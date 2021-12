Обзор Fortnite в 2021 году. Бесплатный шутер обходит мастодонтов жанра

Кажется, все платные сетевые игры в этом году оказались недоделанными или фундаментально сломанными. Однако в наше время это не проблема, ведь на рынке доступно множество бесплатных аналогов. Они годами развиваются и становятся только лучше.

Сегодня мы решили обратить внимание на победителя в нашей номинации лучшей игры-сервиса – Fortnite.

Что такое Fortnite?

Но давайте вспомним, что вообще представляет собой Fortnite. Это условно-бесплатная королевская битва на 100 человек, где игроки в одиночку или в отрядах до четырёх союзников прыгают на остров и выживают. Глобально задача одна: остаться единственным выжившим (или выжившими, если в отряде). Всё очень просто.

От других схожих игр Fortnite отличает яркая анимационная стилистика, ставка на строительство и абсолютно уникальный подход к новому контенту. Разработчики не только из раза в раз выпускают новые сезоны, где меняют карту и добавляют новые скины, а зачастую проводят полноценные события.

В сезоне с героями Marvel, например, острову королевской битвы угрожал злодей Галактус. В конце трёхмесячного события все игроки одновременно начали противостоять ему, что вылилось в 15-минутный сюжетный эпизод. Геймплейно подобные мероприятия ничего особенного не дают, но это всё равно целое шоу. Что уж говорить о виртуальных концертах: в какой ещё игре выступала Ариана Гранде или Трэвис Скотт?

В Fortnite много скинов

ОЧЕНЬ МНОГО СКИНОВ!

Недавно поймал себя на интересной мысли: вот хочется ведь купить какие-то красивые фигурки любимых персонажей. Человека-паука, Геральта или Снейка. Но куда их ставить-то? Да и зачем, ведь они будут просто пылиться (но ведь хочется!). И Fortnite очень интересным образом решает эту проблему. По крайней мере, для меня.

В Fortnite бесконечное множество персонажей, причём многие из них пришли от партнёров: Marvel, DC, PlayStation, Xbox, Square Enix и многих других. Всевозможных героев в королевской битве сейчас и не сосчитать. От одной Marvel их тут десятка три: по паре вариантов Венома и Человека-паука, а ещё Железный человек, Тор, Танос, Призрачный гонщик. С DC у Fortnite даже выходила серия комиксов с собственным Бэтменом.

И вот оно, эдакая коллекционная игра. Собери всех любимых персонажей. И ведь за каждого ещё можно поиграть, а для открытия уникальных особенностей внешности некоторых ещё и придётся потрудиться. Правда, испытания всегда временные, поэтому главное вовремя успеть завершить их. Потом возможности не будет.

Некоторые герои и вовсе появляются только ОДИН РАЗ. В первую очередь те, что связаны с боевым пропуском. Например, Мандалорца, Карнажа и Железного человека в их текущем виде уже никак не получить. За них смогут сыграть только те, кто вовремя подсуетился. Ценность таких персонажей многократно возрастает. Остаётся надеяться, что им сделают альтернативные варианты, которые всё-таки решат продавать отдельно в магазине. Но шансы на это малы.

Это всё?

В целом – да. Особенность жанра королевской битвы как раз и состоит в том, что здесь всё до безумия просто и понятно. Все вокруг вас враги, а надо только выжить. При этом необязательно вообще убивать кого-то, поскольку Fortnite даёт достаточно возможностей для победы без стрельбы – или, по крайней мере, с минимумом. Можно просто прятаться и строиться.

Вдобавок с появлением творческого режима стало ещё больше развлечений за пределами обычного батл-рояля. Хотите — попробуйте себя в полосе препятствий, в ловушке с падающим полом, в гангейме с меняющимся оружием и так далее. Можете вообще сами создать что-то.

Хотя, как показывает практика, подавляющее большинство всё равно предпочитает именно стандартную королевскую битву. Вряд ли это хоть кого-то удивит, учитывая неиссякаемую популярность жанра.

А теперь давайте вспомним, как Fortnite эволюционировала за год.

Новый боевой пропуск

Самым заметным изменением за последние 12 месяцев стал принципиально новый боевой пропуск. Теперь все награды разделены на страницы, а открывать их можно в относительно произвольном порядке. Что-то не нравится? Можно не брать, сосредоточившись на более важных наградах.

Общая линия прогресса так или иначе сохранилась. Основной пропуск разделён на десять страниц по десять наград в каждой. Чтобы открыть следующую страницу надо либо прокачаться на десять уровней, либо открыть определённое количество наград. Сначала пытаешься побыстрее добраться к следующим призам, но я ко второй половине пропуска начал бить себя по рукам, чтобы накопить побольше валюты для нужных покупок потом.

Как и раньше, отбить приобретение боевого пропуска лёгко – надо получить около 70 уровней и выбрать в качестве наград В-баксы. С лета 2020 года, кстати, абонемент подешевел и теперь обходится примерно в 400 рублей (раньше был около 700 рублей). Вдобавок появилась подписка «Отряд Fortnite», куда за 719 рублей входят актуальный батл-пасс (400 рублей), 1000 В-баксов (500 рублей), уникальный персонаж и ещё несколько приятных бонусов. Заманчивое предложение для активных игроков.

Полностью новая карта

В начале декабря 2021 года стартовала уже третья глава королевской битвы, с которой разработчики представили полностью новую карту. Сюжетное объяснение этому простое – в ходе сражения с инопланетянами герои попросту перевернули остров. Известные локации сейчас находятся под водой, зато уже есть намёки на появление более старых уровней — вроде городских небоскрёбов.

Новая карта получилась свежей и даже спустя несколько недель не успела надоесть, а самой спорной локацией стали здания газеты «Дейли Бьюгл». Вместе с этим в игру временно добавили руки Человека-паука, благодаря которым каждый может почувствовать себя дружелюбным соседом.

Механика полётов, кстати, получилась увлекательной. Игрокам надо самостоятельно искать точки для выпуска сцепления паутины, пытаясь держаться в воздухе как можно дольше. Так удобно и быстро перемещаться по карте и заставать врагов врасплох.

Новые коллаборации

За год в королевскую битву впервые пришло немало гостей. Мы напомним лишь о части из них:

Веном и Карнаж из фильмов Sony.

Человек-паук из комиксов и фильма «Нет пути домой».

Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон в роли Основателя.

Боба Фетт из «Звёздных войн».

Чани и Пол из «Дюны».

Маркус Феникс и Кейт из Gears of War.

Крис Редфилд и Джилл Валентайн из Resident Evil.

Шан-Чи из комиксов Marvel.

Майк Лоури (Уилл Смит) из фильма «Плохие парни».

Рик и Морти из одноимённого сериала.

Супермен и Чудо-женщина из комиксов DC.

Ариана Гранде.

Лара Крофт из Tomb Raider.

Элой из Horizon Zero Dawn.

Эллен Рипли и Ксеноморф из «Чужого».

Хищник из одноимённого фильма.

Терминатор Т-800 и Сара Коннор из «Терминатора».

Ещё раз отметим: это только часть! И в 2022 году подобных кроссоверов станет ещё больше. Совсем недавно появились слухи, что Microsoft очень хочет внедрить больше своих маскотов в Fortnite, а ближайшим станет Думслеер из DOOM. Сейчас среди героев бывали только персонажи Halo и Gears of War.

По мне, ближайшая аналогия подобных кроссоверов, наверное, фигурки Funko.

В Fortnite стало проще играть

Но ключевым изменением к концу года, как мне кажется, стал отказ разработчиков от множества бесполезных предметов и видов оружия. Сейчас доступны лишь базовые стволы, понять принципы работы которых несложно. Вместе с этим разработчики ввели как можно больше возможностей повышать уровень боевого пропуска, благодаря чему при спокойной игре уже за месяц можно спокойно закрыть весь сезон.

В этом особенно помогает ещё одна ключевая особенность игры – полный кроссплей. Можно играть с обладателями любых платформ, да ещё и моментально переносить весь прогресс. Только что играл на PS5, а уже на пути в уборную с Nintendo Switch и всем своим инвентарём.

Для меня Fortnite ещё больше открылась, когда на игру неожиданно подсела моя девушка. Ей сложно угодить в играх. Больше всего нравятся интерактивные фильмы вроде Detroit: Become Human или The Counci или экшены в духе Assassin's Creed Odyssey или God of War. Но даже там она зачастую отвлекается на что-то другое.

Fortnite такого вообще не происходит.

Дошло до того, что после работы мы ставим два телевизора (современный с PS5 и старенький с Xbox Series X) и просто несколько часов безвылазно сидим в королевской битве, иногда вплоть до шести утра. Я вспомнил чувство из далёкого детства, когда мы с другом играли на Dreamcast и время летело незаметно. Совершенно неожиданно ощутить подобное спустя 20 лет.

Сейчас не могу представить никакую другую игру, где мы бы внезапно пошли вдвоём так играть. Девушке нравятся и яркая стилистика, и общая тематика, и всяческие красивые персонажи. За месяц я вложил в Fortnite куда больше, чем за остальные четыре года существования игры. И вообще не жалею, а только жду новые коллаборации и обновление магазина в три часа ночи.

Абсолютно реальная фотография наших ночных забегов

Важным недостатком для пользователей я бы назвал разве что войну Epic Games с Apple, из-за чего Fortnite абсолютно недоступна на iPhone, iPad и Mac. Вдалеке от стационарных консолей приходится поочерёдно закрывать дейлики на Nintendo Switch. Очень надеюсь, что стороны найдут компромисс и Fortnite вернётся на iOS.

Итог

Fortnite с каждым годом становится только лучше. Разработчики отчётливо понимают свою аудиторию, расширяя её всеми возможными способами. Вскоре ещё должны добавить и природные катаклизмы вроде торнадо. В роликах они выглядят эффектнее, чем в той же Battlefield 2042, и наверняка будут влиять на обстановку на поле битвы куда серьёзнее, учитывая чуть ли не полную разрушаемость.

Тем удивительнее, что это абсолютно бесплатная игра. Ничего покупать не нужно, ведь абсолютно весь геймплейный контент доступен абсолютно всем, а заплатить можно за красивую косметику. Но почему бы и не платить, если нравится?

А ещё, кстати, Fortnite стала первой игрой на Unreal Engine 5.