Во что будем играть в январе 2022 года? God of War на ПК и Uncharted на PS5

До начала 2022 года остаются считаные дни, но уже стоит подумать о планах на январь. Во что из новинок будем играть? За какими релизами стоит пристально следить? К сожалению, из-за переноса Elden Ring месяц оказался совсем пустым, чего не скажешь о феврале, однако и сейчас поговорить всё-таки есть о чём.

Monster Hunter Rise на ПК — 12 января

В январе на ПК выйдут сразу два консольных блокбастера. Первым станет очередная часть Monster Hunter, которая годом ранее дебютировала на Nintendo Switch. Rise считают чуть ли не эталонным для всей серии (и жанра в целом), где разработчики смогли объединить лучшие элементы всех остальных частей.

С одной стороны, от полноценного открытого мира из Monster Hunter World решили отказаться в пользу более традиционных локаций-песочницы, но тут явно сказались ограничения портативки Nintendo. С другой — все остальные важные функции остались, и даже добавили скакуна для быстрого перемещения по уровням.

На Metacritic у игры 88 баллов от критиков и 89 от игроков.

God of War на ПК — 14 января

А вот в God of War вряд ли многие всерьёз рассчитывали сыграть на компьютерах, ведь это чуть ли не главный эксклюзив PlayStation. Но нет, в Sony полностью поменяли отношение к ПК и решили расширять аудиторию. О новинках-новинках речь пока не заходит, однако релизы постарше уже спокойно появляются в Steam.

God of War определённо одна из лучших игр поколения PS4, где разработчики умудрились продолжить историю безумного Кратоса, но при этом полностью изменив всё: геймплей, повествование, сеттинг и даже тематику. Серия повзрослела вместе с её разработчиками. Одна из тех игр, мимо которых точно не стоит проходить. И теперь она появится на ПК!

На Metacritic у игры рейтинг 94 балла от критиков и 92 от игроков.

Rainbow Six Extraction — 20 января

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, ПК

Кооперативный шутер в духе GTFO, где отряд из трёх бойцов отправляется на локацию с несколькими заданиями, после выполнения которых важно ещё и успешно эвакуироваться. Цена провала велика, ведь оперативник может оказаться в плену противников и позже его придётся спасать.

При этом, если миссия идёт не по плану, можно попытаться эвакуироваться. Да, не все задания будут выполнены, зато бойцы останутся живы.

Pokemon Legends: Arceus — 28 января

Nintendo Switch

Пока всё ещё сложно сказать, что конкретно представляет собой Pokemon Legends: Arceus, однако разработчики явно вдохновлялись The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Дебютный трейлер местами покадрово воссоздавал ролики «Зельды».

Известно, что Arceus — это ролевой экшен в открытом мире, события которого разворачиваются в прошлом, а сеттинг вдохновлён Японией XIX века. Игрокам вновь предстоит ловить покемонов и участвовать в формировании местной энциклопедии про живых существ.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection — 28 января

PS5 (позже на ПК)

Последний крупный релиз января и опять переиздание, причём вновь от Sony. Что удивительно, к февральской премьере фильма по мотивам Uncharted в PlayStation почему-то решили выпустить сборник из последних двух частей (A Thief's End и The Lost Legacy) только на PS5, тогда как игрокам на ПК придётся подождать.

В комплект вошли заключительная часть приключений Нейтана Дрейка, которая куда эмоциональнее работает при прохождении предыдущих частей, и спин-офф про второстепенных героинь франшизы. В нём Naughty Dog даже экспериментировала с открытыми локациями.

Покупателям любой из частей на PS4 позволят за 700 рублей обновиться до версий для PS5, где обещают несколько режимов вплоть до 120 FPS. Однако подписчикам PS Plus, которые взяли игры бесплатно, придётся покупать некстген-версии по полной цене в 3599 рублей.

К сожалению, январь настолько скудный на события, что и добавить больше нечего. В начале месяца ещё пройдёт выставка CES 2022, однако из-за роста заболеваний коронавирусом уже более 40 корпораций, включая Microsoft и Google, уже отказались ехать на мероприятие.