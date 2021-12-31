Что посмотреть на новогодних каникулах

Новогоднее настроение можно повышать не только наряженной елкой и подарками, но и соответствующими фильмами. Правильно подобранная лента не только доставляет эстетическое удовольствие, но и настраивает на нужный лад. Собрали для вас десять таких, которые точно следует посмотреть на праздничных каникулах.

1. «Гарри Поттер и философский камень»

Согласитесь, новогодние праздники практически у всех ассоциируются с волшебством и чудесами. Даже отъявленные скептики в ту самую ночь загадывают желание и тайком надеются, что они сбудутся. В такие моменты хочется чего-то легкого и сказочного, что уводит мысли подальше от опостылевшей повседневности. А разве можно найти более волшебную историю, чем первый фильм про мальчика, который выжил?

Каникулы — самое время, чтобы заново понаблюдать за становлением крепкой дружбы, поволноваться во время распределения по факультетам, познакомиться с самим Альбусом Дамблдором и пережить яркие приключения с философским камнем. Дополняет всё прекрасная заглавная мелодия за авторством Джона Уильямса и величественные виды Хогвартса. Крису Коламбусу удалось не только заложить крепкий фундамент будущей вселенной, но и снять идеальное новогоднее произведение, где нет и намёка на мрачный тон последующих частей.

2. Трилогия «Властелин колец»

Новый год всегда хочется начать либо с незабываемого путешествия, либо с эпического приключения. Но в нынешних условиях реализовать оба пожелания крайне проблематично. Не стоит отчаиваться, ведь лучшее фэнтези-произведение всех времён и народов сполна удовлетворит потребность, как в первом, так и во втором.

Трилогия «Властелин колец» Питера Джексона – практически идеальное полотно, которое нельзя смотреть в отрыве друг от друга, ведь тогда сюжет теряет свою цельность. Все актеры на своем месте, графика и батальные сцены впечатляют и в наши дни, история проста, но одновременно глубока и наполнена философским подтекстом. А сколько мемов отсюда проникло в массовую культуру, от «Нельзя просто взять и пройти» до «Ты не пройдешь». Кстати, праздничные каникулы — самый подходящий повод запустить именно режиссерскую версию со всеми вырезанными сценами.

3. «Один дома»

«Один дома» — это тот редкий случай, когда даже сотый просмотр способен подарить такие же яркие эмоции, как и самый первый. Камерная история про забытого Кевина Маккаллистера, противостоящего двум ворам, внезапно стала одним из главных новогодних фильмов для всей семьи. В немалой степени этому поспособствовали и интересные ловушки, в которые с таким упором попадались Марв и Гарри.

Колоссальный успех комедии превратил Маколея Калкина в самого богатого ребенка Голливуда, а Криса Коламбуса – в очень востребованного постановщика. Сверкнули талантом также харизматичные Джо Пеши и Дэниэл Стерн, с удовольствием примерившие амплуа незадачливых преступников. Между всеми главными героями чувствуется настоящая химия, и наблюдать за их взаимодействием — одно удовольствие.

4. «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»

Настолько успешный фильм просто не мог обойтись без второй части. Для гарантированного успеха продолжения продюсеры значительно увеличили бюджет и сохранили все главные действующие лица: Калкина, Пеши, Стерна и Коламбуса.

В результате события переехали в новый город, локации обрели масштабы, а в камео засветился будущий президент Дональд Трамп. На месте были и хитроумные ловушки, куда с такой же охотой попадали Марв и Гарри. Пусть структурно картина может показаться повтором оригинала, от просмотра получаешь всё такое же удовольствие.

5. «Джентльмены удачи»

Вообще в этом пункте можно указать любой фильм из советской классики. На месте «Джентльменов» с одинаковой вероятностью могли быть «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Операция Ы» или «Ирония судьбы или с лёгким паром».

Дело не только в традициях, но и в качестве самих картин. Каждый из них смотрится крайне бодро, а смешит лучше многих современных комедий.

6. «Плохой Санта»

Увы, чем взрослее становимся люди, тем меньше атмосферы праздника ощущается в декабре и январе. Почти всех нас рано или поздно поглощают работа и быт, практически не оставляя место для волшебства. Поэтому больше хочется смотреть не наивные сказки с читающимся хэппи-эндом, а чего-то более реалистичного и саркастичного, но в то же время смешного.

Именно для таких зрителей лучше всего подойдет черная комедия Терри Цвигоффа «Плохой Санта». Интересная история, смешные шутки и выдающийся перфоманс Билли Боба Торнтона. Тем более похмелье актера в кадре настоящее, поскольку бывший муж Анжелины Джоли тогда сильно выпивал, а создатели экономили на гримерах. Результат определенно стоил того.

7. «101 далматинец»

Вышедшая в мае «Круэлла» представила миру новую итерацию культовой злодейки Стервеллы Де Виль. Но если перезапуск с Эммой Стоун посмотрели и обсудили, кажется все, то вот об оригинале 1996 года как-то тихо забыли.

А ведь картина Стивена Херека – отличный повод собраться всей семьёй перед телевизором и насладиться легкой историей про очаровательных далматинцев и фактурной игрой Гленн Клоуз.

8. «Шрек»

«Шрек» – это не только классный мультфильм с прекрасной музыкой, но и отличная деконструкция всего жанра сказок. Это настоящее постмодернистское произведение, ломающее все привычные устои. Классическая история про принятие себя и борьбу со стереотипами сочетается с хулиганским тоном повествования и туалетным юмором. Главный герой здесь — не принц без страха и упрека, а страшный огр, пугающий местных жителей и предпочитающий одиночество на своем болоте.

Даже на спасение принцессы из башни Шрек соглашается ради спасения своего дома, а не полцарства или приданного. Фиона не простая диснеевская принцесса, ждущая спасения, а сильная и самодостаточная личность, способная навалять кому угодно. И даже традиционная концовка «жили они долго и счастливо» сильно отличается от всего привычного. Все это делает фильм невероятно привлекательным для просмотра, и сложно поверить, что первая часть вышла целых двадцать лет назад.

9. «Гремлины»

«Семейный рождественский комедийный ужастик». Такое необычное сочетание встречается слишком редко, чтобы проходить мимо. Сценарий фильма написал хорошо знакомый нам Крис Коламбус, в продюсерах значился сам маэстро Стивен Спилберг, а в режиссерском кресле сидел Джо Данте.

Результат работы этой троицы получился одновременно веселым и жестоким. Неслучайно считается, что «Гремлины» послужили одной из главных причин появления подросткового рейтинга. К сожалению ошибки, допущенные при создании второй части, похоронили франшизу.

10. «Крепкий орешек»

Один из главных хитов Брюса Уиллиса стоит в ряду самых нетипичных боевиков своего времени. Создатели не постеснялись пойти поперек сложившихся тенденций в жанре. Джон МакКлейн был не неуязвимой машиной по уничтожению врагов, а обычным полицейским, который просто оказался не в том месте и не в то время.

Живой и яркий злодей Ганс Грубер в исполнении Алана Рикмана запомнился понятной всем мотивацией, а также изысканными манерами. Изобретательный экшен, глубокие персонажи с личной трагедией, и, конечно же, хэппи-энд – это то, ради чего стоит посмотреть первую часть франшизы.