Почему автор Elden Ring не будет проходить свою игру, анонсы Хидео Кодзимы и многомиллионные компенсации Riot Games.

Sony даёт деньги за трофеи, новые игры Кодзимы и Skyrim на Unreal Engine 5 / Чемп.NEWS

Предновогодняя среда, а вместе с ней и 36-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем про новые игры Хидео Кодзимы, денежные ваучеры на покупки в PlayStation Store и про многомиллионные выплаты Riot Games за дискриминацию на рабочих местах в компании.

36-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 36-го выпуска

Как выглядит Ривервуд из «Скайрима» на Unreal Engine 5.

Почему создатель Elden Ring не будет проходить свою игру.

Что приготовила команда Kojima Productions на 2022 год.

И многое другое.

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