игры 2001 года
Читайте также