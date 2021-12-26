Самые красивые игры 2021 года

2021 год получился немного не таким, каким автор данной статьи себе представлял, особенно после появления консолей нового поколения. Если честно, то прошедшие 12 месяцев вышли скупыми на мощные релизы. Игр было достаточно, а вот действительно прорывные проекты можно пересчитать по пальцам одной руки. Но давайте пока оставим все рассуждения про лучшие и худшие игры и поговорим о самых красивых проектах 2021 года.

Hitman 3

Открывает топ третья и последняя часть в трилогии World of Assassination. Игра получила высокие оценки от игроков и критиков: солидные 87 баллов от изданий и в среднем 8 из 10 от геймеров на Metacritic.

Если вкратце описывать очередные похождения лысого агента с цифрами на затылке, то получилось не просто достойное продолжение в духе двух предыдущих частей, а, пожалуй, лучшая игра трилогии. С доведённым до идеала левел-дизайном, интересной историей (вы ведь играете в Hitman не только ради того, чтобы подстраивать несчастные случаи?) и ещё большим числом разнообразных гаджетов для самых изощрённых убийств.

Благодаря консолям нового поколения загрузки стали заметно быстрее, а уровни — краше. Местные отражения и освещение порадуют даже самых вредных графоманов. Если вы дожидались третьей части, чтобы пройти всю трилогию разом, то это было правильное решение.

Forza Horizon 5

Известная гоночная серия пока не хочет меняться. Не говоря уже о том, что Forza Horizon 5 легко перепутать с четвёртой частью. Единственное, что различает эти игры — место дислокации. Четвёртая часть проходила в Великобритании, а в пятой части мы уже путешествуем по Мексике.

Но от разработчиков и не требовалось производить лишних движений, ведь контента и возможностей тут столько, что хватит надолго. И ведь Forza не стареет — от местных пейзажей всё так же сносит башню, а тачки так и хочется крутить и рассматривать с разных сторон.

«Стражи Галактики»

Давайте честно: от «Стражей» мало кто ожидал такого успеха, особенно после разочаровывающих «Мстителей». Но, ко всеобщему удивлению, вышла одна из лучших игр 2021 года с крутыми персонажами, повествованием и саундтреком. Во время прохождения вы просто чувствуете, что эта игра была сделана с душой.

Никаких микротранзакций — просто качественное приключение с отличными диалогами и графикой. Ведь я не просто добавил «‎Стражей» в этот список: каждый герой получился выразительным и убедительным, а от визуальных эффектов во время стычек испытываешь даже больше восторга, чем от масштабных замесов в фильмах Marvel.

Kena: Bridge of Spirits

Обычно первые «блины» получаются комом, но небольшой команде из студии Ember Lab удалось избежать ошибок. При желании Kena: Bridge of Spirits можно пробежать за 5-6 часов. Но в этом, скорее, плюс, чем минус — она просто не успеет вам надоесть. Причём разработчикам удалось добавить в эти 6 часов и головоломки, и бои с боссами, и даже элементы платформера.

И раз мы говорим про самые красивые игры 2021 года, то не включить этот миловидный инди-проект в данный список было бы настоящим кощунством. Не подумайте, Kena — это не про новомодные технологии и прогресс. А про потрясающий дизайн уровней и художественный стиль. Каждый лепесток и стебелёк в этой игре проработан досконально и с любовью.

Far Cry 6

Кто ждал от Far Cry 6 откровений? Я думаю, что таких наивных людей было мало. Ведь уже по предрелизным роликам стало понятно: нас ждёт всё та же игра про захват аванпостов, поиск сундуков и несложные задания. Так оно и получилось, это точно такая же игра, как и предыдущие, но в другом сеттинге.

Хорошо это или плохо, вы можете прочитать в другой нашей статье. Но в данном случае мы рассматриваем игры с визуальной стороны. Серия продолжает использовать уже заезженный движок, но художникам Ubisoft можно лишь похлопать. Умеют они создавать красивые и необычные места. Вымышленная страна Яра — не исключение. Местные закаты, богатая фауна и реалистичные погодные эффекты, бесспорно, радуют глаз.

Battlefield 2042

Если посмотреть на оценки Battlefield 2042 на Metacritic, то можно ужаснуться. В среднем 2 балла из 10 от игроков. Это не сон? К сожалению, нет. Игра просто не работала как надо: страдала от багов, оружие вело себя рандомно из-за дикого разброса, техника получилась слишком имбалансной, а природные катаклизмы, которые так пиарили во время предрелизной кампании, работали криво. Со временем многие из этих проблем поправили, но осадочек остался.

При этом никто из рецензентов не говорил, что у игры плохой визуал. Наоборот, с графикой у Battlefield 2042 дела обстоят лучше, чем со всем остальным, а перестрелки на фоне колышущегося от ветра мусора выглядят вполне реалистично. Жаль, что эта красота доступна лишь небольшому числу игроков — про оптимизацию разработчики как будто и не вспоминали.

Returnal

Returnal вышла в удачное время, когда на PS5 было слишком мало эксклюзивов. Из-за этого шутер сразу оказался в центре внимания как среди прессы, так и среди игроков. Если бы игра была более щадящей по отношению к геймерам, она бы сорвала ещё больший куш, но куда мы против задумки авторов!

Бешеный темп игры просто не давал насладиться местными красотами и перевести дух. А смотреть в Returnal есть на что — местные пейзажи таинственной планеты выглядят величественно, а капли дождя реалистично стекают по поверхностям и броне главной героини.

Halo Infinite

Изначально шутер хотели выпустить ещё в конце 2020 года. Он должен был продать вам новые консоли Microsoft. Но геймеры, как известно, народ очень прихотливый. Стоило только пожурить разработчиков за слабые текстуры и огрехи в прокачке, как дату релиза перенесли. И разработчики сделали всё правильно. Нет, конечно, они могли выбрать другой путь, доработать шутер уже после релиза патчами, но первое впечатление было бы омрачено.

Игра вышла в декабре 2021 года и получила весьма высокие оценки за геймплей и внешний вид. Это не некстген в привычном понимании этого слова, поскольку шутер доступен и на консолях прошлого поколения, однако 343i смогла выжать из этого максимум. Текстуры, спецэффекты и освещение — всё выглядит на более чем приемлемом уровне.

Resident Evil Village

Новая часть Resident Evil стала не только главным хедлайнером весны, но и всего года. И вовсе не благодаря харизматичной вампирше, которой посвятили всего четверть игры. Разработчики выдержали идеальный темп и вывалили на игрока огромное количество контента и интересных ситуаций.

А самое главное: смогли сделать деревню нескучной. Каждая локация в этой игре выполнена в своём уникальном стиле — от болотистой местности с озером до таинственного моста, пропавшего в тумане. Благодаря хорошей работе над светом и окружением мы получили почти фотореалистичные пейзажи, которые хочется пересматривать бесконечно.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Если Returnal игра не для всех, то Ratchet & Clank: Rift Apart сможет осилить и взрослый, и ребёнок. Флагманская игра PS5 не предлагает почти ничего нового, но выглядит словно оживший мультфильм Pixar.

Как и в случае с Returnal, она вышла тогда, когда нужно. Сюжетная кампания убедительна с первой до последней секунды, а юмористические диалоги всегда веселы и приятны. И всё это приправлено отличной графикой и озвучкой. Если вам повезло раздобыть PS5, то сделайте себе одолжение — купите эту игру прямо сейчас, ведь она того стоит.