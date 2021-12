От перекупов PS5 до триумфа Team Spirit. Вспоминаем главные игровые события 2021 года

2021 год выдался богатым на разные события в игровой индустрии. Случилось практически всё, что мы привыкли видеть в подобных статьях: громкие скандалы, невероятные победы, неожиданные релизы и совсем уж вычурные ситуации, о которых наверняка стоит рассказать отдельно.

Но пока опустим этот момент и вернёмся к главному: чем же этот год так запомнился нам? Мы выбрали 14 случаев.

1. Цены на видеокарты и консоли всё ещё стремятся в космос

Увы, в 2021-м чуда не случилось. После кратковременного падения в середине года стоимость комплектующих снова понеслась вверх. Согласно некоторым данным, в этот период ежедневно цены росли на 1%. Неудивительно, что покупка новой GeForce или Radeon превратилась в трудновыполнимый квест, ведь даже крупная сумма денег не гарантирует геймерам наличие самой видеокарты. Более того, такая нездоровая ситуация привела к значительному повышению цен на модели попроще.

На консольном рынке ситуация также не улучшилась, даже спустя год достать PS5 и Xbox Series X очень непросто, хотя совсем чуть-чуть ситуация всё же улучшилась. Хотя к концу года всё вновь стало хуже, когда ту же PS5 в некоторых неофициальных магазинах решили продавать почти вдвое дороже, тысяч за 100 рублей. У перекупщиков стоимость схожая.

Дело дошло до смешного: Microsoft пришлось использовать девкиты Xbox Series X на первом мэйджоре по Halo Infinite, а всё из-за нехватки самих устройств даже на собственных складах.

2. Триумф Team Spirit на The International 10 и эра NAVI в CS:GO

Вообще весь год выдался крайне урожайным на победы киберспортсменов из СНГ. Дмитрий Happy Костин царствовал на DreamHack Warcraft III Open 2021, Gambit выдала успешный сезон в Valorant, а Virtus.pro немного смазала впечатление от своей игры в DotA 2 только в конце года.

Но главный триумф случился на юбилейной The International 10. Начав ни шатко ни валко, российская команда Team Spirit постепенно поймала нужную волну. На пути к Аегису состав поочередно выбил «медведей», Invictus Gaming и Team Secret, а в финале разобрался с главными фаворитами турнира PSG.LGD. Сейчас болельщики постепенно привыкают к тому, что TORONTOTOKYO и Yatoro выступают с позиции фаворитов, а не тёмной лошадки.

В другой популярной киберспортивной дисциплине — CS:GO — этот год прошёл под доминацией жёлто-чёрных цветов. Коллектив Александра S1mple Костылева катком прошёлся по всем соперникам, выиграв почти все турниры, в которых участвовал. Gambit и FaZe Clan навязывали упорную борьбу, Liquid отправляли команду Boombl4 в нижнюю сетку, а Vitality прерывали стрик из 20 побед на Nuke. Но всё это были лишь эпизоды, которые тут же затмевались яркой и эффективной игрой «Рождённых побеждать». И есть все шансы, что победная серия продолжится и в 2022 году.

3. Скандалы в Blizzard

Некогда великая Blizzard, подарившая миру Warсraft, StarCraft, Diablo и WoW, окончательно погрязла в скандалах. В течение года вскрылось множество неприятных фактов, касавшихся как трудовой культуры в студии, так и общего положения дел. Сообщество узнало о множестве случаев домогательств, изнасилований, притеснений и даже о самоубийстве одной сотрудницы, не выдержавшей всего этого.

Сами разработчики натурально выпивали в рабочее время. Руководство знало обо всём, но ничего не предпринимало, а то и вовсе покрывало виновных. Бобби Котик, когда-то спасший Activision от банкротства, теперь вынужден решать одну проблему за другой, рискуя потерять насиженное место. Неудивительно, что на фоне этого даты релиза Diablo 4 и Overwatch 2 сдвинулись ещё дальше. С трудом верится, что это происходит именно с этим разработчиком, и вопрос о его возвращении острый как никогда раньше.

4. It Takes Two — игра года от The Game Awards 2021

На церемонии The Game Awards 2021 звание «Игра года» досталось не крупному ААА-релизу вроде Resident Evil Village, а творению шведского режиссёра Юсефа Фареса. И действительно, у Hazelight Studios получилось выпустить отличный кооперативный экшен, построенный на взаимодействии двух игроков.

Главная характеристика игры – разнообразие. Разработчикам удалось совместить множество механик, которые меняются через каждые 5-10 минут, а локации и уровни не дают заскучать даже опытным геймерам. Благодаря этому экшен каждую минуту генерирует новые геймплейные ситуации. А столь важная тема, как сложности в семейных отношениях, подёется в виде захватывающего приключения. Дополняется всё визуальным стилем, из-за чего It Takes Two выглядит как мультфильм Pixar. Как говорят в Mortal Kombat: «Чистая победа».

5. Трейлер «Анчартед: На картах не значится»

Долгие годы попытки перенести игры в формат кино один за другим проваливались. Редкие успехи, как в случае с Resident Evil, тут же нивелировались громкими фиаско Assassin's Creed. Вот только в октябре и декабре вышли трейлеры с приключениями Нейтана Дрейка, которые действительно могут пошуметь в прокате. К тому же многолетняя эпопея с переносом на большие экраны Uncharted сама по себе достойна отдельного материала.

Но значимость «На картах не значится» гораздо выше, чем у просто очередного развлекательного блокбастера. В случае успеха «Анчартед» может сломать неприятную тенденцию игровых адаптаций, открыв тем самым дорогу к переносу других известных тайтлов. Безусловно, громкие имена Тома Холланда, Марка Уолберга и Антонио Бандераса не гарантируют стопроцентный успех – «Варкрафт» не даст соврать. Но иначе мы так и будем жить в мире, где «Обитель зла» будет считаться самой успешной экранизацией.

6. Громкие провалы GTA: The Definitive Edition, Battlefield 2042 и eFootball

Как говорится «беда пришла, откуда не ждали». Три очень ожидаемых проекта умудрились выдать настолько низкое качество, что их провалы получились оглушительными. Более того, настолько громкие фиаско могут серьёзно повлиять не только на будущие произведения, но и на сами студии.

Почти все решения Rockstar, связанные с трилогией ремастеров, оказались ошибочными и только усилили беспокойство насчёт состояния шестой части GTA. Студия словно разучилась работать над новыми релизами из-за многолетней поддержки GTA Online. Серия PES окончательно не выдержала конкуренции с FIFA и выродилась в eFootball, которая официально стала «самой худшей игрой в Steam». Провал Battlefield 2042 показал, что сейчас DICE очень похожа на BioWare: от крутой студии осталось только имя. В случае DICE это ещё и правда.

7. Внезапно отличные «Стражи Галактики» и Kena: Bridge of Spirits

Всегда приятно, когда проекты, от которых ничего не ждёшь, на деле оказываются отличными играми. В этом году со знаком плюс отличились «Стражи Галактики» и «Кена: Мост призраков».

После провала «Мстителей» от творения Eidos Montreal ничего хорошего не ждали. Но на выходе получилось не типичное комиксовое произведение, с упором на способности и спецэффекты, а крепкая история про настоящую команду. За время прохождения каждый персонаж раскрывался с новой стороны, а за их взаимодействиями приятно наблюдать.

В это же время разработчики Kena: Bridge of Spirits доказали, что для качественной игры необязательно нужны многомиллионные бюджеты. Достаточно приятного, пусть и старомодного, геймплея и затягивающей атмосферы старой доброй сказки. Пусть оба тайтла не лишены недостатков, но поиграть в них обязательно стоит.

8. Genshin Impact — самая обсуждаемая игра года

Да, именно так, в такое уж время мы живём. Ни провал Rockstar Games, ни выход Halo Infinite, ни скандалы в Blizzard не были настолько горячей темой для обсуждения, как анимешные девочки из творения miHoYo Limited. Всего игре посвятили примерно 11,6 тысячи твитов, а посты с упоминанием ретвитили 2,7 млн раз.

А уж сколько по игре сделали косплеев, фанатских артов, любительских поделок, тиктоков и другого контента — трудно сосчитать. Китайцы, сами того не понимая, выпустили на рынок настоящего тигра, который рвёт и мечет все остальные тайтлы в подобной стилистике.

9. Успех российского геймдева

Укоренилось мнение, что отечественный геймдев умер, воскрес и переродился в мобильном секторе. Но 2021 год довольно неожиданно напомнил всем, что на территории СНГ могут выходить самобытные и качественные тайтлы, способные завоевать сердца зарубежных геймеров и добиваться коммерческого успеха.

Loop Hero, Pathfinder: Wrath of the Righteous, Black Book, Life and Suffering of Sir Brante, Encased, Potion Craft: Alchemist Simulator – все эти проекты стали настоящими явлениями в индустрии. А ведь ещё несколько лет назад нельзя было представить такое, чтобы геймдизайнер уровня Нила Дракманна хвалил роуглайк, сделанный в России, называя Loop Hero «одной из самых оригинальных игр за последнее время».

10. Джейсон Шрайер выпустил вторую книгу — «Нажми Reset»

Последние несколько лет звание «главного игрового журналиста» безраздельно удерживает Джейсон Шрайер. Многие его заявления неоднозначны, но именно его материалы вызывают в индустрии эффект разорвавшейся бомбы, а «Кровь, пот и пиксели» превратилась в настольную книгу любого человека, который любит игры.

Именно поэтому выход «Нажми Reset» ожидался с таким нетерпением. Автор учёл недостатки первой работы, сделав истории более интересными и личными, сосредоточившись на судьбах отдельных разработчиков. Шрайер срывает покровы и достаёт настолько пугающие монологи, что теперь слова «Если игра вышла — это чудо» воспринимаются совершенно иначе.

11. Леди Димитреску продала Resident Evil Village задолго до релиза

Безусловно, новая часть Resident Evil сама по себе хороша, с затягивающим геймплеем, пугающей атмосферой и запоминающимися врагами. Но будем честными: при упоминании Village первой на ум приходит именно Леди Димитреску.

Хватило одного появления в трейлере, чтобы трёхметровая вампирша завоевала сердца фанатов. Благодаря запоминающейся внешности, антагонистка превратилась в объект фан-артов, на неё делали мемы, а косплеи в белом платье и чёрной шляпе заполонили всё интернет-пространство. На этом фоне очень жаль, что в самой Resident Evil Альсины Димитреску несправедливо мало.

12. Сага с Abandoned

Геймдизайнеру Хасану Кахраману хватило одного твита, чтобы миллионы фанатов по всему миру начали строить конспирологические теории про связь Abandoned с Silent Hill или Metal Gear. И действительно, совпадений было настолько много, что легко верилось в связь инди-студии Blue Box Game с Хидео Кодзимой.

Анонс специального приложения, 4-секундный тизер, нагоняемая атмосфера таинственности. Но связи Кахрамана с гением не подтвердились, фанатский запал очень быстро угас, а о Abandoned все снова забыли. Как иронично, учитывая название.

13. Бум NFT

Ближе к концу этого года многим из нас пришлось выучить новую аббревиатуру – NFT. Стремительно развивающаяся технология довольно внезапно ворвалась в игровую индустрию. Многие издатели и разработчики тут же решили воспользоваться ситуацией и заработать лишний миллион долларов.

Но если авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 отказались от токенов после критики игроков, то Ubisoft защищает инновацию, а Питер Молинье за ночь сколотил на этом целое состояние. Какой из вариантов окажется правильным, покажет только время.

14. Великий исход разработчиков из Ubisoft

Но у французов сейчас есть проблемы и посерьёзнее NFT. С финансовой точки зрения дела у компании идут отлично. Однако последние полтора года студия страдает от большой текучки кадров, которая достигла 12%. Уходят как новички, так и опытные ветераны. Причины называются разные, от маленькой зарплаты до токсичной атмосферы и скандалов вокруг самой Ubisoft. Каким образом это скажется на играх, предугадать крайне сложно.

Французы уже много лет «доят» свои франшизы, редко создавая новые тайтлы. Из-за этого уход нескольких ключевых разработчиков может сломать конвейер и ухудшить качество будущих Far Cry или Assassin's Creed. С другой стороны, новые люди могут освежить застоявшуюся формулу, дав новый толчок к развитию.