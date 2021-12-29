Sony даёт деньги за трофеи, новые игры Кодзимы и Skyrim на Unreal Engine 5 / Чемп.NEWS
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Почему автор Elden Ring не будет проходить свою игру, анонсы Хидео Кодзимы и многомиллионные компенсации Riot Games.
Предновогодняя среда, а вместе с ней и 36-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем про новые игры Хидео Кодзимы, денежные ваучеры на покупки в PlayStation Store и про многомиллионные выплаты Riot Games за дискриминацию на рабочих местах в компании.
36-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 36-го выпуска
- Как выглядит Ривервуд из «Скайрима» на Unreal Engine 5.
- Почему создатель Elden Ring не будет проходить свою игру.
- Что приготовила команда Kojima Productions на 2022 год.
- И многое другое.
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