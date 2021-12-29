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Как получить ваучеры на деньги от Sony для покупок в PS Store, «Скайрим» на Unreal Engine 5 и принципы автора Elden Ring

Sony даёт деньги за трофеи, новые игры Кодзимы и Skyrim на Unreal Engine 5 / Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
Marvel's Spider-Man: Miles Morales
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Почему автор Elden Ring не будет проходить свою игру, анонсы Хидео Кодзимы и многомиллионные компенсации Riot Games.

Предновогодняя среда, а вместе с ней и 36-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем про новые игры Хидео Кодзимы, денежные ваучеры на покупки в PlayStation Store и про многомиллионные выплаты Riot Games за дискриминацию на рабочих местах в компании.

36-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 36-го выпуска

  • Как выглядит Ривервуд из «Скайрима» на Unreal Engine 5.
  • Почему создатель Elden Ring не будет проходить свою игру.
  • Что приготовила команда Kojima Productions на 2022 год.
  • И многое другое.
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