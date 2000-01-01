Самые богатые стримеры мира
Примеры для тех, кто хочет заняться стримингом.
Ninja
Тайлер Ninja Блевинс заработал $ 50 млн (3,7 миллиарда рублей) в стриминге.
У Блевинса более 17 миллионов подписчиков, что делает его канал в Twitch самым популярным в мире по состоянию на декабрь 2021 года.
Shroud
Майкл Shroud Гржесик — бывший профессиональный игрок в Counter-Strike. Его состояние составляет $ 24 млн (1,8 миллиарда рублей).
Tfue
Тернер «Tfue» Тинни — мастер игры в Fortnite с 11 млн подписчиков.
Сейчас состояние Tfue составляет $ 20 млн (1,5 миллиарда рублей).
Valkyrae
Рэйчелл Хофстеттер, более известная как Valkyrae, сделала себе имя в стриминге с помощью игр Among Us, Fortnite и Minecraft.
В настоящее время состояние Рэйчел составляет $ 1,1 (1,1 миллиарда рублей).
Самые богатые стримеры мира
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